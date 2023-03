Klimafreundliche Batterien für die Mobilität von morgen

Das Austrian Institute of Technology (AIT) leitet das europäische Forschungsprojekt "BatWoMan" zur nachhaltigen und emissionsfreien Batterieproduktion.

Der Verkehrssektor zählt mit einem Anteil von 30 Prozent zu den größten CO 2 -Emittenten. In diesem speziellen Bereich herrscht somit großer Handlungsbedarf, was die Erreichung der Klimaziele betrifft. Weil Elektrofahrzeuge wesentlich effizienter mit Energie umgehen als herkömmliche Fahrzeuge, spielen sie in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Dennoch stellt die ressourcenschonende, nachhaltige und klimaverträgliche Herstellung von Batteriezellen nach wie vor eine große Herausforderung dar.

Das Projekt "BatWoMan"

Hier setzt das vom Austrian Institute of Technology (AIT) geleitete europäische Forschungsprojekt "BatWoMan" (Langtitel: "Carbon Neutral European Battery Cell Production with Sustainable, Innovative Processes and 3D Electrode Design to Manufacture") an. Gemeinsam mit sechs europäischen Partnern aus Forschung und Industrie werden derzeit neue, innovative und nachhaltige Prozesse zur Batteriezellproduktion entwickelt, um die Europäische Union damit auf ihrem Weg zur CO 2 -Neutralität zu unterstützen. Ziel ist es unter anderem, die Kosten bei der Produktion von Akkus um rund 60 Prozent zu reduzieren und den Energieverbrauch zu halbieren.

Das Projekt läuft über einen Zeitraum von drei Jahren und wird mit 4,85 Millionen Euro im Rahmen des Horizon-Programms der Europäischen Union finanziert. Neben dem AIT ist auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an "BatWoMan" beteiligt, außerdem die Fundación Cidetec, die Universität Duisburg-Essen, Sovema Spa, die Matthews International GmbH und die Rise Research Institutes of Sweden.

Gebündelte Kompetenz

In Kooperation mit ihren Projektpartnern aus ganz Europa werden die AIT-Fachleute in den kommenden Jahren an klimafreundlichen Technologien zur Produktion von Batteriezellen forschen. Schwerpunkte bilden hier die Entwicklung und Umsetzung von ressourcenschonenden Innovationen im Zellbau. Dabei geht es unter anderem um Prozessschritte wie die Elektrolytbefüllung oder die Zellkonditionierung. Die Projektbeteiligten konzentrieren sich auf energieeffiziente Elektroden ohne flüchtige organische Verbindungen, die mit Schlämmen mit hohem Trockenmassegehalt verarbeitet werden. Außerdem soll ein Konzept zur Reduzierung des Trockenraums mit verbesserter Elektrolytbefüllung erprobt werden.

Prozessenergie verringern

Ein Schwerpunktthema, dem sich die Wissenschafter rund um Katja Fröhlich widmen, betrifft die Zellassemblierung. Das ist jener Prozess, bei dem die Bauteile aus der Elektrodenproduktion weiterverarbeitet und zu fertigen Zellen zusammengebaut werden.

Ein wichtiger Fokus der Forschenden richtet sich hier darauf, das Herstellungsverfahren energieeffizienter zu gestalten. Aktuell finden nämlich viele Prozessschritte der Zellproduktion unter definierten Bedingungen statt, die einen hohen Energiebedarf erfordern, was wiederum einen großen "Carbon Footprint" nach sich zieht. Da beim Projekt "BatWoMan" die Elektroden auf Wasserbasis mit hohem Trockenanteil gefertigt sind, kann eine beträchtliche Menge an Energie eingespart werden. Auch der energieintensive Trocknungsprozess wird deutlich verkürzt, da der Restfeuchtegehalt abnimmt.

Katja Fröhlich, "BatWoMan"-Projektkoordinatorin, führt aus: "Gemeinsam möchten wir die europäischen Batterieproduzenten im Sinne des Green Deal dabei unterstützen, eine ressourcenschonende, nachhaltige und klimaverträgliche Herstellung von Batteriezellen zu realisieren. Unter Federführung des AIT wird im Rahmen dieses europäischen Forschungsprojekts eine nachhaltige Zellproduktionsprozesskette entwickelt, die wir mit namhaften Industriepartnern auch bis zur Marktreife bringen wollen."

Die Forschungsgruppe "Sustainable and Smart Battery Manufacturing" des AIT beschäftigt sich insbesondere mit Herstellungsmethoden für moderne Batterien - also mit dem Schritt vom Labor hinaus in die industrielle Fertigung. In den vergangenen Jahren wurde eine hochwertige Forschungsinfrastruktur aufgebaut, in der alle Prozesse weiterentwickelt werden können.