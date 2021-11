Nach der Pandemie ist nicht vor der Pandemie

Was hat sich durch Corona an Salzburgs Hochschulen verändert? Ein "einfaches Zurück zu den Zeiten vor der Pandemie" gibt es nicht, da sind sich die Rektorin und die Rektoren von Paris Lodron Universität Salzburg, Fachhochschule Salzburg, Pädagogischer Hochschule Salzburg und Privatuniversität Schloss Seeburg einig. Wie sie auf die Pandemie auch langfristig reagieren und welche Pläne es für die "Hochschule danach" gibt, erzählen sie im SN-Interview.

Welche Dinge haben sich durch die Pandemie dauerhaft verändert an Ihrer Hochschule? Hendrik Lehnert (Universität Salzburg): Wir wünschen uns zwar alle wieder "normale" Verhältnisse im Lehr- und Forschungsbetrieb, aber ein einfaches Zurück zu den Zeiten vor der Pandemie wird es nicht geben. Wir waren gezwungen, quasi über Nacht vollständig auf Distance Learning und Onlinemeetings umzusteigen, um den Universitätsbetrieb aufrechterhalten zu können. Die neuen, flexiblen und innovativen Lehr- und Lernformate, die wir in dieser Zeit entwickelt haben, werden größtenteils bestehen bleiben.

Gerhard Blechinger (FH Salzburg): Die Fachhochschule Salzburg hat ihre Online-Learning-Infrastruktur substanziell erweitert, technisch und personell. Das versetzt uns in die Lage, das Erworbene und Gelernte auch in Zukunft dazu zu nutzen, Lehrveranstaltungen flexibler zu organisieren. Über unseren Zukunftsfonds fördern wir die Entwicklung neuer Lehrformate. Die FH Salzburg wird schneller und erschließt sich neue Zielgruppen.

Daniela Martinek (PH Salzburg): Die Pandemie hat zu einer grundlegenden Änderung der didaktischen Gestaltung der Lehre beigetragen. Davon ausgehend werden bewusst diverse Angebote (online, blended, Präsenz) entwickelt und angeboten, um den Bedürfnissen der Studierenden bestmöglich entgegenzukommen. Das Masterstudium in der Primarstufe kann zum Beispiel bereits berufsbegleitend belegt werden, da die Präsenzanteile bewusst gering sind. Im ersten Semester hingegen werden Präsenzphasen verstärkt angeboten, um ein Ankommen an der Pädagogischen Hochschule, eine Vernetzung mit (neuen) Mitstudierenden und den Abgleich mit den eigenen Erwartungen an ein Lehramtsstudium zu ermöglichen und anzuregen.

Christoph Stöckmann (Privatuniversität Schloss Seeburg): Durch unser semivirtuelles Studienkonzept war die pandemiebedingte Umstellung auf rein virtuelle Studienformate sehr gut umsetzbar. Jedoch merken wir auch im "New Normal", in dem es erfreulicherweise auch wieder Präsenzveranstaltungen geben kann, eine noch intensivere Verwendung virtueller Tools in der Lehre sowie generell in der arbeitsbezogenen Kommunikation - sowohl bei den Studierenden und Dozierenden als auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die interaktive Community an der Uni Seeburg wird noch stärker auch über virtuelle Kommunikation gelebt.

Welche inhaltlichen und strukturellen Entwicklungen zeichnen sich für die Zukunft ab? Gerhard Blechinger: Wir arbeiten intensiv an der Modernisierung unserer Strukturen, verkürzen die Entscheidungswege und rüsten uns für mehr Wettbewerb. Bei allen Neuentwicklungen bleiben wir bei unserer DNA: der Nähe zur Wirtschaft. Weit fortgeschritten sind die Arbeiten an einem Forschungszentrum für Wasserstoff. Maßgebliche Player aus der Industrie helfen uns dabei, aber auch die Unterstützung des Landes ist hier sehr wichtig.

Daniela Martinek: Die Angebote an der Pädagogischen Hochschule werden laufend mit dem aktuellen Bedarf abgeglichen. Derzeit wird beispielsweise in der Primarstufe ein neues Curriculum entwickelt, das bewusst sehr viele Wahlmöglichkeiten für die individuelle Entwicklung von Lehramtsstudierenden erlaubt und somit einen soliden Grundstein für die kontinuierliche Entwicklung im Lehrberuf legt und die Attraktivität und Studierbarkeit des Lehramtsstudiums deutlich erhöht. Wie sich in der Zeit der Pandemie besonders gezeigt hat, brauchen wir flexible Lehrkräfte, die sich auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler rasch situationsspezifisch einstellen können. Das lässt sich in der Ausbildung grundlegend anbahnen und durch ein bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot weiter unterstützen. Konkret hat die Pandemie gezeigt, dass es in Bezug auf den Einsatz digitaler Technologien und Lernstrategien Handlungsbedarf gibt, auf den die Pädagogische Hochschule weiterhin sowohl in der Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen als auch in der Forschung durch anwendungsbezogene Forschungsprojekte in diesem Bereich reagieren wird.

Christoph Stöckmann: Aus einer strukturellen Perspektive werden wir die Vorteile unseres semivirtuellen Studienkonzepts in Zukunft noch weiter ausbauen und schärfen: Das bedeutet, die Flexibilität noch weiter zu erhöhen und individuelle Lösungen für eine virtuelle Lehre zu schaffen, die eine hervorragende Basis für qualitätsvolle Face-to-face-Lernerlebnisse an Präsenztagen bietet. Inhaltlich wollen wir unter anderem den Bereich Management von digitalen Innovationen weiter ausbauen - etwa wie künstliche Intelligenz, Internet of Things oder blockchainbasierte Lösungen unternehmerisch genutzt werden können.

Hendrik Lehnert: Wir haben gerade an der Universität unter der Federführung von Vizerektor Martin Weichbold einen großen Diskussionsprozess mit dem Titel "Studium PLUS Zukunft" (PLUS steht für Paris Lodron Universität Salzburg, Anm.) begonnen. Dabei soll untersucht und diskutiert werden, wie neue Lernformate künftig genutzt, in unser didaktisches Repertoire integriert und weiterentwickelt werden können. Die Frage nach der Zukunft des Studierens ist nicht so sehr eine Frage, ob Lehrveranstaltungen online oder in Präsenz stattfinden sollen - diese Frage ist längst insofern entschieden, als es beide Formen neben- und miteinander geben wird. Wir wollen nun die verschiedenen Möglichkeiten didaktisch klug miteinander kombinieren und unseren Lehrenden und Studierenden alle notwendigen technischen Voraussetzungen bieten sowie sie insgesamt bestmöglich unterstützen. Das lässt sich auch gut mit dem neu gesetzten Fokus auf digitale und analytische Wissenschaften an der PLUS verbinden. Hier werden mit Sicherheit produktive Synergien mit der neuen Fakultät entstehen.

Wie kann ein Studium gerade an Ihrer Hochschule auf die Herausforderungen der Zukunft Antworten geben? Daniela Martinek: Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Schule beispielsweise als Ort der sozialen Begegnung und der Interaktion ist. Das gelingende Zusammenspiel braucht kompetente Lehrerinnen und Lehrer, die diese Prozesse sinnstiftend initiieren und gestalten. Ein Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Salzburg, das die individuelle Entwicklung der Studierenden fördert und ihnen die erforderlichen Handlungsstrategien für den Berufseinstieg vermittelt, trägt maßgeblich dazu bei, die Qualität im Bildungsbereich zu sichern und jungen Menschen einen guten Start für eine selbstbestimmte Zukunft zu bieten.

Hendrik Lehnert: An der PLUS werden die Curricula aller Studienrichtungen laufend überarbeitet, damit sie den aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus haben wir neue Studienangebote entwickelt: So werden wir beispielsweise mit dem Wintersemester 2022/23 mit den Bachelorstudiengängen "Ernährung - Bewegung - Gesundheit" und "Artificial Intelligence" starten. Ein weiterer interdisziplinärer Bachelorstudiengang zu den Themen der christlichen Kultur, Transformation und Kommunikation befindet sich ebenfalls in der Vorbereitung. Vorläufig komplettiert wird das neue Studienangebot durch Masterstudiengänge in "Sprache - Wirtschaft - Kultur" sowie "Global Health". Alles in allem sind dies zukunftsorientierte und zukunftsweisende neue Angebote. Es ist eines unserer wichtigsten Anliegen, unsere Absolventinnen und Absolventen mit Fähigkeiten auszustatten, die sie in der neuen Arbeitswelt reüssieren lassen und sie außerdem dafür rüsten, Turbulenzen aller Art leichter bewältigen zu können. Deshalb auch das Motto unserer Universität: PLUS. Kompetenz für morgen.

Christoph Stöckmann: Wir befähigen unsere Studierenden, Lösungen für neue, derzeit oft noch unbekannte, Problemstellungen der Zukunft zu entwickeln, indem wir ihnen die entsprechenden methodischen Fähigkeiten vermitteln: Wie funktioniert die Wertschöpfung aus Daten? Welche Methoden des Kreativitäts- und Innovationsmanagements gibt es, um neue Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle zu entwickeln? Wie beeinflussen die zuvor bereits erwähnten Themen künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologien oder Technologien des Internet of Things, aber auch Entwicklungen wie dezentrale Finanzen oder dezentrale autonome Organisationen die Unternehmen von heute und morgen? Zudem nutzen wir, nicht erst seit der Pandemie, die Stärken und Vorteile von virtueller und Face-to-face-Lehre und Kommunikation. Nicht zuletzt ermöglichen wir den Studierenden, die berufliche Tätigkeit und die damit einhergehende Praxiserfahrung oder andere Faktoren wie etwa Familie, Freizeit und Sport mit einem qualitätsvollen Studium zu verbinden.

Gerhard Blechinger: Unsere Absolventinnen und Absolventen sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Der Grund liegt an ihrer, wie man heute sagt, "job readiness". Aber ein Hochschulstudium bedeutet mehr. Unsere Bachelor- und Masterstudentinnen und -studenten werden sich am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neu erfinden. Sich strukturiert und systematisch in neue Gebiete vorzuwagen ist ebenso wichtig, wie sich auf der Höhe des heutigen Wissens zu bewegen.

"Onlinemodus hat mich sehr vorangebracht"



Vanessa Hudler (22), Englisch und Geografie, Lehramt, an der Paris Lodron Universität Salzburg: "Ich konnte dank der Umstellung diverser Lehrveranstaltungen in den Onlinemodus enorm effizient arbeiten, was mich in meinem Studium sehr vorangebracht hat. Daher kann ich meinen angestrebten Abschluss früher als geplant erreichen und somit schneller ins Berufsleben starten. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen wieder vor Ort von face to face plaudern kann, denn das ging mir im Onlinemodus doch schon sehr ab."

"Die virtuelle Lehre spart viel Zeit"



Mario Wiesner (31), Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre an der Privatuniversität Schloss Seeburg: "Der Nachteil für mich als Studierenden der Uni Seeburg während der Pandemie war, dass der direkte Kontakt mit Studienkolleginnen und -kollegen zu kurz kam, was ins-besondere beim Studienstart schon herausfordernd war. Der große Vorteil des Studiums war wiederum die virtuelle Lehre, die die Universität Seeburg bereits vor der Pandemie ausgezeichnet hat, da man sich hier sehr viel Zeit spart und dadurch sowohl berufliche als auch private Themen ideal vereinbaren kann. Wie es für mich jetzt weitergeht, in Studium und Karriere? Durch einen Jobwechsel kommen aktuell einige sehr anstrengende Monate auf mich zu, da ich nun in einer Unternehmensberatung im technischen Bereich arbeite. Ich kann hierbei jedoch einiges an Wissen aus meinem Studium anwenden, was mir den Einstieg im neuen Job wesentlich erleichtert."

"Konnte mehr Kurse absolvieren"



Simon Wakonig (23), Italienisch und Geschichte, Lehramt, an der Paris Lodron Universität Salzburg: "Dank des neuen Onlinemodus konnte ich wesentlich mehr Kurse absolvieren, was flexibleren Zeiteinteilungen sowie schnellerem ,Vorortsein' zuzuschreiben ist. Somit konnte ich einiges aufholen und kann nun meinen Abschluss voraussichtlich früher erlangen. Trotz der Vorteile wie Flexibilität oder Selbstständigkeit fehlte mir auch etwas im Distance Learning: soziale Kontakte. Seminare oder Vorlesungen leben einfach vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, was in Präsenz besser funktioniert."

