Radtour entlang der Berliner Mauer. Viel gibt es zu sehen, nur wo die Mauer stand, bleibt oft ein Rätsel.

Und wieder eine Stele, diesmal in Rostfarben. "Chris Gueffroy wollte nicht zum Militärdienst" ist über den damals 20 Jahre alten Deutschen zu lesen. Gueffroy hörte, dass der Schießbefehl an der Mauer ausgesetzt wurde, und so versuchte er die Flucht über ...