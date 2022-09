Belgien: Segen auf Hopfen und Malz

Klöster und Bier - eine lange Geschichte, ganz abseits vom Münchner Oktoberfest. In den belgischen Trappistenklöstern wird der Gerstensaft noch von den Mönchen selbst gebraut.

Belgiens Bierkultur zählt seit 2016 zum immateriellen Weltkulturerbe, gleich sechs bierbrauende Trappistenklöster sind paritätisch auf die Landeshälften verteilt. Eine Reise zu den drei Wallonen führt in abgelegene Winkel fern der Metropolen. Und man lernt: Kloster und Bier sind zweierlei. Ausgeschenkt wird nur außerhalb der Klostermauern. "Wir sind eine Abtei mit einer dazugehörenden Brauerei, nicht umgekehrt", bringt ein Pater des Klosters Scourmont bei Chimay die Sache auf den Punkt. Soll heißen: Das Klosterinnere ist weitgehend tabu. Aber das schreckt den Bierfreund nicht, zumal der (Wissens-)Durst ganz in der Nähe gestillt werden kann.

Am alten Portal des Klosters Saint-Remy bei Rochefort ist eine kleine Maske zu sehen mit dem Titel "La Folie", die Verrücktheit - stellvertretend für alles Weltliche, und das muss draußen bleiben. Was nicht ganz der Wahrheit entspricht, denn drinnen arbeitet eine Brauerei nach modernsten, durchaus weltlichen Methoden. "Unser Bier ist aber eigentlich nichts Besonderes", wendet sich ein Mönch an die Besucher mit gespielter Bescheidenheit. "Oder ist es vielleicht unsere Spezialhefe oder der braune und weiße Zucker, den wir dem Bier zusetzen, damit es in der Flasche gärt?", setzt er mit verschmitzter Miene hinzu. "Und unser gutes Wasser natürlich."

Die Brautradition des Klosters Saint-Remy lässt sich bis ins Jahr 1595 zurückverfolgen. Das Rochefort-Bier gibt es in drei Stärken. "Rochefort 10", mit einem Alkoholgehalt von 11,3 Prozent ist eines der stärksten Biere und trägt den Beinamen "La Merveille". Und dieses "Wunder" bezieht sich auf die komplexen Geschmacksnuancen und den langen, warmen Abgang. Probieren lassen sich die Biere in den vielen Bistros und Restaurants der kleinen Stadt. Rochefort, mitten in den Ardennen am Flüsschen Lomme gelegen, ist ein Wanderzentrum. Und das Trappistenkloster, dessen tägliche Gottesdienste öffentlich sind, ist nur drei Kilometer entfernt.

Näher kommt man dem Bier und dem Brauen in der 950 Jahre alten Abtei Notre-Dame von Orval weiter südlich an der französischen Grenze. Ihr verhalf das Wasser sogar zu ihrem Namen. Ein Fisch soll einer Gräfin den Ring, den sie in einem Brunnen verloren hatte, wiedergebracht haben. Seitdem heißt dieser Ort Vallée d'Or oder Orval, das goldene Tal. "Dieser wasserreiche Mathildenbrunnen liefert seit je das Brauwasser", erklärt Marie-Laure Alff, die Besucher herumführt. Nebenan informiert ein Dokumentationszentrum mit Videos in Gärbottichen originell und interaktiv über die Braukultur.

Die Brauerei wurde 1931 zur Finanzierung des Klosterneubaus gegründet. Die alte Abtei war bereits zur Zeit der Französischen Revolution zerstört worden, und die Ruinen von Kirchenschiff und Kreuzgang sind heute noch stimmungsvolle Zeugen jener Zeit. Daneben wurde das neue Kloster erbaut mit dem markanten Glockenturm und der riesigen Muttergottes-Figur über dem Kirchenportal. Den alten Klosterbereich kann man besichtigen, hier gibt es neben Kräutergarten und historischer Apotheke auch ein Museum in alten Gewölbekellern. Vor fein ziselierten Kaminplatten erfährt man, dass die arbeitsamen Zisterzienser, zu deren Orden die Trappisten gehören, auch über herausragende Kenntnisse in der Eisenverhüttung verfügten. "Leider herrscht in der Brasserie vor den Toren des Klosters mehr Betrieb als hier im Museum", gesteht Madame Alff lächelnd. Dort wird das bitter-fruchtige Orval-Bier ausgeschenkt. "Die Menschen wollen das Bier eben da trinken, wo es gebraut wird."

Auch die Abtei Notre-Dame de Scourmont unweit der Stadt Chimay im Süden der Provinz Hennegau besitzt ein Dokumentationszentrum, gleich außerhalb des Klosterbezirks. Chimay Experience informiert ausführlich über das Brauwesen und die Klostergeschichte und darüber hinaus über das soziale Engagement der Trappisten. Mit dieser Kenntnis schmeckt das berühmte, ungefilterte Chimay-Bier, das es in vier Standard-Varianten gibt, noch besser. Probieren kann man es in der rustikalen Auberge gleich nebenan - am besten zu einer Auswahl unterschiedlicher Käsesorten. Käse ist nämlich ein weiteres verbindendes Element der wallonischen Trappistenabteien. Der Verdauungsspaziergang führt in den gepflegten Park der Abtei, ein schönes Beispiel für die Liebe der Trappisten zur Natur. Kirche und Friedhof hingegen sind von der für den Orden typischen Schlichtheit. Zu Scourmont gehört auch Notre-Dame de Soleilmont in Fleurus. Die Nonnen brauen zwar kein Bier, "das machen ja schon die Männer", aber ihr selbst gebackenes Brot ist ein Verkaufsschlager, Gespräch mit einer der Trappistinnen inklusive. "Schließlich ist das Gespräch ja noch wichtiger als ein gutes Bier."



INFORMATION:

Klöster und Bier:

Wallonische Trappistenklöster,

www.chimay.com, www.orval.be,

www.trappistes-rochefort.com

Internationale Trappistenvereinigung,

www.trappist.be

Schlafen:

Villa Adélaïde, Chimay, 3-Sterne Garni Hotel,

www.villa-adelaide.com



Wallonie-Tourismus:

www.belgien-tourismus-wallonie.de