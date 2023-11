Elektroflotte im Fuhrpark: Die Post setzt voll auf Strom

Wie kommt es, dass die Post bei der Umstellung des Antriebs bereits so weit ist? Weil wir bereits im Jahr 2012 damit begonnen haben. Man hat schon frühzeitig erkannt, dass der Elektroantrieb nicht nur aus Perspektive der Nachhaltigkeit, sondern auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit sehr spezifische Vorteile mit sich bringt. Neben den geringeren Verbrauchskosten sprechen vor allem auch die niedrigeren Instandhaltungskosten sowie die deutlich längere Nutzungsdauer für die E-Mobilität. Aus diesem Grund haben wir auch schon im Jahr 2019 die Entscheidung getroffen, bis zum Jahr 2030 komplett auf elektrifizierte Fahrzeuge umzusteigen. Speziell für den Zustellbetrieb, wo man mindestens fünf Tage in der Woche unterwegs ist und bis zu 200 Stopps einlegen muss, hat es sich als goldrichtig erwiesen, auf dieses Pferd zu setzen. Der Verbrenner ist für uns eine auslaufende Technologie.

Inwiefern hat sich durch die Umstellung auf Elektro die Aufgabenstellung für Sie als Fuhrparkleiter verändert? Es erfordert jetzt eine viel breitere Perspektive. Bestanden die Aufgaben vor einem Jahrzehnt noch darin, ein Fahrzeug zu kaufen, eine Tankkarte hinzuzugeben und es während der Laufzeit technisch über die Runden zu bringen, bis es schließlich verkauft wurde, beginnt es heute dabei, dass neben den Autos auch die dafür notwendige Ladeinfrastruktur beschafft und nach Möglichkeit gleich mit einer eigenen Photovoltaikanlage vernetzt wird. Und dann muss man sich auch überlegen, was man am Ende des Lebenszyklus der Fahrzeuge mit den Batterien macht. Dabei geht es vor allem darum, einen zweiten Nutzungszyklus zu starten, bevor die Batterie schlussendlich recycelt werden kann.

Und wie sieht das konkret aus? Da die Hersteller aktuell noch sehr zurückhaltend sind, was die Rücknahme von alten Akkus angeht, haben wir unser eigenes Projekt gestartet, mit dem wir über kurz oder lang einige Megawatt stationäre Speicher aufbauen. Wir haben im Verlauf eines Jahres zwischen 50 und 100 Totalschäden, die aber noch eine so gut wie neuwertige Batterie verbaut haben. Da geht es vor allem um die Verwertung wertvoller Ressourcen - und das ist ein wichtiger Puzzlestein der nachhaltigen Mobilität.

Wie sehen Ihre bisherigen Erfahrungen aus, was den alltäglichen Praxiseinsatz der E-Fahrzeuge angeht? Grundsätzlich halten die Batterien viel länger, als wir erwartet haben. Grundsätzlich ist bei der Post das Transportvolumen entscheidend. Die Reichweite ist für uns nicht das Hauptproblem. Aus diesem Grund konnten wir ja bereits 2012 mit der Umstellung beginnen - zu einer Zeit, als die E-Fahrzeuge noch keine großen Reichweiten geboten haben. In urbanen Gebieten haben die Zusteller teilweise Tagestouren mit einer Strecke von zehn Kilometern - aber in ständigem Start-Stopp-Betrieb. Wir wissen sehr genau, wie es den Akkus unserer Fahrzeuge geht. Der "State of Health", also de facto die "Gesundheit" der Zellen wird schon jetzt sehr präzise in der Telemetrie erfasst. Die Praxis zeigt, dass bei den elektrischen Fahrzeugen rein technisch im Alltag so gut wie nichts kaputt geht. Die Wahrscheinlichkeit von Karosserieschäden ist um ein Vielfaches höher.

Welche Rückschlüsse ziehen Sie aufgrund der bisherigen Erfahrungen beim Neuwagenkauf? Wir prüfen beim Einkauf sehr genau, wie groß die Antriebsbatterie wirklich sein muss. Denn die Tagestouren unserer Zusteller sind im Schnitt nur rund 50 Kilometer lang. Selbst mit dem Winteraufschlag, den wir in unseren Breiten dazurechnen müssen, reicht eine mittelgroße Batterie mit etwa 70 kWh Kapazität dafür völlig aus.

Worauf kommt es beim Nachladen an? Wenn ältere Fahrzeuge einphasig und nur sehr langsam laden können, dann müssen wir damit umgehen können. Die Frage ist, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen: Entweder wir investieren in größere Fahrzeugbatterien und sparen dafür beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, weil wir die Autos nur jeden zweiten Tag laden müssen. Oder wir verwenden kleinere Akkus und laden diese jeden Tag. In dieser Hinsicht sind also mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite hat man früher, ohne darüber nachzudenken, auch Verbrenner mit über 500 Kilometern Reichweite gekauft, was absolut nicht notwendig war. Deshalb passt die neue Technologie viel besser zu uns.

Wie geht es der Post in Bezug auf die urbane Mikromobilität? Wir verändern uns gerade massiv in diese Richtung. Auf der einen Seite werden die Pakete nicht weniger, ganz im Gegenteil. Dazu kommt, dass die Städte ein massives Verkehrsproblem haben. Mit klassischen Transportfahrzeugen kommen wir deshalb nicht mehr weiter. Wir sehen ganz eindeutig den Trend hin zu kleineren, flexibleren und effizienteren Kleinfahrzeugen, um die Zustellwege zu optimieren - etwa, indem wir auch die Gehsteige benutzen können. Damit können wir die Zustellung auch zu Abholstellen erledigen, die sich innerhalb des "Hausschlapfenradius" befinden. Mit Verbrennungsmotor hätte man solche Fahrzeuge niemals gebaut. Aber die E-Mobilität befeuert diese Entwicklung.