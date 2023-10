Amsterdam: Melancholie nach Noten

"Levenslieder" in Amsterdam. Wer die holländische Stadt kennt, weiß: Ihr musikalisches Herz schlägt im Jordaan-Viertel.

Einst war es ein heruntergekommenes Armenquartier. Heute ist es Hollands originellstes Grätzel. Abseits von Rijksmuseum, Rotlichtviertel De Walletjes oder der "Waage" und wenige Schritte vom Anne-Frank-Haus und der Westerkerk entfernt, beginnt auf der anderen Seite der Prinsengracht das Jordaan-Viertel mit seinen nostalgischen Musiklokalen, von dem man sagt: Da ist Musik drin.

"Levenslieder", also Lebenslieder, nennen Amsterdamer zu Akkordeon und Gitarre geschmetterte Volksweisen, Balladen und Rührstücke, die zum Träumen und Weinen, zum Lachen, die nachdenklich und meistens zum Schunkeln sind. Dass die hemmungslos sentimentalen "Levenslieder" mit viel Witz und einer Portion Kitsch als Exportschlager nicht taugen und jenseits der Grenzen kaum bekannt sind, schert die Jordaanesen wenig. Kein Wunder. Für die Musik nach Art des Hauses bedarf es erstens der Intimität einer Amsterdamer Kneipe, zweitens Sangesfreude sowie eines unbefangenen, selbstbewussten Umgangs mit dem trivialen Liedgut ganz jenseits von Heintje oder Vader Abraham.

An Musikabenden ist das Café De Twee Zwaantjes, "Die zwei Schwäne", an der Prinsengracht 114 gewöhnlich rappelvoll. Zwei leidenschaftlich aufspielende Akkordeonisten begleiten die vom Publikum mit Inbrunst vorgetragenen Lieder von Liebe und Verlust, Sorgen und Hoffnungen und immer wieder von "ihrem" Jordaan und Amsterdam. Männer und Frauen zwischen 18 und 80 Jahren halten ihre Partner fest im Arm. Mit dem Bierglas in der Hand singen, nein, klagen sie wehmütig, "Wenn ich Dir morgen nicht mehr schreibe …"

Dann wird es leise in dem schummrigen Lokal. Hausherrin Trees Ruzette greift hinterm Tresen zum Mikrofon, streift ihre braunen Locken zurück, nickt den Akkordeonspielern stumm zu und singt mit schmachtendem Vibrato "Es ist so still in Amsterdam". Die Gäste singen und summen ergriffen mit, einem älteren Herrn kullern Tränen über die Wangen. Zwei Damen fordern lautstark die Hymne "Geef mij maar Amsterdam" - "Gib mir aber Amsterdam" - des 1989 verstorbenen Grachtentroubadours Johnny Jordaan. Als die Ziehharmonikas die vertraute Melodie vorgeben, stimmt die Kneipenschar begeistert ein.

Trees hat wieder das Mikrofon mit dem Zapfhahn getauscht. Während das Bier in Strömen fließt, erzählt die Wirtin stolz von Geschichte und Werdegang, ihre Kneipe erlebe das Kommen und Gehen seit über 90 Jahren. In den 1930er-Jahren hätten Italiener, Franzosen und Portugiesen mit ihrer Volksmusik den Ton angegeben. Auch Opern und Operetten gehörten zum nächtlichen Repertoire.

Später, in den 60er-Jahren, seien dann die typischen Jordaan-Schnulzen entstanden. Als verklärende Erinnerung an eine Zeit, in der sich einfache Leute zu Geselligkeit und Musik trafen, um der alltäglichen Rackerei für ein paar Stunden zu entfliehen, genießen diese Lieder heute Kultstatus. Die bekanntesten Interpreten jener "Smartlappen" waren Johnny Jordaan und Tante Leen. An sie und drei andere Originale erinnert an der Ecke Prinsen-/Elandsgracht auf dem Johnny-Jordaan-Plein ein Denkmal.

Vom Kirchturm schlägt es Mitternacht. Vier Straßen weiter geht es donnerstags in der Westerstraat 109 hoch her. Das Café Nol ist seit mehr als 40 Jahren eine in Rotlicht getauchte, plüschige Institution für Herzschmerz-Abende. Hauptsächlich jüngere, textsichere Damen und Herren sind ganz aus dem Häuschen, wenn der cool aussehende Sänger auf der winzigen Bühne Johnny Jordaan mit dessen typischem Amsterdamer Akzent imitiert. Ach, Johnny!

Ein Objekt der Begierde ist der singende Kellner, der im Alter von nur neun Jahren ein Augenlicht verlor, nie gewesen. Dafür punktete der niederländische Hans Moser mit Charme, Humor und Originalität sowie seinem glaubhaft gesungenen Bekenntnis "Lieber mittellos in Amsterdam als Millionär in Paris". Geld wie Heu war auch nie das Ziel von Tante Leen (1912-1992), der 1956 bei einem Talentwettbewerb die Herzen zuflogen. Ihren größten Erfolg feierte die singende Putzfrau als sie "Oh Johnny" schmachtete und mit Mijnheer Jordaan zum Traumduo in Amsterdam avancierte.

Doch auch tagsüber zeigen sich das Viertel Jordaan und seine Nachbarschaft liebenswert: Tulpenmuseum, beschauliche Hofjes, also Hinterhöfe, ausgefallene Läden, trendige Bars oder Restaurants wie das Café 't Smalle mit seiner beschaulichen Uferterrasse an der Egelantiersgracht. Von der nahen Straßenbahnhaltestelle bei der Westerkerk sind es 15 Minuten mit der Linie 16 bis zur Albert-Cuyp-Straat südlich des Grachtengürtels. Wie der Jordaan war auch De Pijp ein Arbeiterbezirk und ist nun das lebhafte Multikulti-Zuhause von Händlern, Künstlern und Immigranten.

Seinen Namen "Röhre" verpasste der Volksmund dem bunten Stadtteil, weil Ende des 19. Jahrhunderts ein von 20 Mühlen gesäumter langer Graben den Bezirk dominierte. Der zugeschüttete, bebaute Kanal wurde zur Albert-Cuyp-Straat und längsten und grellsten Marktmeile in Holland. Zwischen Schuhen, Möbeln, Erotikartikeln und Accessoires tauchen Hering mit Gurke, Gewürze, Tapas, Früchte und afrikanische Spezialitäten die Nase in ein Wechselbad der Düfte. Wer dort auf seine Figur achtet, ist selbst schuld.

An der Ecke Eerste Sweelinckstraat steht das Denkmal von André Hazes. Der Lebemann und Interpret zuckersüßer Liebeslyrik schluchzte seine Lieder zunächst als akustischer Lockvogel für Händler auf dem Cuyp-Markt, schaffte es aber später bis in die Top Ten. Als das Stadtteil-Idol 2004 im Alter von nur 53 Jahren starb, nahmen im Stadion des Fußballclubs Ajax Amsterdam 50.000 Menschen Abschied von ihrem "Volksjongen".

Je später der Abend, umso trauriger die Musik. Im Café Verhoeff lauschen Nachtschwärmer dem melancholischen Spiel von Handharmonika und Gitarre. Auf ein Zeichen der Musiker schlagen sie Textbücher auf, besingen lauschige Sommerabende an einer Gracht und erinnern sich mit Wehmut: "Sie sagte nicht einmal, ich liebe Dich!".



INFORMATION:

Anreise: Mit dem Nightjet der ÖBB täglich ab Wien oder Innsbruck. www.nightjet.com; oder per Direktflug ab/bis Salzburg mit Transavia, ab Dezember täglich, www.transavia.com

Erleben: Deutschsprachige Rundgänge im Jordaan-Viertel: www.local-experts.com;

Gesungen und gespielt wird von Dezember bis März im: Café Lowietje, www.cafelowietje.nl, oder auch im Café Bolle Jan, www.cafebollejan.nl; Café De Twee Zwaantjes,

cafedetweezwaantjes.nl; Café Nol, Plüschambiente, cafenol.amsterdam

Essen & Trinken: Café Brecht, Wohnzimmerbar mit Retro-Ambiente, www.cafebrecht.nl

Mobil sein: Tickets für Öffis: www.gvb.nl, Tickets für Grachtenboote, www.canal.nl