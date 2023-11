So viel besser ist der VW ID.3 seit dem Facelift

Der kompakte Elektro-Pionier überzeugt im Test mit altbekannten VW-Tugenden.

Oftmals sind es die kleinen Dinge, die im Alltag einen Unterschied machen. Etwa die neuen, serienmäßigen Sportsitze. Oder die Möglichkeit, den Bordcomputer mit einem einzigen Knopfdruck zu resetten, anstatt dafür durch unzählige Menü-Unterpunkte zu sliden.

Optik, Haptik und Software - der VW ID.3 macht ausgezeichneten Eindruck

Bereits bei der ersten Kennenlernrunde durch Wien im Frühsommer hatte der einem Facelift unterzogene Stromer einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. Die Optik außen, die Haptik innen, dazu das auf zwölf Zoll gewachsene Zentraldisplay, wo die ebenfalls upgedatete Software nun spürbar flüssiger läuft. Sekundenlange Verzögerungen oder gar Ausfälle einzelner Funktionen wie Radio oder Klima, wie sie bei alten Software-Versionen noch an der Tagesordnung standen, sind während des zweiwöchigen Tests nicht vorgekommen.

Auf der anderen Seite verbessert die neue Software, die nun auch Over-the-air-Updates erhält, die E-Routenführung spürbar. So bezieht der Routenplaner neben dem Ladezustand des Akkus auch die aktuelle Verkehrslage in die Prognose mit ein. Während das Feature "Bidirektionales Laden" in Ermangelung der dazu notwendigen Ladesäulen eher in das Kapitel "Zukunftsinvestionen" fällt, hilft "Plug & Charge" schon hier und jetzt superpraktisch: An der Ladesäule beginnt der Ladevorgang wie von Zauberhand ganz von allein. Ein positiver Nebeneffekt der verbesserten Aerodynamik: Im Test kamen wir auf einen durchschnittlichen Verbrauch von 17,3 kWh.

IM TEST: VW ID.3 Pro

Fünfsitziger Hatchback, E-Motor, 150 kW/204 PS, 1-Gang-Getriebe, Heckantrieb. Kofferraum 385-1267 l, Leergewicht 1815 kg, Akku 58 kWh (netto), Reichweite 429 km, Verbrauch lt. WLTP 15,2-19,4 kWh, im Test: 17,3 kWh, Preis: ab 40.990 Euro.

Was gefällt:

Dass VW rasch auf die Kritik reagiert hat und den ID.3 verbessert hat.

Was weniger gefällt:

Der unbeleuchtete Slider und die unpraktischen Fensterheber-Tasten bleiben vom Facelift unangetastet.

Was überrascht:

Gleicher Preis fürs Facelift-Modell.

Perfekt für:

Alle, die bisher geschimpft haben.