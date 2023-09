Der Stoff, aus dem Träume sind. Am Dienstag beginnt mit der Mailänder Modewoche ein Hochfest des Textilen. Mode dient heute der Architektur der Persönlichkeit. Die Labels richten sich darauf ein.

"Mode ist nichts, was nur in Kleidung existiert. Mode ist in der Luft, auf der Straße, Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art, wie wir leben, mit dem, was passiert", definierte Coco Chanel den Hype um Kleidung, ...