Adria: Strand mit Mehrwert

Badeort Bibione. Die Badewanne von Herrn und Frau Österreicher kann mehr als nur Meer.

Ein Netz an Radwegen führt am Ufer entlang und ins Hinterland.

Vorn am Strand stehen die Sonnenschirme und Liegen in Reih und Glied - genau 23 Schirmreihen sind es im Zentrum zwischen der Piazzale Zenith und der Therme, und in der ersten kostet ein Schirm mit Liege und Liegestuhl heuer in der Hauptsaison für einen Tag 26 Euro, ab der vierten Reihe 21,50. Die Strandzugänge sind durchgehend barrierefrei und es herrscht sogar seit Jahren Rauchverbot beim Sonnenbaden, außer in gekennzeichneten Bereichen. An der Promenade, die den Strand von den Hotels und Geschäftsstraßen trennt, gibt es eigene Spuren für Fußgänger und Radfahrer oder Scooterfahrer. Die Tourismusmaschine in Bibione ist ausgezeichnet organisiert - aber das muss sie auch sein, sonst wären sechs Millionen Gästeübernachtungen im Jahr nicht zu bewältigen. In der Vorsaison sind Parkplätze noch leicht zu finden, doch im Sommer, wenn es voll ist, ist man mit dem Rad oder zu Fuß sicher besser unterwegs.

Einen kleinen Vorgeschmack bieten Events wie das Beachvolleyballturnier, das seit einigen Jahren an einem Wochenende im Mai ausgetragen wird. Der AeQuilibrium Marathon ist eine inklusive Veranstaltung, zu der auch Parasportler aus anderen Ländern anreisen. Die einen sehen in Beachvolley eher einen Party-Event, doch auch ein Ort wie Bibione muss etwas für jüngeres Publikum bieten. Rund 300 Beachvolleyballfelder wurden im Sand markiert, an Platz mangelt es ja nicht - die Stimmung ist entspannt. Am besten wirkt es aber aus einer gewissen Entfernung - ohne Lärm und Trubel, aber die über den Köpfen in der Luft auf und ab tanzenden Volleybälle vermitteln nichts anderes als unbeschwerte Ferienstimmung.

Bibione ist nicht nur das, was man sich unter einem Badeort an der Oberen Adria vorstellt und was die meisten Österreicherinnen und Österreicher seit Kindheitstagen kennen - wobei man in Bibione zu Recht stolz ist auf den wohl breitesten Strand. "Wir haben nach Rimini den größten Strand in ganz Italien", sagt die örtliche Tourismuspräsidentin Giuliana Basso. Der PR-Fachmann Natale, der in Udine lebt, erzählt, je nach Vorliebe komme man als Einheimischer entweder nach Bibione oder eher nach Grado. Das Herz seiner Lebensgefährtin schlage für Bibione, und damit ist dieses Thema geklärt.

Am Rand der trapezförmigen Insel im Mündungsgebiet des Flusses Tagliamento und im Hinterland der Lagune lassen sich hier in der östlichsten Ecke des Veneto auch ruhige Flecken finden und überraschende Entdeckungen machen. "Es hat sich viel verändert", sagt Monika. Die Deutsche aus dem Raum Nürnberg lebt seit 40 Jahren in Bibione. Anfangs, so erzählt sie, sei das Trinkwasser gechlort gewesen und habe nicht gut geschmeckt. Längst schmeckt es frisch wie direkt aus einer Quelle. Auch Hochwasser habe es früher öfter gegeben, wenn der Wintersturm die Wellen über die Strandpromenade gepeitscht habe. Heute schützt ein kleiner Damm, den man als Tourist kaum bemerkt, Hotel- undAppartementanlagen. Bei Regen können die Pumpanlagen fast 6000 Liter pro Sekunde wegschaffen.

Bibione ist heute der wichtigste Ortsteil der Gemeinde San Michele al Tagliamento und an die 20 Kilometer davon entfernt. Als Urlaubsort vor erst 60 Jahren erschlossen, erzählen viele Straßennamen vom Pioniergeist, am über viele Jahrhunderte praktisch verlassenen Strand und im einst malariaverseuchten Sumpfgebiet dahinter ein Tourismuszentrum zu etablieren. Es war die Zeit der ersten Raumflüge und so sind viele Straßen nach Sternbildern benannt - das Kreuz des Südens ist ebenso wie Großer und Kleiner Bär vertreten, natürlich auch der Polarstern, der "stella polare", Kometen oder Satelliten. Die Bandbreite reicht von der griechischen Mythologie bis zu den berühmtesten Astronomen wie Nikolaus Kopernikus oder Johannes Kepler.

Zum 21 Meter hohen Faro di Bibione an der Ostspitze der Insel führt ein geschotterter Rad- und Fußweg. Ein paar hundert Meter hinter den Appartementanlagen erholen sich die Augen gleich durch den Anblick von Pinien am naturbelassenen Strand. Hier, direkt an der Tagliamento-Mündung, kann man sich die Erschließung des Strandorts bewusst machen.

Für militärische Zwecke 1910 errichtet und zu Ende des Ersten Weltkriegs von österreichisch-ungarischen Truppen besetzt, blieb die Zone lange militärisches Sperrgebiet. Heute ist es ein Naturschutzgebiet. Ab den 1960er-Jahren wurde es notwendig, den Leuchtturm durch Schutzbauten vor der Kraft des Meeres zu bewahren. "Die Strömung treibt den Sand eher Richtung Bibione", beschreibt Monika die Wirkung des Tagliamento. Mit 178 Kilometern Länge gilt er als der bedeutendste der Wildflüsse der Alpen. Immer wieder unterschätzen auch Camper die Gefahren durch plötzliches Hochwasser, wenn sie ihre Zelte auf den Schotterbänken aufschlagen, wie die Deutsche kopfschüttelnd erzählt. Durch die eisenhaltigen Sandkörner, die der Tagliamento mit seinem Geschiebe aus den Bergen des Friaul anliefert, wirkt der Strand in der Sonne rotgolden - besonders ausgeprägt ist das im benachbarten Lignano, das daher auch mit seinem Sabbiadoro, dem Goldsand, wirbt. Weiter östlich dagegen in Grado ist der Sand einfach nur grau.

Seit einigen Jahren gibt es über die Flussmündung zwischen Lignano und Bibione im Sommer auch eine Fährverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Für Ausflüge ist das Gold wert, den symbolischen Preis von einem Euro für die Überfahrt zahlt man gern. Es gibt zahlreiche markierte Radwege ins Hinterland, um die Ortschaften und Fischerdörfer an der Lagune zu erkunden. Im Gebiet Valgrande kommen Ruhesuchende und Naturinteressierte gleichermaßen auf ihre Kosten - man kann Vögel beobachten, in den Wasserbecken werden Meeräschen, Aale, Goldbrassen und Wolfsbarsche gezüchtet. "Bis so ein Wolfsbarsch, ein Branzino, eine Portionsgröße erreicht hat, dauert es drei Jahre", erzählt Gutsverwalter Omfredo Angidin.

Am westlichen Ende, in Bibione Pineda, liegt der hübsche kleine Hafen Baseleghe, von wo aus man auch Ausflüge in die Lagune hinüber Richtung Caorle oder in Richtung Brussa machen kann. Dort gibt es auch Campinganlagen wie Capalonga, die kleine Wellnessinseln mit gediegenen Whirlpools nach asiatischem Vorbild anbieten oder eine "Glamping"-Zone mit exklusiven Häuschen, die aussehen wie eine Mischung aus Holzhaus und Indianerzelt. Hier sieht man: Auch Campen geht mit der Zeit. Der höchste Punkt von Bibione ist eine Düne namens Mutteron dei Frati, allerdings liegt sie heute nicht am Meer, sondern nördlich des heutigen Siedlungsgebiets am Rand des Val Grande. Mit zwölf Metern Höhe ist sie auch die höchste Erhebung an diesem Küstenstreifen der Oberen Adria. Genau hier brachten archäologische Ausgrabungen den Beweis, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich erschlossene Gebiet schon in der Antike besiedelt war. Die Überreste einer römischen Villa waren schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt, in den 1930er-Jahren habe es auch Ausgrabungen gegeben, später wieder in den 1990er-Jahren. Dank der Bewaldung blieb die Düne erhalten. Doch so richtig systematisch erforscht wird die Zone erst seit dem Vorjahr, und zwar in einem gemeinsamen italienisch-deutschen Projekt der Universitäten Padua und Regensburg, das bis 2025 angelegt ist.

Der Name Mutteron dei Frati ist ein bisschen irreführend, aber Archäologin Maria Stella Busana von der Uni Padua erklärt das mit einem Lächeln: Zunächst habe man Angelgewichte, die dort gefunden worden seien, für Teile eines Rosenkranzes gehalten. "Daher wurde dort ein früheres Kloster vermutet", so Busana. In Wahrheit war es ein römisches Landhaus, mehr als 30 Meter lang und über Jahrhunderte genutzt, wie Münzfunde belegen. Zugänglich ist das Areal mitten im Grünen, das in Privatbesitz steht, derzeit allerdings nur mit Führungen. An mehreren Stellen plant Bibione aber in den nächsten Jahren einige "grüne Projekte", um noch attraktiver zu werden, wie Vizebürgermeister Pier Luigi Grosseto betont. Unter anderem sind Baumhäuser geplant. Diverse Plätze sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Investiert werden rund vier Millionen Euro, Details werden noch nicht verraten. www.bibione.com