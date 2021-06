N°5: Eine Legende wird gefeiert

Chanel N°5, das mit Abstand berühmteste Parfum der Welt, feiert seinen Geburtstag, wie eine hundertjährige Ikone das eben tut: atemberaubend, hochkarätig, unverschämt jung und sehr cool.

Souverän ist ein Wort, das im Zusammenhang mit "N°5", dem berühmtesten Damenduft der Welt, sehr oft fällt. Zur Erinnerung: 1921 sorgte das erste "Damenparfum mit dem Duft einer Frau" von Ernest Beaux (dem Hofparfümeur des letzten Zaren) und Gabrielle Chanel für große Aufregung. Die Modernität des Dufts - einer der ersten, die synthetisch hergestellt wurden -, sein Bouquet aus Jasmin aus Grasse, Ylang-Ylang, Rose und magischen Aldehyden, die Reinheit des Flakons, das Geheimnis des Namens - all das war so anders als alles, was man bisher kannte. Kurz: eine Revolution.

100 Jahre später ist die Revolution eigentlich immer noch im Gange - bei Chanel schätzt man, dass weltweit alle 30 Sekunden ein Flakon verkauft wird - und aus dem Duft ist eine Legende geworden. Die heuer in allen Ehren gefeiert wird. Wie nicht anders zu erwarten geschieht auch das ziemlich souverän.

Atemberaubend hochkarätig

Zur Feier des 100. Geburtstags von N°5 hat Patrice Leguéreau, Kreativchef des Chanel Schmuckateliers, die "Collection N°5" entwickelt, die erste und einzige Haute-Joaillerie-Kollektion, die einem Parfum gewidmet ist. Vom Flakon bis zur Aura des Dufts spiegeln insgesamt 123 außergewöhnliche Schmuckstücke - Highlight dieser Kollektion ist ein Collier, das mit einem 55,55-Karat-Diamanten besetzt ist - die unterschiedlichen Facetten von N°5 wider.

Gefeiert wird, sozusagen eine Etage tiefer, auch mit einer Fine-Jewelry-Kollektion. Für diese Schmuckstücke (Anhänger, Kette, Ring und Ohrringe) hat das Kreativstudio mit Diamanten und Weißgold gearbeitet, um die Nummer 5, Mademoiselle Chanels Glückszahl, nachzuzeichnen.



100 Jahre alt = unverschämt jung

Wie modern und cool ein 100 Jahre alter Duft sein kann, beweist Chanel mit "Chanel Factory 5", einer Kollektion an Produkten in einer völlig neuen Verpackung, die online und in der Chanel Beauty Boutique in Wien ab 29. Juni 2021 erhältlich sein werden.

"Chanel Factory 5", das sind 17 limitiert erhältliche Produkte, inspiriert von Alltagsgegenständen, die daran erinnern wollen, dass das Tragen von N°5 das Gewöhnliche verändert. "Produkte, die wir regelmäßig verwenden, können genauso wertvoll sein wie Produkte, die wir für ganz besondere Anlässe verwenden. Es dreht sich alles um die Erfahrung, die diese Produkte bieten", sagt Thomas du Pré de Saint Maur, Chanels Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty.

Mit dieser Kollektion, die natürlich auch eine Anspielung auf Andy Warhols Pop Art und seine Factory ist, die Alltagsgegenstände in Kunstwerke verwandelte, huldigt das Haus Chanel dem Antrieb Gabrielle Chanels, Codes zu brechen und sich von Zwängen zu befreien. Und es kehrt zur ersten Verpackung des legendären Duftes zurück, einer einfachen Laborflasche. "Ein funktionales Objekt verwandelte sich in einen begehrenswerten Luxusartikel", sagt dazu Thomas du Pré de Saint Maur. "Darum geht es bei Chanel Factory 5: Luxus im Alltag erleben."

Und das sieht dann so aus: Körperöl in einer Bürette, Badetabletten in einer Teedose, Duschgel in einem Lackkübel.