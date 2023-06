Mit Elektro-Streifenwagen ohne CO2 auf Verbrecherjagd

Die Polizei testet ab sofort, ob sich Elektroautos für den Ernstfall eignen. Insgesamt 23 Fahrzeuge, darunter auch ein Blaulicht-Porsche, werden dafür in ganz Österreich unterwegs sein.

22 Fahrzeuge der Typen VW ID.3 bzw. ID.4, zum Teil mit Blaulicht und im Polizeidesign, nahmen diese Woche ihren Dienst bei der österreichischen Polizei auf.

Erste E-Autoflotte wird von der Polizei getestet

Die Übergabe der vollelektrischen Einsatzfahrzeuge in Wien markiert den Start einer umfangreichen Testphase, in der die Tauglichkeit der Akku-Streifenwagen für den täglichen Polizeidienst geprüft wird.

<Das Einsatzspektrum der Elektrofahrzeuge der Volkswagen-Gruppe wird das gesamte Aufgabengebiet der Polizei umfassen, vom Streifendienst über die Absicherung von Unfallstellen bis hin zu Verfolgungsjagden. Konkret werden die Elektrofahrzeuge ab dem vierten Quartal 2023 vorerst bei 20 Polizeidienststellen in der Steiermark, in Niederösterreich, Wien und Tirol verwendet. Das Pilotprojekt wird zudem auch wissenschaftlich begleitet.

zitat>Porsche-Fahrzeuge im Polizeieinsatz haben eine lange Tradition.|Helmut Eggert|GL Marke Porsche</zitat>

"Durch die Testung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen können wir notwendige Erfahrungen sammeln, ob ein problemloser Einsatz zu 100 Prozent sichergestellt werden kann", so der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei der Übergabe der ersten E-Auto-Flotte. "Zusätzlich soll ab dem Frühjahr 2024 der Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen Polizeien intensiviert werden." Der Praxistest soll Ende 2025 abgeschlossen und dann analysiert werden.

Auch in Salzburg wird die Polizei bald mit Starkstrom unterwegs sein

Denn als 23. Fahrzeug stellt der Projektpartner Porsche Austria diese Woche einen Porsche Taycan für einen einjährigen Polizeitest zur Verfügung. "Porsche-Fahrzeuge im Polizeieinsatz haben in Österreich eine lange Tradition", so der Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich, Helmut Eggert. "Wir freuen uns, diese im Jubiläumsjahr der Marke mit dem vollelektrischen Taycan fortsetzen und gleichzeitig einen Beitrag leisten zu können, die Tauglichkeit von BEVs im täglichen Blaulichteinsatz zu erforschen. Die Erkenntnisse daraus werden uns helfen, die Fahrzeuge und das Handling noch besser für den realen Einsatz beispielsweise auf den Autobahnen anzupassen."