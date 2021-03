Augen zu und abtauchen

Eisschwimmen in Finnland. Das Warten auf die Badesaison hat ein Ende.

Der neueste Trend für körperliches und mentales Wohlbefinden auch unter jungen Finninnen und Finnen heißt: Eisschwimmen, "avantouinti". Yoga war gestern, heute ist im "glücklichsten Land der Welt" das Abtauchen im Eiswasser angesagt. Klar dauert es noch eine Weile, bis die offizielle Badesaison in ganz Europa beginnt, doch auch Minusgrade können einen echten Finnen, eine echte Finnin nicht davon abhalten, schwimmen zu gehen - ob im Eisloch, im See oder im Meer. Dabei kommen in den seltensten Fällen Neoprenanzüge oder andere ...