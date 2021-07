Alles auf Schiene

Umweltfreundliches Reisen liegt im Trend. In diesem Sommer halten die Bahnen für Reisende wieder einige Neuigkeiten parat.

Bahn und Buch, das war schon immer eine inspirierende Kombination, für Leseratten wie für Autoren. Die slowenische Botschaft in Wien und die Österreichischen Bundesbahnen machen nun in einer Kooperation europäische Literatur an Bord von über 300 ÖBB-Zügen auf besondere Art "erlesbar": Die Literaturplattform "Europe Readr" - ein Kulturprojekt der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft - ist ab sofort für Reisende im Onboard-Portal ÖBB Railnet zu finden. Literarische Werke aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten können in dieser kostenlosen digitalen Bibliothek abgerufen werden, jeder Mitgliedsstaat ist ...