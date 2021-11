Not macht erfinderisch.

Sechs Kreative, die mit dem Rückzug der Menschen in die eigenen vier Wände gezwungen waren, ihre Geschäftsmodelle zu erweitern, oder neue, für die Zeit passende Ideen fanden.

Not macht bekanntlich erfinderisch. Als im März 2020 der große Rückzug in die eigenen vier Wände angesagt war, bedeutete das für die meisten Menschen zunächst Unsicherheit. Weil das kein Zustand ist, in dem man gern länger verharrt, wurden viele kreativ, besonders jene, die von ihrem selbstständig verdienten Geld ihr Leben bestreiten müssen. Shopbetreiber wurden plötzlich IT-affin, ließen Webshops programmieren und fanden Social Media als Vertriebskanal, andere wiederum tüftelten an ihrem persönlichen Plan B für eine neue berufliche Zukunft. Eine Busfahrerin hat in dieser Zeit beschlossen, Tierbestatterin zu werden, eine Mutter von drei Kindern machte das zu ihrem neuen Beruf, was ihr schon immer wichtig war, und verkauft nun handgefertigte Tischwäsche. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir einen nur kleinen Ausschnitt des riesigen kreativen Potenzials heimischer Unternehmerinnen und Unternehmer, Umdenkerinnen und Umdenker und auch Mutmacherinnen und Mutmacher, wenn es darum geht, gute Ideen in die Tat umzusetzen.

Tierbestattung Schuh

Dorothea Schuh, Bürmoos



SN/Chris Hofer Dorothea Schuh

Zu Pandemiebeginn hat Dorli Schuh den Entschluss gefasst, Tierbestatterin zu werden. Ihr Mops war gerade gestorben, sie wollte ihn einäschern lassen. Vom Krematorium bekam sie zur Auskunft, sie solle "den Kadaver vor die Tür werfen, er wird abgeholt". Das geht nun gar nicht, dachte sich die Tierfreundin und beschloss, das selbst und besser anzubieten. Innerhalb von 14 Tagen hatte sie alle nötigen Papiere, sie fand ein familiär geführtes Tierkrematorium und besorgte sich eine große Tiefkühltruhe, in der die toten Tiere bis zur Verbrennung verwahrt werden. Die Nachfrage ist groß, Schuh wird in wenigen Jahren als Busfahrerin in Pension gehen und will Tierfreunden in schwierigen Situationen beistehen.

Stadtbrennerei Bebek

Rainer Bebek, Salzburg



SN/Chris Hofer Rainer Bebek

Vor der Pandemie war die Stadtbrennerei Bebek mit ihren Edelbränden in der Salzburger Gastronomie gut vertreten, man veranstaltete Verkostungen, viele Firmen kauften für Kunden und Mitarbeiter. Die Brennerei musste nach März 2020 weiterlaufen, schließlich gehörte das Obst verarbeitet. Bebeks Plan B richtete sich an die Konsumenten daheim in ihren Wohnzimmern, die über Social Media erreicht werden sollten. Auch 's Fachl und die Genussdealer in Hallein wurden bestückt. Das Ehepaar Bebek kreierte kreative Cocktails und Longdrink-Rezepte, ebenfalls für zu Hause. Der Einzel- und Delikatessenhandel ist mittlerweile zum Hauptstandbein geworden, zum Glück läuft auch die Gastronomie wieder.

Jaipure

Victoria Nicolaus, Salzburg



SN/Chris Hofer Victoria Nicolaus

Weil sie sich in der Lockdownzeit über ständig schmutzige Tischdecken ärgerte, wurde Victoria Nicolaus zur Unternehmerin. Sie liebt schön gedeckte Tische und wollte hier ansetzen. In ihrem Onlineshop www.jaipure.at vertreibt sie heute Tischwäsche, die von Familienunternehmen in Indien produziert wird. Traditionelle Drucke stehen dabei neben ihren eigenen Designs zur Auswahl. Victoria Nicolaus, die, wie sie sagt, keineswegs IT-affin ist, hat sich ihre Homepage selbst programmiert und ihre Werbeauftritte im Alleingang gestaltet, und das mit einem Einsatz von 500 Euro. Weil der Pop-up-Store im Geschäft eines Freundes so gut lief, wird sie auch diesen Vertriebsweg künftig beschreiten.

Das Gsundhaus

Waltraud Leobacher, Mattsee



SN/Chris Hofer Waltraud Leobacher

Vor zehn Jahren gründete die Kommunikationswissenschafterin Waltraud Leobacher ihr Gsundhaus in Mattsee, anfangs als Pilates-Studio, mit der Zeit erweiterte sie ihr Angebot, etwa um Faszientraining und Yoga. Im November 2019 übersiedelte sie in eine Praxisgemeinschaft, um dort neu durchzustarten, im März 2020 zog sie schon wieder aus und stellte auf Onlineunterricht um. Die Hälfte ihrer Kundinnen und Kunden war auf einen Schlag weg. Sie suchte Kooperationen mit Bildungsinstitutionen und baute ihr zweites Standbein auf: das Coaching. In diesem Bereich bietet sie Gruppentrainings an oder Teambuilding-Maßnahmen im Freien für Unternehmen.

'S Fachl

Roland Huber, Salzburg



SN/Chris Hofer Roland Huber

Die Pandemie hat dem Mietregalkonzept-Betreiber Roland Huber, der in der Kaigasse sein 's Fachl betreibt, sozusagen in die Hände gespielt. Die Eigenschaft "regional" wurde plötzlich stark nachgefragt. Das war auch in Deutschland der Fall, wo Huber das Franchisekonzept von 's Fachl vorantreibt. Dort sind die Neugründungen förmlich explodiert. Menschen aus komplett anderen Branchen wollten die österreichische Idee, regionale Produkte anzubieten, in ihren Städten weiterverfolgen. Für die Filialbetreiber hat man eigens einen Onlineshop programmiert, um in Lockdownzeiten ihre Ware in die Küchen und Wohnzimmer der Menschen liefern zu können.

Herzmomente

Anna Maria Winter, Salzburg



SN/Chris Hofer Anna Maria Winter

Gleich zwei Standbeine hat sich Anna Maria Winter aufgebaut. Zum einen eine Eventagentur für Kinderveranstaltungen und mit Beginn des Herbstlockdowns einen Onlineshop für Kindergeburtstage (www.herzmomente.at), weil nahezu alle Events ins Wasser gefallen waren. Bis Spätfrühling dieses Jahres lag darauf der Fokus. Bei den feierfreudigen Eltern und Partyausrichtern ist das gut angekommen. Für den Onlineshop beschäftigt sie mittlerweile eine Mitarbeiterin, selbst fokussiert sie sich auf Events. Und hier will sie ab Jänner mit Kinderfestivals in ganz Österreich durchstarten. Das Motto: Weltraum. Wenn das keine Vision ist.