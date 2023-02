Angelfieber bei Minusgraden

Eiszeit in Minnesota. Wenn die Great Lakes zufrieren, dann beginnt im Land der 10.000 Seen die etwas andere Angelsaison.

Leise surrt der Van über den pfeilgeraden Highway 169. "Vom Flughafen bis zum Mille Lacs Lake fahrt ihr höchstens drei Stunden", hatte die freundliche Dame in Minneapolis versprochen. Von Dezember bis Februar dient der 50 bis 80 Zentimeter dicke Eisdeckel als "Bauland" für eine Budenstadt. Angler entwerfen Straßen und geben dem Eis Namen wie "Hechtplatz" oder "Fischboulevard". Familien und Pärchen feiern in 5000 Hütten Partys und Feste. Nur die Fischer interessieren sich für das, was unter der Scholle passiert. Ihr Jagdfieber gilt dem Walleye: Bis zu einen Meter groß und zehn Kilogramm schwer wird der Hechtbarsch aus der Zanderfamilie. Wegen seines delikaten Innenlebens ist der zähe Kämpfer Herausforderung für jeden Petrijünger. Verliert er das Duell, landet er als zartes Steak auf dem Teller.

Am nächsten Morgen wartet Aaron mit seinem Truck vor dem Hotel. "Steppjacken liegen im Laderaum", sagt der Guide und deutet auf den mobilen Geräteschuppen mit Angelzubehör. Nach 20 Minuten rumpelt der Geländewagen auf den Mille Lacs Lake. Das Fahrzeug schaukelt durch Spurrinnen. Allmählich verliert sich der Pfad in der Weite des in eisiger Narkose erstarrten Sees. Schneekristalle gleißen diamanten im Sonnenlicht. Weit draußen, wo sich Himmel und Schnee zu einem Rendezvous treffen, kündigen sich die ersten Buden wie kleine Legosteine an. Die Einrichtung ist spartanisch: Gasofen, Kocher, Tisch, Geschirrschrank, Stühle und drei Doppelbetten. Acht Wasserlöcher laden ein zum Angeln. Unter jagderprobten Fischern zwar nicht aller Ehren wert, bei Honeymoonern jedoch sehr beliebt ist die Plüschvariante des Eisfischens, bei der gleich von der Schlafkoje aus die Angelschnur ins Wasser gehalten wird.

Wie türkisfarbenes Glas schimmern die 40 mal 40 Zentimeter großen Löcher im ausgesägten Holzboden. Auf einem Minimonitor beobachten die Männer das Treiben im Wasser. Statt eines tollen Hechts beißen aber nur viele kleine Fische an. Immerhin, das Abendessen ist gesichert. Am Lagerfeuer schmeckt der gegrillte Fang, mit wildem Reis serviert, am besten.

Hinter Wolkenschleiern lugt die bleiche Sichel des Mondes in die Nacht. Die Reflexion des Schnees lässt das Licht über der weißen Wüste jedoch wie eine Festbeleuchtung strahlen. Da geistern Lichtkegel von Taschenlampen über den steifen See. Nachbarn von Hütte 31 gesellen sich ans Feuer. Ein alter Fischer erzählt alte Legenden - etwa von Paul Bunyan und seinem blauen Ochsen Babe. Das legendäre Riesenpaar soll auf seinen Fußabdrücken die Great Lakes of North America hinterlassen haben. Oder die Geschichte von zwei Fischern: Sie hatten in einem Schneesturm auf dem Eis die Orientierung verloren. Als man beide nach fünf Tagen fand, äußerten sie nur den Wunsch nach Schnaps und Bier. Nie waren Erzählungen von der indigenen Bevölkerung, Jägern und wilden Tieren spannender und übertriebener als in dieser märchenhaften Nacht. Nach drei Tagen wäre es fast geglückt, einen Walleye in die Hütte zu hieven. Fast, denn das vife Prachtexemplar biss die Nylonleine durch. Die Gruppe stapft zu weiter entfernten Fanggründen über das aalglatte Eis.

Aaron wuchtet seinen brusthohen Eisbohrer mit Rasenmähermotor vom Schlitten. Knirschend frisst sich der riesige "Korkenzieher" ins Eis. Wenig später lauern die Fischer an vier Eislöchern auf den big deal. Langsam schleicht sich der Abend über die polare Szenerie. Endlich zuckt eine Schnur. Die Angelroute biegt sich, immer weiter. Der Fisch kämpft um sein Leben. Mit einem Ruck landet der goldglänzende Walleye im Schnee. Der Guide wirft einen prüfenden Blick auf den Fang, und schüttelt den Kopf. Vorsichtig entfernt er den Haken, dann gibt er dem Zander die Freiheit zurück. "Vorschrift", erklärt Aaron. Walleyes unter 64 Zentimetern Länge müssen in den See zurück.

Pech gehabt, fast so wie Walter Matthau im Hollywoodfilm "Ein verrücktes Paar". Dessen Filmauftritt nahe Wabasha inklusive Eisfischszene hat das alte Indianerstädtchen inspiriert, jedes Jahr im Februar ein "Grumpy Old Men"-Festival aufs Eis zu stellen, denn so hieß der Film im Original. Zwar muss das Fest ohne Matthau & Lemmon, auskommen, bietet aber jede Menge mürrischer alter Männer beim Eisangeln, wie die Veranstalter versichern.

Eingerichtete Hütten können ab zirka 200 Dollar pro Tag gemietet werden.

Auskunft: www.strikeandcatch.com

Grumpy Old Men Festival: Immer am letzten Februarwochenende.

Anreise: Mit dem Flugzeug bis Minneapolis. Weiter mit Mietwagen über Highway 169 zum südlich gelegenen Mille Lacs Lake. Fahrzeit circa drei Stunden.

Unterkunft: Etwa im Hotel Izatys Golf & Yacht Club, Onamia. www.izatys.com