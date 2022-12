Berghütten: Über den Wolken

Jede Menge Wintersonne. Der Nebel bleibt im Tal oder zumindest auf halber Höhe. Wir schlagen für 2023 heitere Aussichten, Weitblick und Hochgefühle vor.

Schon Wolfgang Ambros sang leicht elegisch von der "Wintersunn', die nur an manchen Tagen scheint ...". Die Sonne jedoch, die von Austropop keine Ahnung hat, schert sich nicht darum und straft den guten, alten Wolferl Lügen - sie scheint nämlich jeden Tag. Auch bei uns. Nur halt eben nicht auf jeder Seehöhe. Passionierte Bergsteiger, Skifahrerinnen und Tourengeher wissen: Über den Wolken schaut's gleich ganz anders aus. Kaum einer weiß das so gut wie Mark Zahel. Der 50-Jährige ist seit über 20 Jahren als Autor und Fotograf jedes Jahr mit Kamera und Notizblock auf den Alpengipfeln unterwegs, erkundet Touren und fängt Stimmungen ein. Mehr als 60 Bücher, viele davon Tourenführer, hat er bisher veröffentlicht. Derzeit schreibt er an einem zweibändigen Alm- und Hüttenwander-Guide für den Rother-Verlag. Der passionierte Alpinist stellt bei Hütten den Schutzcharakter für Bergsteiger, Bergwanderer und Skitourengeherinnen in den Vordergrund, es darf bei Unterkunft und Verpflegung durchaus einfach sein. Das habe etwas für sich, meint Zahel, und empfiehlt, sich auf das Naturerlebnis zu konzentrieren.

Wer ihn nach Hütten über der Nebelgrenze fragt, dem gibt er vorerst zu bedenken, dass manche Hütten nur während der Sommersaison geöffnet haben. Die Hochstubaihütte etwa in den Stubaier Alpen auf 3173 Metern Seehöhe liegt zwar wie die Kirsche auf dem Kuchen auf einem kleinen Gipfel, kann aber nur von Juni bis September besucht werden. "Die Hütte ist urig, nicht sehr komfortabel und bietet abends eine tolle Aussicht auf den Sonnenuntergang", sagt Zahel. Die heben wir uns also für trübe Tage im Sommer auf.

Das gilt auch für die höchstgelegene und bereits 1909 eröffnete Hütte des Deutschen Alpenvereins: das Brandenburger Haus auf 3277 Metern. Wie ein Bergschloss steht es inmitten der ausgedehntesten Vergletscherung der Ötztaler Alpen, der Panoramablick ist umwerfend, der Weg dorthin hat es aber in sich, weiß Zahel: "Das letzte Stück führt über den Gletscher." Seil, Pickel und Steigeisen sind daher unabdingbar. Wer also direkt am Gipfel übernachten möchte, verschiebt den Besuch auf den Frühsommer, beschränkt sich auf den Winter-Notraum, den die meisten Hütten bereitstellen, oder lässt sich ein paar Höhenmeter herunterhandeln. Denn auch auf 2500 Metern Seehöhe kitzeln im Winter oft schon die Sonnenstrahlen auf der Nase.

Und so wollen wir, quasi als Stimmungsbooster zum Jahresauftakt, gleich ein paar der höchstgelegenen Hütten und Stationen in den Alpen vorstellen. Gipfelziele, die ganz ohne Flugreise an nebelverhangenen Tagen und in grauen Zeiten die Laune heben und daher auch die eine oder andere Anstrengung wert sind.



Das Hannoverhaus. Eine gute Adresse ab 10. Jänner 2023, auf 2566 Metern, hoch über Mallnitz auf dem Etschlsattel und ganz nahe an der Bergstation der Ankogelseilbahn. Die Lage ist nicht nur ideal für Skitouren und zum Freeriden, die Hütte ist zudem auch mit Öffis erreichbar, dem Nationalpark-Wanderbus und im Winter mit dem Skibus.

www.facebook.com/hannoverhaus.dav



Die Krefelder Hütte. Sie liegt im Salzburgischen auf 2295 Metern in der Glocknergruppe und ist ebenfalls mit der Seilbahn erreichbar, Schlafsäcke sind im Winter keine erforderlich, in jedem der Zwei- und Vierbettzimmer sind Waschbecken vorhanden. Hier zu Füßen des Kitzsteinhorns geht der Blick weit in die Bergwelt des Pinzgaus hinein.

www.krefelderhuette.at



Die Duisburger Hütte. Bestehend seit 1910 und vor 14 Jahren ausgebaut und saniert, liegt diese Hütte am Tauernhöhenweg auf der Kärntner Seite des Gebirgszugs auf 2572 Metern. Die Schutzhütte ist innen sehr gemütlich ausgestattet, mit Zirbenstube und Kachelofen, und über die Verpflegung hört man nur Gutes. Bei Sonne empfiehlt sich die Südterrasse mit Blick zur Kreuzeckgruppe und weiter bis zu den Karnischen Alpen.

www.dav-duisburg.de



Die Ulmer Hütte. Mitten in den Lechtaler Alpen auf 2288 Metern, umgeben von den klassischen Arlberger Wintersportorten, lässt sich hier in Zwei- und Vierbettzimmern übernachten. Im Winter ist die stimmungsvolle Unterkunft leicht mit den Arlberger Bergbahnen erreichbar.

www.ulmerhuette.at



Das Rifugio ai Caduti dell'Adamello. Beim südlichen Nachbarn Italien, im Trentino, ist man der Sonne auch im Winter ein wenig näher. Hier, an der Südseite des Lobbia-Alta-Gipfels in der Adamello-Gruppe, 3040 Meter über dem Meeresspiegel, trotzt die gut 15 Jahre alte Schutzhütte mit Photovoltaik und modernem Komfort den Launen des Wetters und den langen Winterfrösten. Ein auf der Ostseite gelegener, großer Raum dient als Winterschutzraum, durchgehend geöffnet und mit unabhängigem Zugang. Öffnung für Gruppen auf Anfrage.

www.rifugioaicadutidelladamello.it



Der Alpengasthof Tibet-Hütte. Wie der Name schon vermuten lässt, wird hier direkt auf dem Stilfser Joch, das Südtirol mit der Lombardei verbindet, Exotisches mit Alpinem vermischt. In dem nach tibetanischem Vorbild errichteten Turmgebäude auf 2800 Metern Höhe können Gäste gemütlich in Zimmern für eine, zwei, drei oder vier Personen übernachten, reine Bergluft und den spektakulären Rundumblick genießen, all das mit bekannt guter Südtiroler Küche garniert.

www.tibet-stelvio.com



Die Jenatschhütte. Die "Chamanna Jenatsch", wie die höchstgelegene Hütte des Schweizer Alpen-Clubs in Graubünden heißt, liegt auf 2652 Metern zwischen Julier- und Albulapass. Die ursprüngliche Hütte aus 1908 wurde 1993 rundum erneuert, derzeit lässt zwar die Schneelage zu wünschen übrig, doch der Zustieg per Ski ist ab Julierpass und Spinas möglich. Hier lässt sich gut der Jahreswechsel verbringen, dann wird zur Skitourensaison wieder im Februar aufgesperrt. Schlafplätze sind auch online buchbar.

www.chamannajenatsch.ch

Die Capanna Cristallina. Auch das Schweizer Tessin kennt Höhepunkte, etwa die Cristallinahütte auf 2575 Metern Seehöhe am gleichnamigen Pass. Geöffnet ist die Hütte im Winter bei guten Wetterbedingungen jeweils am Wochenende. Zu gschmackiger Küche mit italienischem Flair wird ein atemberaubendes Panorama auf die Gletscher des Basodino geboten.

capannacristallina.casticino.ch



Das Refuge du Goûter. Jetzt wird die Luft schon dünn, auf 3835 Metern ist das Schutzhaus des Club Alpin Français in den Savoyer Alpen bei Saint-Gervais-les-Bains das höchstgelegene bewirtschaftete Schutzhaus Frankreichs und gleichzeitig der höchstgelegene bewirtschaftete Stützpunkt zur Besteigung des Mont Blanc mit ganzjährig offenem Winterraum. Hier, direkt an der meistfrequentierten Route zur Gipfelbesteigung und in höchst exponierter Lage, können die Winterstürme durchaus 300 Stundenkilometer erreichen. Die eiförmige, futuristische Architektur des Inox-Stahlbaus aus dem Jahr 2013 ist daher ebenso atemberaubend wie die Aussicht.

montblanc.ffcam.fr



Die Capanna Regina Margherita. Benannt nach Margarethe von Savoyen, schlägt sie auf 4554 Metern Seehöhe als einzige bewirtschaftete Hütte der Alpen oberhalb von 4000 Metern alle Rekorde. Hoch auf dem Gipfel der Signalkuppe in den Walliser Alpen, direkt neben der Dufourspitze - immerhin dem zweithöchsten Berg der Alpen - ist die Hütte im Winter zwar geschlossen, hält aber zehn Betten für ganzjährig Unerschrockene bereit.

www.rifugimonterosa.it/de