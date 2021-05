Pannenfrei durch die Radsaison

Jeder Radfahrer fürchtet die Situation, wenn ein Reifen platt ist oder die Bremsen Probleme machen. Mit diesen Tipps und Tricks behalten Sie einen kühlen Kopf.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht schon aus und die eben noch gemütliche Fahrradtour wird plötzlich zur Geduldsprobe: Jeder, der viel Rad fährt, hatte wohl schon mal den einen oder anderen Defekt. Viele Defekte lassen sich durch ein regelmäßiges Service vermeiden - Bremsanlage, Seilzüge, Verschraubungen und die Kette sollten genauestens überprüft werden. Ein Patschen kann aber auch trotz bester Wartung vorkommen. Um einen Patschen zu picken, sollten neben dem vorhandenen Know-how - dies ist aber leicht zu lernen und Geübte haben einen Reifen normalerweise schnell wieder repariert - Ersatzventile, Gummiflecken, Klebstoff, Schmirgelpapier, Montagewerkzeug und eine Pumpe mitgeführt werden.

Nicht nur Reifen überprüfen

Rund 400 Einsätze verzeichnete der ÖAMTC im vergangenen Jahr wegen Pannen an Fahrrädern. Ist man ÖAMTC-Mitglied und hat mit dem Fahrrad eine Panne, kann man telefonisch über den Notruf 120 oder mit der ÖAMTC-App den Pannendienst verständigen. Vorausgesetzt, die Panne ist an einem Ort, der für den Pannenfahrer des Clubs mit dem Pkw laut Straßenverkehrsordnung erreichbar ist.

Vor einer Ausfahrt empfiehlt es sich, mehrere Komponenten am eigenen Fahrrad zu überprüfen: Sehr wichtig ist die korrekte Wirkung der vorderen und hinteren Bremsen, denn sollten die Bremsen versagen, kann das bei Abfahrten schnell gefährlich werden. In den Fahrradpneus muss der Luftdruck stimmen. Denn Reifen mit feinen Rissen oder Reifen, die kein Profil mehr haben, müssen getauscht werden. Auch eine gute Beleuchtung ist wichtig, damit einen andere Verkehrsteilnehmer gut erkennen: Mindestens erforderlich sind eine Beleuchtung nach vorn und hinten sowie der Einsatz von Rückstrahlern (weiße vorn, gelbe auf den Speichen und Pedalen, rote hinten). Zudem sollten Antriebskomponenten wie Kette, Schaltung, Zahnkranz und Pedale regelmäßig serviciert werden. Kontrollieren Sie die Schrauben - alle lockeren Schrauben müssen nachgezogen werden.

Viele Gefahrenquellen

Um einer ärgerlichen Reifenpanne vorzubeugen, gilt es zusätzlich zum Luftdruck noch ein paar Dinge zu beachten: Ist der Reifenmantel unbeschädigt? Sitzt dieser richtig auf der Felge? Falls nicht, könnten Fremdkörper eindringen und grobe Schäden verursachen. Gibt es verbogene Speichen, die eventuell den Schlauch durchdringen könnten? Ist das Ventil zugeschraubt und mit einer Schutzhülle versehen? Der gründliche Check vor der Ausfahrt ist wichtig, um mögliche Gefahrenquellen zu erkennen.

Vor allem im Hochsommer kann es dazu kommen, dass große Hitze den Schlauch zu sehr anschwellen lässt und ihn anfälliger für etwaige Beschädigungen macht. Beim frontalen Anfahren des Bordsteins kann es passieren, dass das Zusammenspiel von Felge, Mantel und Schlauch zerstört wird; die Folge ist ein sogenannter Achter.

Wie man einen Reifen flickt

Das Flicken eines Lochs mit einem Flickset ist nicht so schwierig, es ist aber auf jeden Fall empfehlenswert, die einzelnen Schritte daheim noch einmal durchzugehen. Die Prozedur dauert in etwa 15 bis 20 Minuten.

Welche Schritte sind das im Detail? Zuallererst wird der platte Reifen vom Gestell abgebaut. Bei Rädern mit Schnellspannern ist das einfach, bei älteren Modellen wird man den passenden Schraubenschlüssel benötigen. Nun den Mantel vorsichtig aus der Felge heben, damit man zum Fahrradschlauch gelangt. Der Schlauch wird mit etwas Luft aufgepumpt - kurz vorher mit Wasser benetzen! Das Loch befindet sich dort, wo sich Luftbläschen auf dem Wasser zeigen, denn dort tritt Luft aus. Einfach den Mantel mit den Fingern von innen abstreichen und den möglichen Fremdkörper beseitigen.

Mit dem Sandpapier wird nun der Schlauch rund um das Loch aufgeraut. Der Klebstoff wird großzügig auf der angerauten Stelle aufgetragen. Warten Sie zwei bis drei Minuten und lösen Sie dann die Alufolie vom Flicken auf - fest andrücken! Nach Möglichkeit zirka zehn Minuten warten und weiter andrücken.

Zum Schluss muss der Reifen erneut aufgepumpt und geprüft werden, ob er wieder den Luftdruck aufnimmt. In weiterer Folge noch etwas Luft ablassen, den Mantel in die Felge heben und den Reifen zur Gänze aufpumpen. Spannen Sie nun das Rad erneut am Gestell ein oder schrauben Sie es fest.

VERHALTEN BEI EINEM FAHRRADUNFALL

Bei einem technischen Defekt kann es in weiterer Folge leider auch zu Fahrradunfällen kommen. Auch wenn ein Unfall glimpflich ausgeht und leichte Verletzungen oder ein Sachschaden entstanden sind, gilt es einiges zu beachten.

Bei geringem Sachschaden und klarem Verschulden muss die Polizei nicht eingeschaltet werden. Lassen Sie sich die Papiere zeigen und informieren Sie die Versicherung. Bei Personenschäden sollte ein Anwalt kontaktiert werden.

Das Verhalten direkt nach dem Unfall sollte folgendermaßen aussehen:

- Unfallstelle sichern und Verletzten helfen.

Bei Personenschaden und Streit über den Unfallhergang die Polizei rufen.

Fotos der beteiligten Fahrzeuge (Kfz-Kennzeichen) und der entstandenen Schäden, damit diese später als Beweise dienen.

Bei geringem Schaden die Unfallstelle unverzüglich räumen. Namen, Anschrift und Telefonnummer etwaiger Zeugen notieren.

Gemeinsam mit dem Unfallgegner einen Unfallbericht ausfüllen.

Für Fahrradfahrer gilt die Privathaftpflichtversicherung (soweit vorhanden); bei einem Wegeunfall sollte die gesetzliche Unfallversicherung informiert werden.