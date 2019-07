Weißer Strand und schwarzer Balsam. Lettland überrascht seine Besucher mit Badefreuden und höchst exklusiven Herbergen.

Feinster Sand rieselt durch die Finger, die Meereswellen rauschen, die Sonne wärmt angenehm. Wien ist nur zwei Flugstunden entfernt, aber wir befinden uns nicht am Mittelmeer oder an der Nordsee. Lettland ist eher die letzte Destination, die beim Gedanken an ...