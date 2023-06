Kindersitz-Test 2023: Einer von 18 Kandidaten durchgefallen

Alle Produkte in Bezug auf Crashsicherheit empfehlenswert, ein Nicht genügend wegen Schadstoffen.

Zwei Mal jährlich testen der ÖAMTC und seine Partnerclubs aktuelle Kindersitzmodelle in allen gängigen Größen. Beim ersten diesjährigen Test wurden 18 Modelle auf Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffgehalt untersucht.

Die gute Nachricht: In Bezug auf die Crashsicherheit sind alle untersuchten Produkte sicher. Elf Gut und sechs Befriedigend bieten eine breite und sichere Auswahl an Kindersitzen - der Unterschied liegt meist in der Bedienung.

Einzig der "iZi Twist M" von Besafe erhielt ein Nicht genügend aufgrund von Schadstoffen im Bezug, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein.

Einfache Bedienung bei vier Kindersitzen mangelhaft

Ein im Test wie in der Praxis wichtiges Kriterium für einen guten Kindersitz ist die einfache Bedienung. "Fehlbedienungen können im schlimmsten Fall zu Sicherheitsrisiken oder Schäden führen", so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. "Hier sind der ,Sky 2.0' von Avionaut und der ,Stretch B' von Besafe negativ aufgefallen und erhalten in Hinblick auf Bedienung und Ergonomie nur ein Genügend." Auch die Sitze "Discovery Plus" und "Adventure Plus" von Britax Römer erreichen in dieser Kategorie aufgrund eines Verarbeitungsfehlers an der Kopfstütze nur ein Befriedigend, der Hersteller wurde informiert. Laut ÖAMTC hat Britax Römer bereits auf das Ergebnis reagiert und bietet Kundinnen und Kunden einen Tausch an.

Bestnoten für die Kindersitze "i-Harbour" von Joie und "Cybex Solution G i-Fix"

In der wichtigen Kategorie 40 bis 105 Zentimeter Körpergröße mit Sitzen, in denen Kinder bis etwa vier Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können, bekam der Sitz "i-Harbour" von Joie in Kombination mit der Isofix-Basis "i-Base Encore" die Bestnote. Dessen Stärken sind ein geringes bzw. sehr geringes Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalls von vorne bzw. der Seite. Auf Platz zwei folgt der "Bugaboo Owl by Nuna", kombiniert mit dem Unterbau "360 Isofix base by Nuna".

Bei den Kindersitzen für Kinder ab etwa vier bis zwölf Jahren (100 bis 150 Zentimeter Körpergröße) setzte sich der "Cybex Solution G i-Fix" durch. Der Sitz punktet vor allem mit geringem bzw. sehr geringem Verletzungsrisiko beim Front- und Seitencrash sowie einem optimalen Gurtverlauf. Auf Platz zwei folgt der "Nuna Aace LX", bei dem die Gefahr einer Fehlbedienung besonders gering ist und der durch sein geringes Gewicht überzeugt.

Die Kindersitztests des ÖAMTC können unter oeamtc.at/kindersitztest abgerufen und rückwirkend bis ins Jahr 2020 direkt verglichen werden. Geht es nach den Experten, so können alle seit dem Jahr 2015 mit den Noten Sehr gut, Gut oder Befriedigend bewerteten Sitze noch immer bedenkenlos empfohlen werden. Jedoch sollte man einen Kindersitz keinesfalls übers Internet kaufen. Besser ist es, sich mit Kind und Auto direkt in einem Fachgeschäft beraten zu lassen.