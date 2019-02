Alles im Fluss

Die Binnenkreuzfahrt ist beliebt wie nie zuvor. Die Routen führen von Rhein, Donau und Wolga bis zu Amazonas und Irrawaddy.

So bieder, wie sie tut, ist sie nicht - die Flusskreuzfahrt ist aus ihrem verstaubten Eck schon lang herausgekommen. Kein Wunder, die Routen werden immer vielfältiger, die Zielgruppen jünger, die Schiffe spannender. In Deutschland ist die Zahl der Passagiere im letzten Jahr um acht Prozent gestiegen, der österreichische Veranstalter

Ruefa verzeichnete 2018 in diesem Segment ein Umsatzplus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.