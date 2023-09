Neuer smart heißt #3

Großes Coupé-SUV smart #3 kommt Anfang 2024.

Anders sein, ein wenig unkonventionell, und vor allen Dingen vollelektrisch - so lässt sich die neue Markenidentität von smart zusammenfassen. "Wir verstehen uns als Premiummarke, die sich jedoch selbst nicht allzu ernst nimmt", definiert es smart-Europa-Chef Dirk Adelmann während des Exklusivinterviews im Zuge der diesjährigen IAA.

Smart SUV-Coupés #3: größer und stärker als Smart #1

Wenngleich man das erste Modell der neuen Marken-Ära auf den heimischen Straßen noch vergeblich sucht, nutzt smart die Automesse in München für die Europa-Premiere des neuen SUV-Coupés #3. Dieses ist mit einer Fahrzeuglänge von 4,4 Metern nicht nur deutlich größer als der unlängst vorgestellte #1, sondern mit seinen athletischen Kurven, dem optionalen Glas-Panoramadach und einer bis zu 315 kW (428 PS!) starken Brabus-Version auch deutlich über diesem positioniert.

Wenngleich die Preise für das ab Anfang 2024 verfügbare Modell in München noch nicht verraten wurden, wird doch klar, dass die Marke, die auf einem Joint Venture von Mercedes-Benz mit dem chinesischen Hersteller Geely basiert, jene Lücke schließen möchte, die Mercedes durch das bevorstehende Aus von A- und B-Klasse hinterlässt.

So bietet die Einsteigervariante Pro+ eine Gesamtreichweite von maximal 455 Kilometern, beschleunigt in 5,8 Sekunden auf 100 km/h und lädt mit bis zu

150 kW den Akku auf. Für all jene, die weniger auf Hard Facts setzen: Der neue Sprachassistent-Avatar des smart #3 ist ein Gepard.