Amerikas Ostküste: Poesie der Einsamkeit

USA - Von Martha's Vineyard nach Cape Cod. Neuenglands vornehme Insel und der krumme Ellbogen.

Fette weiße Wolken und ein wundermilder Seewind begleiten die Fähre nach Massachusetts. Die schönsten Küsten dort, verspricht Wilfred, seien nicht wie im benachbarten Connecticut touristisches Sperrgebiet und an wenige Reiche verteilt. Connecticut, so der Manager weiter, das sei nur eine Sparbüchse für Millionäre, Dollar-Aristokraten, die kaum Steuer zahlen. Kein Wunder, wettert Wilfried, dass der kleine US-Bundesstaat ein Habenichts sei, den die fünf anderen Neuenglandstaaten mitschleppen.

Als das Schiff Rhode Island passiert, schnaubt er und murmelt ungehalten: "Auch so ein umstrittener Staat." Vor 40 Jahren habe sich dort die Mafia eingenistet. Darum habe die Justiz manchmal den Bürgermeister der Hauptstadt Providence am Schlafittchen.

Massachusetts hingegen arbeitet. Ein Satz, nicht ohne Stolz. Darum sei es eine der reichsten Regionen der USA. Elektro- und Maschinenindustrie, Elitehochschulen, Fischerei und Tourismus. Und keinerlei Verbote - wie an den benachbarten, scheinbar so großzügigen Bundesstaaten -, an Martha's Vineyards und Cape Cods meilenweiten offenen Stränden die Zehen ins Wasser zu strecken.

Dennoch, übersehen haben die Reichen und Schönen den Reiz der sieben Kilometer südlich vor Cape Cod liegenden Insel The Vineyard beileibe nicht. Deren westliches Hinterland ist die reservierte Relaxzone von Schauspielern, Medienstars und US-Politikern. Während den benachbarten, noblen Sandhügel namens Nantucket die Republikaner favorisieren, tummelt sich auf Martha's Vineyard die Prominenz der Demokraten.

Stoff für Klatschgeschichten über wilde Jetset-Partys findet man hier jedoch nicht. Dafür wird über mysteriöse Geschichten über Edward Kennedy gerätselt, der nachts seinen Oldtimer mitsamt Partydame in einem Kanal versenkte, man spricht vom weißen Gänsehaut-Hai und Steven Spielbergs Dreharbeiten, oder von Kuriosa von den urlaubenden Clintons und Obamas.

Beste Reisezeit: der Herbst. Denn im Sommer schaufeln Fähren Sommerfrischler zum Promi-Watching auf die vornehme Insel. In Sightseeing-Bussen lassen die sich durch Oak Bluffs und Edgartown schaukeln, spazieren durch die von weiß blitzenden Kapitänsvillen, Cafés und Läden für gediegenen Luxus gesäumten Straßen und stoppen an den dramatischen Gay Cliffs in Aquinnah. Andere mögen es sportlich. Vineyard ist flach, die Radwege sind gut ausgebaut und eignen sich bestens für Touren auf der 40 Kilometer langen "Down-Island"-Route zu Dünen und Weiden im State Beach Park.

Wem kein berühmter Flaneur aus der High Society und keine Giselle Bündchen vor die Kamera läuft, der fokussiert sein Objektiv in Oak Bluffs auf die bonbonbunten viktorianischen "Gingerbread Cottages". Die liebevoll mit allerlei Kitsch und Krimskrams verschnörkelten "Knusperhäuschen" stehen inmitten manikürter Gärten in einem Eichenwäldchen, in dem sich vor 190 Jahren Methodisten zu religiösen Versammlungen trafen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde aus dem Zeltlager die Holzhaus-Siedlung Oak Bluffs, in der jetzt propere Feriendomizile in putzige Puppenstübchen einladen und die Kasse klingeln lassen.

In den Dünen beenden Strandwanderer gerade ihr Picknick und marschieren barfuß zum Leuchtturm. Im Spätsommer und Herbst reicht bei klarer Sicht der Blick von der Leuchtturmspitzen bis hinüber nach Cape Cod. Edward Hopper hat Skizzen und Eindrücke solcher Szenen in Gemälden festgehalten und der Welt als eine Poesie der Einsamkeit ins Gedächtnis gerahmt.

Wie ein zum Bizeps angewinkelter Arm ruht das krumme Stück Neuengland im Atlantischen Ozean. Als der US-Schriftsteller Henry David Thoreau um 1850 hoch im Norden die raue Wildnis der Halbinsel durchstreifte, notierte er: "Ein Mann kann hier ganz Amerika hinter sich lassen." Und John F. Kennedy gestand, dass ihm vor schweren Entscheidungen lange Spaziergänge am scheinbar endlosen Kap den Kopf frei machten.

Keine Fast-Food-Schuppen, Hotelbunker oder sperrige Reklametafeln stören die scheinbar unendliche Weite. Dass diese friedvolle Gegend mit wogendem Dünengras, Preiselbeermooren und Wäldern nicht Immobilienhaien zum Fraß überlassen wurde, ist das Verdienst von Naturschützern und des Ex-Präsidenten. 1961 erklärte Kennedy einen Großteil des Cap zur National Seashore und verhinderte eine Zersiedlung wie im lebhaften Süden bei Hyannis. Dort, auf dem ehemaligen Familiensitz des Kennedy-Clans, befindet sich ein Museum, das JFK in seiner Ferienheimat Cape Cod in Filmen und auf Fotos so zeigt, wie ihn Amerika und die Hochglanzmagazine liebten: gesund, fröhlich, unbeschwert.

Strenge Regeln lassen Bausünden auf dem Kabeljau-Kap immer noch nicht zu. Upper Cap, der nördliche Zipfel dieser herben Idylle, ist am wenigsten bebaut. Mangels Ahornbäumen leuchtet der Indian Summer in der 300 Meilen weiten, ungezähmten Küstenlandschaft zwar nicht so flammend wie im Westen von Massachusetts, der Wind jedoch hat umso mehr Platz. Meer und Land kämpfen täglich um die Vorherrschaft, dabei steht Jahr für Jahr der Punktesieger schon fest: Beharrlich ringen Wind und Wellenberge den Steilklippen an der Ostküste Zentimeter um Zentimeter ab. In 700 Jahren werde der gefräßige Atlantik dieses einzigartige Stück Amerika geschluckt haben, davon sind viele hier überzeugt.

Bunt, bizarr, lebhaft. Im Vergleich zum gediegenen Rest auf Cape Code ist Provincetown ganz schön flippig. Seit Beatniks wie Jack Kerouac, Maler wie Edward Hopper und Jackson Pollock und Hippies den Fischerort an der Landspitze entdeckten, ist das freigeistige Bohème-Städtchen ein Vergnügungsplatz für Zivilisationsflüchtlinge und queere Personen. Muskelbepackte Gays, Transvestiten in schrillen Klamotten und Touristen in Shorts und Badelatschen ziehen in Neuenglands Spaßecke durch die Commercialstreet. In einem der schicken Cafés beeilt Luuk sich, seinen Cocktail zu bezahlen. "Nach 30 Jahren gibt es für mich hier nicht mehr viel zu sehen", gesteht der Komponist aus Holland. Den Sonnenuntergang am Race Point Beach werde er mit einem Glas Sekt und einer Tüte Hummer-Sandwiches jedoch noch weitere tausend Mal erleben wollen: als "Dope" für die Nacht und Inspiration für den nächsten Tag.

Inspirierend für Ausflüge in alle Himmelsrichtungen auf Cape Cod ist die 45 Kilometer entfernt in der Mitte der Halbinsel zentral gelegene schicke Hafenstadt Chatham. Wenn der Sonnenball über der geschützten Bucht in aller Pracht hochsteigt, wechseln die Farben über der Sommerfrische von glutrot zu violett, gelb und später flirrend blau. Ein Motiv, das Edward Hopper anscheinend übersehen hat.

Cape Cod ist ein schillerndes Juwel mit vielen Facetten. Und wenn es stimmt, dass das Leben nicht an der Zahl der Atemzüge, sondern im Gegenteil an den Orten und Momenten gemessen wird, die uns den Atem rauben, dann ist Neuengland ein Ort, um tief Luft zu holen.



INFORMATION:

Baden oder auch nicht:

Wer am Cape (nahe Boston, knapp 5 Autostunden nordöstlich von New York City) aufs Schwimmen im wellenreichen Atlantik lieber verzichtet, kann die weitläufigen, stillen, weißen Sandstrände für ausgiebige Spaziergänge oder ein Picknick in den Dünen nutzen. Aktuelle Infos zum Cape Cod National Seashore gibt's unter

Essen und Trinken:

Chatham Bar Inn auf Cape Cod: ausgezeichnete Sterne-Küche mit erlesenen Weinen in Chatham, 297 Shore Road. www.chathambarsinn.com

Mews Restaurant in Provincetown, 429 Commercial Street, Tipp: das Hummer-Risotto mit geröstetem Nussbutter-Kürbis in Waldpilz-Fond.

Weitere Auskünfte zur Region:

