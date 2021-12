Barbados: Goodbye to the Queen

Barbados feiert seine Unabhängigkeit. Die kleine Antilleninsel hat sich am 30. November von der konstitutionellen Monarchie verabschiedet.

Verheißungsvoll steigt der Duft von frisch gegrilltem Fisch in die Nase. Geschickt wenden gut gelaunte Frauen und Männer Red Snapper, Hummer und natürlich Fliegenden Fisch, das heimliche Wappentier im "Land of the Flying Fish", auf den großen Grillrosten. Es ist Freitagabend in Oistins, einem kleinen Ort an der Südspitze von Barbados, die Zeit des traditionellen Oistins Fish Fry. Einheimische und Urlauber tanzen fröhlich zu Reggae-Klängen, schlendern zu den Ständen mit Kunsthandwerk und genießen schließlich frisch gegrillten Fisch auf Plastiktellern. Dazu ...