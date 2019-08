Berg und Bergsteigerdorf. Zuerst kam der Ankogel, dann die Gipfel der Welt: eine alpinistische Spurensuche im kärntnerischen Mallnitz.

Wie findet man den persönlichen Sehnsuchtsberg? Einen, bei dem man weiß: "Aufi muss i!" Vielleicht, indem man dort beginnt, wo alles anfing: Beim 3252 Meter hohen Ankogel in den Hohen Tauern an der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten. An der ...