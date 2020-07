Andere Lenker, andere Sitten: Was beim Urlaub mit dem Auto im Ausland zu beachten ist

Viele Österreicher setzen heuer auf Sommerurlaub im eigenen Land, trotzdem zieht es viele an den Strand. Damit die Fahrt nach Italien, Slowenien oder Kroatien erfreulich verläuft, ist es allerdings wichtig, sich über die Regeln und Fahrgewohnheiten im Urlaubsland zu informieren. Darüber hinaus gibt es beim Versicherungsschutz im Ausland einige wichtige Details zu beachten. Hier ein paar Tipps von der Online-Kfz-Versicherung nexible und dem ÖAMTC.

Ob Road-Trip mit dem eigenen Auto oder Mietwagen am Urlaubsort - wer im Ausland ein Fahrzeug lenkt, sollte sich gut über die jeweiligen Gepflogenheiten informieren. So bedeutet etwa in Italien die Lichthupe etwas ganz anderes als in Österreich. Während man ...