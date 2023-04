Immer mit der Ruhe mit dem Citroën C5 X

Der Citroën C5 X macht auf SUV, ist aber gottlob keines.Die höhergelegte Charakterlimousine interpretiert das Erbe von DS und CX auf spannende Weise.

Wenn Citroën ein neues Modell als Flaggschiff bezeichnet, werden automatisch Assoziationen geweckt an die legendäre DS aus dem Jahr 1955. Wenngleich die Geburt der "Göttin" für seriöse technische Vergleiche nun wirklich schon deutlich zu lange zurückliegt, so schafft es der C5 X immerhin, als ganz besonderes Auto aufzufallen.

Was ist der charaktervolle Citroën C5 X eigentlich?

Denn einmal ehrlich: Was ist dieser große Franzose eigentlich? Fragt man diesbezüglich bei seinen Machern nach, so bekommt man sowohl die Bezeichnung Shooting Brake als auch Limousine und sogar SUV um die Ohren gehauen. Nun ja, wie auch immer. Fakt ist: So einer wie der C5 X war und ist ziemlich einzigartig. Denn die erste Vermutung, es handle sich dabei um eine höhergelegte, geländetaugliche Version einer "normalen" Limousine, greift ja insofern ins Leere, als ein C5 bereits seit 2017 im Sortiment der Marke fehlt. Allrad: ebenfalls Fehlanzeige. Umso mehr gefällt der eigenständige Charakter des C5 X, der optisch am ehesten an den extrem erfolgreichen CX aus den 1970er- und 1980er-Jahren erinnert. Das ist keinesfalls selbstverständlich, schließlich teilt sich der größte Citroën mit einer verwirrend großen Anzahl von Modellen anderer Stellantis-Marken die gemeinsame EMP2-Plattform. Doch vielleicht war es gerade diese ins Extreme ausgereizte Gleichteilestrategie, welche die Citroën-Markenhüter dazu motivierte, den C5 X besonders viel Charakter mitzugeben.

Die Message des Citroën C5 X ist Komfort

Denn diesen hat das französische Flaggschiff zur Genüge. Vor allem die üppig ausgeführten, ausnehmend weichen Sitze verleihen dem C5 X ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Warum der Fahrersitz beim Einsteigen stets weit nach hinten summt, hat sich uns zwar nicht eröffnet - die Hauptsache ist jedoch, die Message kommt an.

Und diese lautet ohne Missverständnis: Komfort! Wie es sich für einen echten Citroën gehört, ist der Federungskomfort über jede Kritik erhaben. Ob Autobahn, Landstraße oder kanaldeckelverseuchte Stadt - den C5 X bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Das muss an dieser Stelle deshalb extra betont werden, weil das Modell auch einen eigenen Sportmodus im Angebot hat. Dieser verschlimmbessert das grundsätzlich extrem gelungene Fahrwerk allerdings nur. Sowohl Lenkung als auch der Antrieb sind ganz offensichtlich nicht fürs Hetzen gemacht. Die beim Hybrid verbauten Adaptivdämpfer bringen in Sachen Sport auch nicht viel, mindern jedoch spürbar den ansonsten hervorragenden Fahrkomfort.

Stichwort Hybrid: Besonders intuitiv fährt sich der C5 X wenig überraschend im reinen Elektromodus. Das lautlose Dahingleiten passt einfach hervorragend zum Charakter des Fahrzeugs. Ausschließlich mit Strom rollt der Citroën mit maximal 135 km/h ausreichend flink. Und mit 49 reinen Elektrokilometern kam er im Test auch auf eine vernünftige Reichweite. Als Reiselimousine ist der Plug-in-Hybrid allerdings nur eingeschränkt zu empfehlen, hier ist sowohl der Benzintank als auch der Akku zu klein dimensioniert. Letzterer lässt sich zudem nur einphasig und damit unzeitgemäß langsam laden. Unser Plädoyer lautet deshalb: Bringt den C5 X doch bitte als reinen Stromer!

IM TEST

Citroën C5 X Plug-in-Hybrid 225 Crossover-Limousine, Plug-in-Hybrid-Antrieb mit 165 kW/224 PS Systemleistung, Vierzylinder-Benziner 132 kW/180 PS, E-Motor 81 kW/110 PS, Frontantrieb, 8-Gang-Automatik. Akku 12,4 kWh, Laden: Normverbrauch komb. lt. WLTP 1,3 l (30 g CO2/km), im Test: 7,1 l. elektr. Reichweite im Test: 49 km. Preis: ab 53.430 Euro, Testwagen: 57.582 Euro.

Was gefällt:

Das charakterstarke Design innen wie außen. Der konsequente Fokus auf den Fahrkomfort.

Was weniger gefällt:

Dass der Akku nur einphasig geladen werden kann, verlängert die Ladedauer unnötig.

Was überrascht:

Dass der C5 X ein völlig neues Auto ist, das dennoch perfekt die Markenwerte verkörpert.

Perfekt für:

Überzeugte Citroën-Fans und alle, die gerne unaufgeregt und komfortabel fahren.