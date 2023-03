Bergamo: Eine Stadt auf drei Rädern

Bergamo ist italienische Kulturhauptstadt 2023 - und touristisch ein Geheimtipp. Das wird sich aber rasch ändern, und daran haben auch große Namen aus der Stadtgeschichte ihren Anteil.

Das Tuk-Tuk holpert über das Kopfsteinpflaster. Aber sein Motor rattert und stinkt nicht - sondern surrt elektrisch. Denn wir sind nicht in Bangalore oder Bangkok - sondern im viel beschaulicheren Bergamo. Alessandro, der Fahrer, ist daher tiefenentspannt, die Sonnenbrille schon um acht Uhr früh auf der Nase. Modeaffin und cool; womit wir schon beim Thema sind: "Da drüben, diese Villa, die wollt ihr bestimmt sehen", sagt er und bremst das Gefährt scharf ab.

Über die Kopfhörer hören wir den Grund für das Manöver, und gleich klicken die Kameras: "Das ist die Villa Trussardi", erklärt Stadtführerin Simona, die im mittleren E-Tuk-Tuk sitzt und über Funk mit ihren Gästen verbunden ist. Das Oberhaupt des Luxuslabel-Clans, Tomaso, Ex-Mann von TV-Moderatorin Michelle Hunziker, soll Simona zufolge in der Villa in der Viale delle Mura häufig ein und aus gehen. Apropos Mura: Von der genannten Straße aus bietet sich ein schöner Ausblick auf die zum Unesco-Weltkulturerbe zählende Stadtmauer: Das massive Bauwerk aus der venezianischen Ära Bergamos trennt noch heute die auf einem Hügel liegende denkmalgeschützte Oberstadt, die Città Alta, von der später erbauten Unterstadt, der Città Bassa. Für die Enge der Gassen der Oberstadt hat Simona eine einfache Erklärung: "Sie wurden im Mittelalter für die damals üblichen Eselskarren ausgelegt."

Dank der wendigen E-Tuk-Tuks kommt die Gruppe auch trotz beträchtlicher Steigungen in der meist autofreien Oberstadt überall hin. Nächster Stopp: die Piazza Lorenzo Mascheroni - direkt vor dem Palazzo Roncalli. Dieser Name erinnert an einen ebenfalls berühmten Bergamasken, wie sich die Bürger der Stadt nennen, Angelo Giuseppe Roncalli, besser bekannt als Papst Johannes XXIII. Der kleine, rundliche, immer lachende Priester und spätere Kardinal wurde 1958 Papst und hat das Zweite Vatikanische Konzil einberufen. Weil der später Heiliggesprochene schon im Juni 1963 und damit während des laufenden Konzils starb, ranken sich noch heute Mythen über seine Todesursache.

Von der Piazza gehen wir zu Fuß weiter - was nicht die schlechteste Option ist angesichts der immer noch anhaltenden Baustellen. Ist doch Bergamo heuer, gemeinsam mit dem 70 Kilometer entfernten Brescia, italienische Kulturhauptstadt. Und obwohl es die früher arme Kommune, die namensmäßig auf eine keltische Ortschaft namens "Stadt am Berg" zurückgeht, durch Industrie und Banken zu Wohlstand gebracht hat, ist sie touristisch - noch - ein Geheimtipp.

Die ab 1750 errichtete Unterstadt wird von Chiara erklärt. Die rührige Mittsiebzigerin führt in die Säulenhalle eines ehemaligen Klosters, heute eine Bank. Im Hof befindet sich eine Bischofsstatue, deren Schöpfer sofort erkennbar ist. "Die Plastik stammt von Giacomo Manzù", bestätigt Chiara. Der in Bergamo geborene Bildhauer galt zeitlebens "als schwierig und streitsüchtig" - und war "bekennender Kommunist", berichtet sie über den Urheber der ikonischen Bischofs- und Tänzerinnen-Skulpturen. Einige von Manzùs Werken sind auch in Salzburg zu bewundern - wohl auch deswegen, weil seine Frau und Modell Inge einst Primaballerina am Salzburger Landestheater war.

Apropos Theater: Bei einem Besuch in Bergamo kommt man um das Teatro Donizetti, das Opernhaus in der Unterstadt, nicht herum. Der Komponist Gaetano Donizetti ist eng mit seiner Heimatstadt verbunden. In armen Verhältnissen aufgewachsen, wurde er zum europaweit gefragten Künstler, der sogar beim Kaiser in Wien als Hofkapellmeister angestellt war - aber dennoch eine tragische Figur blieb, sagt Chiara: "Kurz nach ihm kam Verdi, der von Anfang an als genial galt. Und auch Puccini, Rossini und Bellini waren schnell viel bekannter als Donizetti. Und das, obwohl er es auf zwei bis drei Opern pro Jahr brachte, während Verdi maximal eine schrieb." Donizetti zu Ehren gibt es rund um seinen Geburtstag am 29. November ein zweiwöchiges Opernfestival, bei dem beide Opernhäuser der 120.000-Einwohner-Stadt bespielt werden. Jenes in der Unterstadt mit seinen 1100 Plätzen ist nach der Mailänder Scala und La Fenice in Venedig die drittgrößte Oper Italiens. Weiters diente das Gebäude, das von reichen Patrizierfamilien finanziert wurde, auch anderen Zwecken, wie Chiara augenzwinkernd erzählt: "Es gab hier auch einen Herrenklub, in dem es Glücksspiel gab und alle Arten von Geschäften abgeschlossen wurden, auch amouröse."

Zurück in die historische Oberstadt und zu Simona: Der zentrale Platz der Altstadt, die Piazza Vecchia, wird vom Dom, der prächtigst ausgestatteten Basilika Santa Maria Maggiore, der Mausoleums-Kapelle von Bartolomeo Colleoni und einem Glockenturm umgeben. Die Stadtbibliothek in der Nordwestecke des Platzes geht im Vergleich dazu fast unter. Dabei enthält sie laut Simona einen echten Schatz eines weiteren Sohnes der Stadt - nämlich von Giacomo Quarenghi: "Er war ein Hauptarchitekt der damals neuen russischen Hauptstadt St. Petersburg." Seine Pläne werden immer noch hier in der historischen Bibliothek aufbewahrt. Quarenghis Entwürfe gelten als Meisterleistung; er hat für Zarin Katharina die Große die 1703 gegründete Metropole im sumpfigen Newa-Delta weitergebaut. Ihre Stabilität verdankt die nördlichste Millionenstadt der Welt nicht zuletzt den Tausenden Pfählen, die Quarenghi in den weichen Boden rammen ließ. Und weil Bergamo neben Architektur auch jede Menge Kultur und Kulinarik zu bieten hat, geht es jetzt in die Trattoria Sant' Ambroeus auf einen Aperitivo, begleitet von lokalen Köstlichkeiten. Denn schon bald steht eine Donizetti-Oper im Teatro Sociale an, dem zweiten Opernhaus der Stadt. Salute!

INFORMATION:

Anreise:

Bergamo ist auch gut mit dem Zug erreichbar, Info über www.oebb.at .

Essen:

Trattoria Sant'Ambroeus, Bergamasker Spezialitäten, www.trattoriasantambroeus.it

Osteria Al Gigianca, ausgezeichnete Küche der Region, www.algigianca.com.

Kulturhauptstadt:

Kulturelle Highlights und Termine im Kulturhauptstadtjahr,

bergamobrescia2023.it/en/

Generelle Info zu Stadt und Region,

www.visitbergamo.net/de/ , www.italia.it