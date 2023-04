Kommen billige E-Autos?

Angesichts dieser Preissenkung sieht sich auch Teslas Hauptkonkurrent in Europa, der Volkswagen-Konzern, gezwungen, die Preise zu senken. Geht es nach Marken-Vertriebschefin Imelda Labbé, so soll das aktuelle Elektro-Einstiegsmodell ID.3 in Deutschland künftig unter 40.000 Euro kosten. Für Österreich wurden derartige Maßnahmen bis dato noch nicht angekündigt. Es spricht jedoch einiges dafür, dass der Kauf neuer Elektroautos auch hierzulande eher günstiger als noch teurer wird.

Obwohl Preisnachlässe bei Neuwagen in jüngster Vergangenheit eher die Ausnahme bilden, zeichnet sich doch ein internationaler Trend ab. Zuletzt reduzierte Ford in den USA den Preis für den bislang einzigen Stromer Mustang Mach-E um 5900 Dollar. Besonders brutal geht es am heiß umkämpften chinesischen Markt zu, wo zunächst Tesla und in weiterer Folge auch die Konkurrenz von Nissan, Toyota, aber auch BMW und VW die Preise für vollelektrische Modelle senkten.

Geht es nach Stefan Bratzel, dem Direktor des Center of Automotive Management im deutschen Bergisch Gladbach, so war es eindeutig Tesla, das diesen Trend auslöste. Allein im Jahr 2022 habe der US-Hersteller seinen bisherigen Auslieferungsrekord um rund 40 Prozent gesteigert. Mit einem Gesamtabsatz von zuletzt 1,3 Millionen Elektrofahrzeugen bestimme Tesla derzeit den globalen Markt und könne es sich demzufolge leisten, den Preis zu bestimmen. Noch wichtiger als plakative Absatzzahlen in Millionenhöhe sei allerdings der durchschnittliche Gewinn pro Fahrzeug. Und der lag 2022 bei Tesla bei durchschnittlich 14.380 Euro. Die dabei erwirtschaftete Marge fällt mit aktuell 17,2 Prozent mehr als doppelt so hoch aus als beim europäischen Branchenprimus aus Wolfsburg. Während sich Tesla die aktuellen Megarabatte also schlichtweg leisten könne, seien diese für die unmittelbaren Konkurrenten mittelfristig eher eine wirtschaftliche Bedrohung. Nicht ohne Grund denkt man in Wolfsburg offen darüber nach, bestehende Modelle mit kleineren Akkupacks auszurüsten - und damit den Zeitraum bis zur Markteinführung des Kleinwagens ID.2all zu überbrücken.

Bereits Ende 2023 nächste große Preissenkung bei E-Autos

Darüber hinaus mehren sich die Expertenmeinungen, die für Ende des Jahres 2023 bereits die nächste große Preissenkung in Aussicht stellen. Der Hintergrund: Aktuell sind die Auftragsbücher der Hersteller aufgrund der Aufholeffekte nach der Coronapandemie brechend voll. Aufgrund des anhaltenden Rohstoff- und Teilemangels können viele der bereits bestellten Fahrzeuge aber erst nach längerer Wartezeit ausgeliefert werden. Sobald diese Auftragsbestände abgebaut sind, könnte die Angst vor einer möglicherweise bevorstehenden Wirtschaftsflaute auch im Fahrzeughandel voll durchschlagen. Darüber hinaus geht es gegen Jahresende auch darum, die strengen EU-Vorgaben für den CO2-Flottenverbrauch zu erfüllen. Und sollte es dabei eng zugehen, ist eher mit beträchtlichen Preissenkungen bei E-Autos zu rechnen, als dass die Hersteller Strafgelder in Milliardenhöhe an die EU zahlen.

Gute Karten für Europa mit vier E-Kleinwagenmodellen

Wenngleich vor allem deutsche Premiumhersteller zuletzt eher mit PS-strotzenden Mega-SUV für dynamische Zukunftsmärkte wie Asien, den Nahen Osten oder die USA für Schlagzeilen sorgten, könnte sich die Gewichts- und Leistungsspirale auf absehbare Sicht zumindest in Europa bald umdrehen. Denn mit der geplanten Produktion von gleich vier vollelektrischen Kleinwagenmodellen in der zukünftigen E-Auto-Fabrik in Spanien - verteilt auf die Konzernmarken VW, Audi, Škoda und Cupra - hat Volkswagen im Kampf um das so wichtige Einstiegssegment zumindest langfristig gesehen ganz gute Karten. Vor allem, weil in absehbarer Zeit die beiden jüngst angekündigten Akkugigafabriken auf der Iberischen Halbinsel und in Kanada ihren Teil dazu beitragen werden, die Kosten für die Fahrzeugakkus weiter zu senken.