Euro-7-Abgasnorm: Streit um die Abgase

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in so kurzer Zeit funktionieren soll."

Geht es nach Thomas Hametner vom ÖAMTC, so ist die fristgerechte Umsetzung der Euro-7-Abgasnorm gleich aus mehreren Gründen unrealistisch. "Zunächst muss man davon ausgehen, dass Autohersteller eine Entwicklungszeit von 36 Monaten brauchen, um technische Vorgaben zu entwickeln und in der Serienfertigung umzusetzen. Demnach hätten die Rahmenbedingungen bereits Mitte 2022 feststehen müssen. Der aktuell diskutierte Entwurf umfasst jedoch gerade einmal 40 Seiten ohne technische Details." Zum Vergleich: Das vergleichbare Papier, auf dem der aktuelle Euro-6d-Standard basiert, ist rund 900 Seiten dick. Dazu kommt, dass es nicht ausreicht, wenn Neufahrzeuge neue Grenzwerte einhalten. Vielmehr müssten sämtliche Modelle neu typisiert werden. "Allein bei BMW wären das über 400 verschiedene Fahrzeugtypen, bei Volkswagen sogar über 500", so der Leiter der Bereiche Technik, Test und Sicherheit beim ÖAMTC. "Ich kann mir bei bestem Willen keine Behörde vorstellen, die diese Aufgabe in so kurzer Zeit schaffen sollte."

Verschärfte Grenzwerte und Prüfbedingungen bei Abgabetests durch Euro-7

Ein weiterer Kritikpunkt des ÖAMTC-Technikers sind die Rahmenbedingungen, unter denen Abgastests in Zukunft stattfinden sollen. "Auf Basis des aktuellen Euro-6d-Standards sind die Autos im Vergleich zu früher wirklich viel sauberer", so Thomas Hametner. "Von diesem Punkt aus hätte man weiterarbeiten können. Doch stattdessen hat man nicht nur die Grenzwerte gesenkt, sondern auch die Prüfbedingungen verschärft." So soll mit Euro-7 der sogenannte Konformitätsfaktor abgeschafft werden, der aktuell noch die Abweichungen bei den Messungen im Straßenbetrieb ("RDE", steht für Real Driving Emissions) erlaubt. Unter der Bezeichnung "Any Driving" sollen die Tests in Zukunft unter weitaus extremeren Bedingungen als bisher durchgeführt werden. "Der aktuelle Stand der Gesetzesvorlage würde es erlauben, einen Abgastest bei Minusgraden am Fuß des Großglockners zu starten, was das Ergebnis natürlich verfälschen würde", erklärt Thomas Hametner. "Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Autohersteller die technischen Voraussetzungen und auch die Ressourcen haben, um jede Art von Abgasnorm einzuhalten. Die Frage lautet allerdings, zu welchen Kosten?

Herstellung kleiner, bezahlbarer Autos durch Euro-7 -Abgasnorm gefährdet?

Wenn es nicht möglich ist, einen Kompromiss bei der Umsetzung zu finden, besteht die realistische Gefahr, dass es in Zukunft keine kleinen, bezahlbaren Autos mehr geben wird."

Der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, wonach die Kosten für die Hersteller durch Euro-7 um das Vier- bis Zehnfache höher liegen als von der EU-Kommission angesetzt. Demnach würde der aktuelle Vorschlag die Produktionskosten von Verbrenner-Pkw um rund 2000 Euro erhöhen.

Auch beim ARBÖ sieht man drohende Preissteigerungen bei den Preisen für Neufahrzeuge als Risiko: "Wenn grundsätzlich gut gemeinte Maßnahmen am Ende des Tages dazu führen, dass individuelle Mobilität unleistbar wird, so kann das nicht der richtige Weg sein", so Rupert Brugger, Bundesschulungsleiter und Technikchef beim ARBÖ. "Wenn die Kosten steigen, werden schlussendlich die Konsumenten dafür bezahlen müssen. Die unmittelbare Folge darauf ist heute bereits absehbar: Die Menschen fahren ihre alten Fahrzeuge länger als bisher - und am Ende ist dadurch auch für das Klima nichts gewonnen."

VCÖ: Autoindustrie kann sich Anpassungen leisten

Kritik, die Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), so nicht gelten lassen möchte: "Die Autoindustrie war im Jahr 2022 wirtschaftlich extrem erfolgreich, allein die fünf größten Hersteller haben in Summe 64 Milliarden Euro verdient. Die Unternehmen können sich die technischen Anpassungen sehr gut leisten." Schon bei vergangenen Abgasnormen sei der Widerstand der Industrie vehement gewesen, immer sei argumentiert worden, es sei technisch nicht machbar.

"Aus Perspektive der Gesundheit muss vor allem das Feinstaubproblem gelöst werden. Der Reifenabrieb ist in den Städten schon jetzt die Hauptquelle der Luftverschmutzung, die uns krank macht", so Christian Gratzer.