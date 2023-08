Jaguar elektrisch: Drei Neue statt I-Pace

Der neue Markenchef Rawdon Glover bestätigt Zusammenarbeit mit Magna, aber keine Produktion.

Der Beschluss der konservativen britischen Regierung, ab 2030 im Vereinigten Königreich keine neuen Verbrennerautos mehr zuzulassen, wurde durch jüngste Äußerungen von Premierminister Rishi Sunak infrage gestellt. Ein Aufschub auf 2035 wird nun für möglich gehalten.

Jaguar Land Rover setzt auf vollelektrische Zukunft

Doch bei Jaguar Land Rover will man eisern an der Transformation von Jaguar in eine rein batterieelektrische Marke festhalten, bestätigte zuletzt der neue Konzernchef Adrian Mardell. Konkret wurde der ebenfalls erst kürzlich ernannte Markenleiter für Jaguar weltweit, Rawdon Glover, im Gespräch mit den SN am Rande des Formel-E-Finales in London. "Es werden ab 2025 drei neue E-Modelle eingeführt, die Jaguar noch mehr im Premiumsegment positionieren werden", erklärte der bisherige Chef von Jaguar im Vereinigten Königreich und frühere After-Sales-Boss der Volkswagen-Gruppe in den USA.

Leistungsstarkes Gran Turismo, Limousine und SUV geplant

Glover präzisierte: Zuerst werde ein viersitziger Gran Turismo vorgestellt, der in der stärksten Version 1000 PS und 700 Kilometer Reichweite bieten soll. Danach folgt eine große Limousine ("funktionell ein Nachfolger des XJ") und schließlich ein großes SUV. Und was bedeutet das für den 2018 als erstes E-Auto von JLR eingeführten I-Pace, der bei Magna Steyr in Graz produziert wird? "Der I-Pace wird Ende 2024 auslaufen", erklärte Glover. Die drei neuen E-Modelle der Briten werden allesamt im Werk Solihull gebaut - allerdings "mit Unterstützung von Magna im Engineeringbereich". Das 2018 in Betrieb genommene neue JLR-Werk in Neutra (Slowakei) ist von der "Wiedererfindung" Jaguars nicht betroffen, da dort der Land Rover Discovery gebaut wird.

Deutsche Konkurrenten im Fokus

Auf die Frage, ob Jaguar die Hauptkonkurrenten in deutschen Premiummarken oder in den chinesischen E-Auto-Bauern sehe, meinte Glover: "Sicher in den Deutschen. Die Chinesen produzieren Volumensmodelle für den Massenmarkt. Wir treten im Premiumbereich an." Eine Abhängigkeit von asiatischen Batterieproduzenten (derzeit kommen die I-Pace-Batterien von LG) werde es mittelfristig für die Elektromarke Jaguar und die E-Modelle von Range Rover nicht geben: Denn erst kürzlich bestätigten JLR und Mutterkonzern Tata die Investition von 4 Mrd. Pfund (4,66 Mrd. Euro) in eine Gigafabrik, die in Devon im Westen Englands errichtet wird.

Höchster Quartalsgewinn seit Jahren und steigende Produktion

Auch finanziell ist der Konzern nach der Durststrecke durch Pandemie und Halbleitermangel wieder im Aufwind: Der Gewinn vor Steuern von 435 Mill. Pfund (507 Mill. Euro) im zweiten Quartal 2023 (Q1 des Geschäftsjahres) ist der höchste seit einigen Jahren. Und auch die Produktionszahlen gehen wegen starker Nachfrage wieder nach oben.