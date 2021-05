Radproduktion boomt wie nie

Die iko Sportartikel Handels GmbH im bayerischen Raubling produziert 200 bis 250 Fahrräder pro Tag. Die Nachfrage ist groß, der Trend geht in Richtung urbane Mobilität.

Die Coronapandemie hat einen regelrechten Boom bei den Fahrrädern ausgelöst: Das Bewusstsein für die Gesundheit, und im Speziellen fürs Radfahren, ist seit der Krise um einiges größer geworden. Das merken vor allem auch jene Unternehmen, die selbst Fahrräder produzieren und diese dann in alle Welt exportieren.

iko, 1962 von Konrad Irlbacher in Rosenheim/Bayern gegründet, ist der Entwickler und Hersteller der Fahrradmarke Corratec. Das Unternehmen hat mittlerweile - und das bereits seit dem Jahr 1992 - in Raubling bei Rosenheim seine Heimat gefunden und verfügt dort über eine der effizientesten Radmontagestraßen Europas. Die Fahrräder werden sowohl für das hauseigene Radteam Corratec als auch für diverse Fahrradgruppen und andere Hersteller produziert. Die Fahrräder werden inzwischen in 42 Länder weltweit exportiert - und die Nachfrage nach Rädern ist so hoch wie noch nie.

Effizientes Arbeiten

Beim Lokalaugenschein an der Radmontagestraße erkennt der aufmerksame Betrachter schnell, dass die einzelnen Teams gut eingespielt sind. Jeder Handgriff sitzt, dort, wo es notwendig ist, wird viel kommuniziert. Da die Schritte zwischen den einzelnen Stationen vollautomatisiert sind, gibt es keinen Leerlauf und es kann eine hohe Stückzahl produziert werden. Von der Rahmenaufhängung bis zur Endkontrolle muss auch alles wie am Schnürchen laufen, damit die Arbeiter die vom Chef vorgegebenen 200 bis 250 Räder pro Tag schaffen. "Auf dem kleinsten Raum können wir die größtmögliche Menge produzieren und viele verschiedene Modelltypen fertigen. Wir arbeiten sehr effizient, das spart Zeit und vor allem Geld", erklären Tessa Irlbacher, Geschäftsführerin im Einzelhandel, und Manuel Höllbauer, Leiter der Produktion.

Zwölf Monteure im Einsatz

Alles beginnt mit der ersten Station, der Rahmenaufhängung: Die für diesen Teil zuständigen Mitarbeiter müssen ständig beobachten, welcher der zwölf Monteure gerade Zeit hat bzw. bald mit einem Rad fertig wird; die Monteure sind zirka in der Mitte der Straße angesiedelt. Der Rahmen eines Fahrrads wird eingehängt und läuft weiter zu Station zwei, der sogenannten Vorbereitung. In weiterer Folge wird die Gabel angebracht. Je nach Rahmengröße kommen unterschiedliche Gabellängen zum Einsatz, die Gabel wird daher abgemessen und mit dem Vorbau am Rad verbunden. Ist dieser Schritt beendet und hat ein Monteur gerade Platz und Zeit, läuft das Fahrrad direkt zu Station drei weiter (Montage). Hat der Monteur aber noch zwei Gehänge mit Rädern, die gefertigt werden müssen, dann wird das Gehänge in die Warteschleife geschoben; diese dient quasi als Zwischenstation.

"Im Idealfall fährt das Gehänge aber weiter, und zwar direkt in eine der zwölf Montagelinien, wo bereits ein Monteur wartet und sofort mit der Montage beginnt", führt Höllbauer aus, der ergänzt: "Jeder Monteur ist für die Qualität des Fahrrads verantwortlich. Er prüft zum Beispiel die Bremseinstellung und andere Fahreinstellungen. Auch die Optik wird genau unter die Lupe genommen." Jedes Fahrrad erhält eine Seriennummer - durch diese Form des Trackings kann bei Reklamationen genau nachvollzogen werden, welcher Monteur für welches Rad verantwortlich war. "Die Rückmeldung von unseren Kunden ist wichtig, wir sind ja eine Marke und die Händler und die Endkunden erwarten sich Qualität. Wir nehmen jede Reklamation sehr ernst und wollen uns Tag für Tag verbessern", sagt Höllbauer. Es ist Höllbauers tägliche Aufgabe, dass die Produktion der Fahrräder ohne Unterbrechung läuft.

"Flashen", Endkontrolle und Verpackung

Immer, wenn das Gehänge eine Station weiterfahren soll, wird ein Knopf gedrückt und das Gehänge setzt sich in Bewegung. Nach der Montage steht das sogenannte Flashen auf dem Programm. Ein Abholverschiebewagen sorgt dafür, dass das Gehänge auf die Abholposition (Station vier) fährt. Bei E-Bikes wird zuvor die Software aufgespielt. In der fünften Station erfolgt die Endkontrolle: Funktionieren die Gänge, die Vorder- und Hinterradbremse und das Licht? Stimmen die Etiketten? Ist die E-Bike-Software in Ordnung? Das alles und vieles mehr sind Fragen, die sich die Mitarbeiter der Endkontrolle täglich stellen müssen. Wenn ihnen Mängel auffallen, erhält das Fahrrad ein "QS-Etikett". "Das heißt, die Stationen eins bis drei werden erneut durchlaufen und zwei Monteure kümmern sich um die Behebung der Mängel", so Höllbauer.

Im Normalfall laufen die fertigen Räder, nachdem sie noch einmal gecheckt wurden, zur Station sechs weiter und werden verpackt. Je nach Art des Fahrrads gibt es zwei verschiedene Verpackungsgrößen - die größeren Verpackungen sind für E-Bikes gedacht, die kleineren für die anderen Räder. Um das Rad verpacken zu können, wird der Lenker quer gestellt, das Laufrad ausgebaut und extra eingepackt - Verpackungsschutz drauf, Verpackung zumachen, etikettieren, scannen und dann holt der Versand das jeweilige Fahrrad auch schon ab.

Die Radtrends von morgen erkennen

Die Teile für die Fahrräder kommen heute zu 80 bis 85 Prozent aus Asien (großteils China, aber auch Japan, Taiwan, Indonesien), nur ein kleiner Teil wie Felgen und Licht aus Europa. Die E-Bike-Akkus bezieht iko über die deutsche Firma Bosch, die in diesem Bereich Marktführer ist. 80 Prozent der Fahrräder, die in der Radmontagestraße von iko in Raubling produziert werden, sind mittlerweile E-Bikes. Ab 2200 Euro muss man zahlen, wenn man ein E-Bike sein Eigen nennen will. "Das E-Bike muss stabil gebaut sein, da es mehr Gewicht aushalten muss und mehr kinetische Kräfte auf das Rad wirken", sagt Tessa Irlbacher. Als E-Bike-Aushängeschild des Unternehmens gilt das Corratec Life, das für ein zulässiges Gesamtgewicht bis 180 Kilogramm gebaut worden ist. Der Trend gehe derzeit ganz klar in Richtung urbane Mobilität und E-Bikes. Die Produktmanager von iko, die ebenfalls in Raubling sitzen, zerbrechen sich täglich den Kopf über die neuesten Trends und planen jahrelang voraus. "Früher war es so, dass man zwei Modelljahre nach vorn gedacht hat, heute sind das bereits vier Modelljahre", betont Höllbauer. Das Ziel des Unternehmens sei, der Konkurrenz immer einen oder am besten zwei Schritte voraus zu sein. "Die Nachfrage ist derzeit gigantisch, aber es gibt auch große Herausforderungen", sagen Irlbacher und Höllbauer.

Lange Lieferzeiten

So gut das Geschäft läuft, so schwierig gestaltet sich auf dem Weltmarkt seit der Coronapandemie die Lieferung. iko ist ein Vollsortimentanbieter und produziert auch Citybikes, Rennräder und vieles mehr - die Wartezeiten für viele Teile, die für die Produktion der unterschiedlichen Fahrräder benötigt werden, sind momentan lang. Auf eine spezielle Fahrradgabel wartet man derzeit schon mal zwei bis zweieinhalb Jahre. Und die Blockade des Containerschiffs "Ever Given" am Suezkanal hat das Unternehmen in der Produktion auch etwas zurückgeworfen. "Die Teile kommen über den Seeweg zu uns, sieben Container waren für uns bestimmt. Das ist leider unglücklich gelaufen", sagt Höllbauer.

Doch das Positive überwiegt: Lag das Wachstum vor der Krise noch bei 25 Prozent, so beträgt es seit der Pandemie über 50 Prozent. Während es früher im Sommer bei der Produktion "ein kleines Loch" gab, wird heute in Raubling zehn bis zwölf Monate produziert. Und weil das Geschäft für iko, das auch in Hallwang bei Salzburg eine Filiale hat, derart gut läuft, gibt es schon ernsthafte Überlegungen, weiter zu expandieren.

Daten & Fakten

iko wurde 1962 von Konrad Irlbacher senior in Rosenheim/Bayern gegründet. Der Skirennläufer übertrug seine Innovationskraft auch auf seinen Sohn Konrad, mit dem er das Unternehmen gemeinsam führte. Heute ist Enkelin Tessa Irlbacher als Geschäftsführerin Einzelhandel für die Geschäfte in Raubling und Hallwang bei Salzburg verantwortlich.

Der Sporthandel begann zunächst mit Ski und übertrumpfte die Konkurrenz schon damals mit seinen Ideen. Er baute den ersten Monoski und produzierte Ski mit durchgehenden Stahlkanten.

1982 begann Sohn Konrad junior mit dem Verkauf von Rädern und Ersatzteilen. Seit 1992 liegt der Firmensitz in Raubling bei Rosenheim - Firmenzentrale, Einzelhandel und Fahrradproduktion finden sich unter einem Dach.