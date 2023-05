Hohe Auszeichnung für Renaults Grandseigneur

Der langjährige CEO von Renault Louis Schweitzer wurde von Autobest für sein Lebenswerk geehrt. Der Preis für das beste Auto ging an den Renault Austral.

Es waren bewegende Momente, als Autobest-Chairman Dan Vardie in der Rotterdamer St.-Laurents-Kirche im Rahmen der 22. Gala den Preisträger für das Lebenswerk bekannt gab: Louis Schweitzer, in Genf geborener, legendärer Vorstandschef von Renault (1992-2005), ist das vierte Mitglied der "Hall of Fame" der paneuropäischen Jury (31 Journalisten aus 31 Ländern plus 2 Ehrenmitglieder). Zuvor wurde Wolfgang Porsche, Ratan Tata und Jean Todt diese Ehre zuteil.

Der nun 80-jährige Topmanager traf in seiner Zeit als CEO zahlreiche weitreichende Entscheidungen, darunter 1999 den Kauf von Dacia. Die rumänische Tochter erwies sich besonders in jüngster Zeit als Glücksgriff für den französischen Konzern. Dacia wurde in Rotterdam zudem als bestes Unternehmen der Autobranche 2022/23 ausgezeichnet.

Beste Auto im Preis-Leistungs-Verhältnis: Renault Austral

Der Hauptpreis für das beste Auto im Preis-Leistungs-Verhältnis ging an den Renault Austral, der die Jury beim Finaltest im November 2022 in Teesdorf (ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum) mehr als die fünf Rivalen überzeugte. Für das "Best Buy Car of Europe" sind ein Einstiegspreis von maximal 30.000 Euro (vor allen Steuern), Verfügbarkeit in ganz Europa und Markteinführung des neuen Modells (kein Facelift) im jeweiligen Jahr maßgeblich.

Die weiteren Preise der Autobest Gala 2023

Von den Jury-Mitgliedern wurden folgende weitere Preise vergeben: