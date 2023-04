Ford Transit Courier jetzt auch elektrisch

Die neue Generation des kompakten Nutzfahrzeugs von Ford kommt Ende des laufenden Jahres, der vollelektrische E-Transit Courier folgt im Herbst 2024.

Der kompakte Lieferwagen von Ford - der Transit Courier - bekommt einen Nachfolger. Die Weltpremiere feierte der neueste Transit Courier am 18. April, am heimischen Markt ist das für Firmenkunden äußerst wichtige Modell bis Jahresende avisiert. Bestellt werden können Diesel- und Benzinmotorisierungen voraussichtlich bereits ab Sommer, die Preise wird Ford rechtzeitig bekannt geben.

Vollelektrischer E-Transit Courier kommt im Herbst 2024

Wer etwas langfristiger planen kann, sollte zudem die vollelektrische Version ins Kalkül miteinbeziehen: Diese wird laut Ford ab Herbst 2024 im rumänischen Ford-Otosan-Werk Craiova gebaut, die Markteinführung ist für Ende des nächsten Jahres geplant. Nach dem E-Transit und dem E-Transit Custom wird der neue E-Transit Courier damit das dritte vollelektrische Nutzfahrzeug von Ford Pro sein. Aktuell investiert der Hersteller weltweit mehr als 50 Milliarden Dollar in die Elektrifizierung seiner Produktpalette. Während das Modell in Kombination mit Diesel- oder Benzinmotor auch als Kombi mit einer dreisitzigen Rückbank verfügbar sein wird, beschränkt sich die Auswahl beim E-Transit Courier auf den zweisitzigen Kastenwagen in den Ausstattungsversionen namens "Trend" und "Limited".

Verbesserte Transporteigenschaften beim Ford Transit Courier

Dank der komplett neu entwickelten Karosserie und der platzsparend angeordneten Elektroantriebskomponenten wie Batterie und E-Motor bietet der neue Elektrotransporter, aber auch seine konventionellen Pendants spürbar verbesserte Transporteigenschaften. Die neu konstruierte Hinterradaufhängung schafft mehr Platz zwischen den Radkästen. Das macht erstmals den Transport von zwei Europaletten möglich. Das Ladevolumen steigt von bisher 2,3 auf 2,9 Kubikmeter, im Vergleich zur Vorgängergeneration ein Plus von 25 Prozent. Auch in der Länge legt der Laderaum deutlich auf nun 1,80 Meter zu. Sogar Rohre oder Bretter mit einer Länge von bis zu 2,60 Metern können nun problemlos transportiert werden - möglich macht dies die neue Durchlademöglichkeit in der Trennwand zur Fahrerkabine.

Bei der Elektroversion steht zudem ein zusätzliches vorderes Staufach "Frunk" zur Verfügung, das dort weitere 44 Liter Stauraum bietet, wo bei Benziner und Diesel der Motor eingebaut ist. Die maximale Zuladung beträgt beim Stromer bis zu 700 Kilogramm, die Anhängerlast bis zu 750 Kilogramm. Zum Vergleich: Bei Benziner und Diesel können standardmäßig 678 Kilogramm eingeladen werden, auf Wunsch kann die Nutzlast jedoch auf maximal 845 Kilogramm erhöht werden. Mehr Vorsprung haben die Verbrenner hingegen bei der Anhängerlast: Die Zugkraft beträgt 1000 Kilogramm beim Benziner und sogar 1,1 Tonnen beim Diesel.

Am schnellsten wird die Elektroversion wohl im städtischen Lieferverkehr eingesetzt werden: Hier bringt die Möglichkeit der Energierückgewinnung das größte Einsparungspotenzial. Vor allem, wenn man das sogenannte One-Pedal-Driving betreibt, also das Fahren mit maximaler Rekuperation. Dadurch wird das Bremspedal im Normalfall weitestgehend überflüssig. Auf der Autobahn läuft der 100 kW bzw. 136 PS starke E-Transit Courier übrigens bis zu 145 km/h. Bei Ford rechnet man damit, dass die Kunden ihre zukünftigen Stromlieferwagen vermehrt zu Hause an der eigenen Wallbox laden. Bei einem 11-kW-Anschluss mit Wechselstrom ist die Batterie laut Werksangabe in 5,7 Stunden von 10 auf 100 Prozent gefüllt. An einer Gleichstrom-Schnellladestation soll das Nachladen von 10 auf 80 Prozent bereits in weniger als 35 Minuten erledigt sein.