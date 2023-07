Toyota Prius: Das fünfte Element

Wie sich ein Pionier wandeln kann: Toyotas neuer Prius kommt ausschließlich als Plug-in-Hybrid.

Vor einem Vierteljahrhundert wagte Toyota den Schritt in automobiles Neuland, zumindest was Massenproduktion betraf: Der erste Prius mit Hybridantrieb hatte im Dezember 1997 Premiere. So zukunftsweisend die Technologie darin war, so unscheinbar wurde das Äußere gehalten, bis zur vierten Generation.

Viele Änderungen bei Generation fünf des Toyota Prius

Nun steht (seit Juli auch bei den heimischen Händlern) Generation fünf bereit, und da ändert sich sehr viel. Vor allem im Design und damit im gesamten Erscheinungsbild, denn plötzlich ist der Prius kein kantiger Alltagswagen mehr, sondern ein schnittiger, dynamisch auftretender Crossover, der breiter und niedriger sowie im Radstand fünf Zentimeter länger ist als der Vorgänger und endlich einmal auch das Prädikat stylish verdient. Was allein der Blick aufs Heck oder die Frontpartie beweist.

Der Prius nur noch als Plug-in-Hybrid

Und dann ist da auch der nächste technologische Schritt: zum Plug-in-Hybriden. Plug-in gab es schon seit dem Prius III (2010), kommt nun aber ausschließlich.

Will heißen: Der Zweiliter-Vierzylinderbenziner und der E-Motor, gespeist aus einer 13,6-kWh-Batterie, ergeben 223 PS Systemleistung mit einem WLTP-Verbrauch von 0,5 bis 0,7 Litern und 11,4 bis 11,8 kWh oder 11 bis 16 Gramm CO₂ - abhängig von der Räderdimension (17 oder 19 Zoll).

Elektrisch hat der Prius eine Reichweite bis 86 Kilometer

Dementsprechend fällt die Reichweite im Elektromodus aus, es können 72 bis 86 Kilometer geschafft werden. Auf der neuen Plattform (GA-C) speckte der neue Prius im Gewicht ab und gewann an Steifigkeit, was wiederum agileres Fahren ermöglicht. "Der neue Prius ist ein echtes Elektroauto und zugleich ein effizienter Hybride", sagt Projektleiter Satoki Oya.

130 km/h können im EV-Modus erreicht werden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h beschränkt. Nicht weniger als 30 Assistenzsysteme stehen als Fahrhilfen bereit. Darunter (vorauseilender EU-Gehorsam?) die akustische Warnung bei Überschreiten eines erkannten Tempolimits - man glaubt gar nicht, wie sehr das auf wenigen Kilometern zuerst nervt -, und dann wird gezeigt, wie oft man "knapp drüber" unterwegs ist!

Mit Solardach erzeugt der Prius selber Strom

Als Zuckerl in der Ausstattung Advanced gibt es ein Solardach, das Strom für bis zu 8,7 Kilometer pro Tag zuschießen kann, sagen die Toyota-Techniker. Als Berechnungsbasis wurde die durchschnittliche Sonnenbestrahlung im japanischen Nagoya angeführt - es war uns unmöglich, einen Vergleich zu beispielsweise Tamsweg, Faak oder Mellau herzustellen.

Rund 230 Prius werden heuer noch nach Österreich kommen. Global nähert sich der Hybrid-Vorreiter nach über 25 Jahren der Verkaufsmarke von sechs Millionen Stück.

Der neue Prius kostet in Österreich in der Linie Basis ab 43.390 Euro.

NEUVORSTELLUNG: Toyota Prius

Plug-in-Hybrid: 1987 ccm, Vierzylinder-Benziner, 152 PS/112 kW bei 6000 U/min, 190 Nm; 13,6-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, E-Synchronmotor mit 163 PS/120 kW bei 208 NM; System 223 PS/164 kW. E-CVT-Getriebe. E-Reichweite bis zu 86 km. Ab 43.390 Euro.

Was gefällt:

Der erste Prius, der auch modern auftritt.

Was weniger gefällt:

Nur mehr Plug-in-Hybrid, daher teurer.

Was überrascht:

Elektrisch für ein ganz schönes Stück möglich.