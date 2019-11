Adventmeilen und Christkindlmärkte. Wenn es draußen dunkel und kalt wird, öffnen die lichtergeschmückten Stimmungsaufheller ihre Pforten. Es gibt schöne, schön schräge und unglaublich stimmungsvolle Märkte. Hier eine Auswahl in und um Österreich.

Holy Smoke on the Water - der junge Adventmarkt in Montreux

SN/montreuxnoel/carmagnola

Adventmärkte haben hier in der französischen Schweiz zwar keine Tradition, dennoch hat die malerisch an den Hügeln am Genfer See gelegene Kulturstadt 1995 einen ...