SN-Reportage: Tauchen unter dem Eispanzer

Apnoetauchen im Winter. In den französischen Alpen wird mit Gipfelblick getaucht. Der Ausflug in den zugefrorenen Lac du Lou führt vorbei an der Angst in magische Eiswelten.

Die Schneeschuhe knirschen. Oder der Schnee. So genau lässt sich das nicht sagen. Sanft steigt der breite Weg an, letzte Nacht ist eine Pistenraupe im Auftrag der benachbarten Skiorte Les Ménuires und Val Thorens noch einmal darübergerollt. Seither ist der Schneegrund leicht geriffelt und fest. Der tiefere Schnee kommt erst später, nach gefühlt 15 Biegungen.

Noch ist der Himmel zartrosa getönt, doch die Kante ist bereits zu sehen, von der sich der Bach glucksend ins Tal vorwagt. Hinter der Kante liegen die beiden Objekte der Begierde: das Refuge und der Bergsee. Das Refuge - wie hier in den französischen Alpen die Berghütten heißen - für die menschliche Wärme und überhaupt die Wärme schlechthin, der See für das vielleicht größte Abenteuer im bisherigen Taucherleben der Verfasserin dieser Zeilen. Eistauchen. Gar nicht im Trockenanzug, wie gehofft. Nein, sagt Dan, Tauchlehrer und Mastermind dieses Unternehmens, sondern in zehn Millimeter dickem Neopren.

Lange Hose, Oberteil mit Kapuze, Handschuhe, Füßlinge, Brille. Freitauchen heißt die Devise hier auf gut 2000 Metern Seehöhe. Keine Pressluftflasche, kein Regler, kein Tauchcomputer. Einfach die Luft anhalten. Das geht sowieso erst einmal ganz von alleine beim Anblick der vier dunklen Stellen im dick zugefrorenen Lac du Lou - der Eislöcher.

Dan Arbogast grinst. Er blickt in vier Gesichter, in denen sich widersprüchliche Emotionen spiegeln. Erwartung und Unbehagen, Spannung, vorsichtige Begeisterung und auch ein wenig Angst. Das Wasser hat laut Thermometer ein Grad Celsius, die Luft Minusgrade. In dem kleinen Häuschen neben der Berghütte heißt es jetzt dennoch Kleidung ablegen und rein in die Badehose. Die unförmigen Neoprenhüllen, in die man hineinsoll, werden mit Skepsis betrachtet. Dann die erste, angenehme Überraschung: Die dicken, schwarzen Anzüge hat Dan in warmes Wasser mit einem kleinen Spritzer Bioseife getaucht, ehe sich die Eistaucher in spe hineinzwängen. Ein wohliges Gefühl, das zuversichtlich stimmt. Dann hinein in bunte Plastik-Clogs und auf geht's durch den wadenhohen Pulverschnee zum See.

Über Nacht hat die Jännerkälte ganze Arbeit geleistet und die am Vortag geöffneten Löcher wieder mit einer Eisschicht verschlossen. Also muss die Säge her. Eine lange Holzstange mit grob gezahntem Eisenblatt, sie sieht ein wenig aus wie das Requisit japanischer Tischlerkunst. Dan sticht das Sägeblatt ins Eis und beginnt zu sägen. In langen, ruhigen Bewegungen und, wie er präzisiert, "immer im Winkel von 45 Grad". Alle dürfen ein wenig sägen, auch das bringt Wärme.

Der Tauchlehrer mit dem freundlichen Gesicht erklärt in der Zwischenzeit das Prozedere. Hier, im großen Hauptloch, geht's ins Wasser, die anderen, kleineren Löcher im Eis liegen jeweils sechs, zehn, zwölf und 15 Meter entfernt. Die Aufgabe ist es, vom großen zu einem der kleinen Löcher zu tauchen. Und schon die zweite Erleichterung: Unter Wasser sind schmale Seile gespannt, verirren unter dem Eis geht daher eigentlich nicht. Schon deshalb, weil auch Apnoetauchen hier nur zu zweit erlaubt ist, der Tauchlehrer in diesem Fall also immer dabei.

Aber erst werden die Tauchermasken verteilt, dann die Flossen - kurze für Anfänger, lange für Geübte - und der Bleigürtel. Immerhin verursacht ein Taucheranzug mit zehn Millimetern Dicke einen kräftigen Auftrieb, ohne Beschwerung wäre da nichts mit Tauchen, eher mit ballonartigem Treiben auf der Oberfläche. 14 Kilo, sagt Dan nach einem kurzen Blick auf meine Gestalt, die in schwarzem Neopren und mit Gewichtrucksack auf dem Rücken mittlerweile ein wenig an Teletubbies erinnert.

Die Flossen werden auf die Füßlinge geschnallt, dann scheue Blicke in die Runde. Wer macht den Anfang, wer traut sich? Na gut, dann nix wie rein in den "Pool". Also an den Eisrand setzen und erst einmal die Füße ins Wasser. Jetzt macht sich das warme Wasser, mit dem der Anzug getränkt wurde, doppelt bezahlt. Dann die Waden, die Knie, dann in das schwarzgrüne Nass hineingleiten bis zum Hals. Und die Erkenntnis, dass die Kälte nicht unangenehmer ist als bei einem gemütlichen Sonntagsspaziergang im Winter. Eisig war bis jetzt nur der Anblick.

Der Blick nach unten zeigt ein unergründliches Dunkel. So, wir tauchen jetzt einmal unter, sagt Dan, immer eine Hand am Seil. Ruhig atmen und einen ersten Blick in die Welt unter Wasser werfen. Warum wir nicht mit Flaschen tauchen, wird gefragt. "Das würde die Stille stören, diese absolute Lautlosigkeit unter Wasser." Klingt überzeugend. Ruhe herrscht auch über Wasser, die verschneite Stille des Winters. Nur manchmal bleiben Freerider, die vom benachbarten Gipfel Pointe de la Masse die Tiefschneehänge herabwedeln, ungläubig vor dem Zaun, der den See umgibt, stehen und betrachten kopfschüttelnd, teils auch lachend die seltsamen, schwarzen Gestalten, die nur bis zu den Schultern aus dem Eis ragen.

Und dann ist es so weit. Unter dem aufmerksamen Blick von Dan wird bis zehn gezählt, tief Luft geholt und abgetaucht. Ein Griff an die Leine und es geht unter das Eis, das Gesicht immer nach oben gewandt. Armlänge für Armlänge, Zug für Zug, unterstützt von leichten Flossenschlägen, werden die sechs Meter bis zum nächsten Eisloch bezwungen. Schwerelos dahingleitend, vor der Taucherbrille eine schillernde Wand, mit geheimnisvollen Einschlüssen, manchmal Unebenheiten wie kleine, umgedrehte Eisberge, in märchenhaften, silbrigen Grüntönen. Und, wie versprochen, in absoluter Stille.

Doch schon ist es wieder vorbei, viel zu rasch. Jeder darf einmal unters Eis, manche zappeln vor Ungeduld, andere brauchen erst gutes Zureden. Danach jedoch sind alle verzaubert. Für zwei von uns gibt's einen Nachschlag: Sie dürfen einen zweiten Ausflug wagen, zum zehn Meter entfernten Loch. Dann heißt es raus aus dem winterlichen Lac du Lou.

Fast ein wenig wehmütig werden Flossen, Brillen, Bleigürtel zurückgegeben. Aber auf dem Weg zur Hütte erfüllt das dicke Neopren noch einen letzten Zweck - als Schutzhaut für einen ausgelassenen Bauchfleck in den tiefen Pulverschnee. Nach der finalen Anstrengung, sich aus dem Anzug zu schälen, abzutrocknen und erneut ins Wintergewand zu schlüpfen, wartet auf die frischgebackenen Eistaucher eine heiße Schokolade in der Hütte. Nicht das Schlechteste, um vor dem langen Heimweg mit Schneeschuhen die schimmernde Welt unter dem Eis noch einmal Revue passieren zu lassen.



INFORMATION:

Tauchen im Bergsee:

Dan Arbogast bietet mit "50 shades of blue" Apnoe-Tauchgänge im Mittelmeer rund um Marseille, aber als einziger auch im zugefrorenen Lac du Lou zwischen Les Ménuires und Val Thorens an. Material wird gestellt, mitzubringen sind ein Handtuch und Badekleidung. www.50shadesofblue.fr

Das Refuge:

In der gastfreundlichen Berghütte auf 2045 Metern gibt's 4 Zimmer für je bis zu 8 Personen und einen Schlafsaal für 8 Personen. ÜN mit guter Bio-Halbpension 69 € p. P.

Infos: refugedulacdulou.com,

www.les3vallees.com/fr