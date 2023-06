Best of Berg: Bist du deppert, der ist steil

Gipfel-Stars auf Instagram. Sie sind wahre Schönheiten, nicht nur für Alpinisten. Weil ein Selfie mit Berg auf fast jeder Insta-Seite zu finden ist, stellen wir die Top 9 des Rankings vor.

Auch in diesem Sommer steht das Meer an erster Stelle der Begehrlichkeiten von Herrn und Frau Österreicher. Doch immer öfter geht's auch hierzulande im Urlaub in die Berge. Daheim oder gleich ganz woanders. Ob Himalaya oder Montblanc, ob Matterhorn oder Fuji, der Anblick der höchsten - und schönsten - Erhebungen dieser Erde entlockt schnell ein beeindrucktes "Bist du deppert". Die Instagram-Rangliste der beliebtesten Berge - die Zahlen stammen vom Online-Reiseanbieter Tourlane - zeigt, welche Berge die User und Userinnen am meisten begeistern und zum Fotorausch hinreißen und welche eher in den unteren Rängen dahindümpeln.

1. Fuji, Japan. Mit 3.790.811 Hashtags ist der heilige Berg und das Symbol Japans eindeutig auf dem ersten Platz der Rangliste. Mit seinen 3776 Metern ist der Vulkan höchster Punkt des Landes und weithin zu sehen, übrigens auch beim Anflug auf Tokio bei Schönwetter vom Flugzeug aus.



2. Mount Everest, Nepal/China. Viel dramatischer, aber nicht so ebenmäßig: Mit 2.075.036 Hashtags belegt diese Berglegende, die sich die beiden Länder Nepal und Tibet als chinesisches Protektorat teilen, den zweiten Platz. Der mit 8848 Metern offiziell höchste Berg der Welt im Himalaya-Massiv ist mittlerweile zu einem wahren Touristenziel geworden, samt allen negativen Nebeneffekten wie einem ausgewachsenen Müllproblem. Für ein Selfie auf der Spitze der Welt sollte man trotz Trägern, Hightech-Ausrüstung und Bergführern über ausgezeichnete Kondition verfügen.



3. Montblanc, Frankreich/Italien. 1.793.098 Hashtags bringen dem höchsten Berg Europas immerhin noch einen Stockerlplatz ein. Knapp sechs Millionen Besucher pro Jahr zieht es zu dem 4808 Meter hohen Berg zwischen Savoyen und dem Piemont. Nicht zuletzt zum Bergsteigen und Skifahren.



4. Tafelberg, Südafrika. Landmark am Südende des Kontinents: Man weiß gar nicht, wo man hinsehen soll - auf die herzigen Klippschliefer, Dassies genannt, die sich zwischen den Felsspalten tummeln und die seltsamen Zweibeiner beäugen, oder auf das grandiose Panorama und die zu Füßen liegende Metropole Kapstadt. Und das Staunen beginnt bereits bei der Fahrt nach oben in der Seilbahngondel! Die 1.412.521 Hashtags sind jedenfalls redlich verdient und bringen dem 1087 Meter hohen Tafelberg den vierten Platz ein.



5. Ätna, Italien. Manchmal spuckt er Feuer und Asche, meistens handelt es sich bei den Ausbrüchen eher um Begeisterung - die der Besucher nämlich. An seinen Hängen gedeihen die besten Pistazien, dazu Orangen, Mandarinen, Zitronen. Siziliens 3357 Meter hohem Vulkangipfel bringen 1.411.646 Hashtags den fünften Platz, sein Bild darf bei keinem Urlaub auf der Insel fehlen. Tipp: Eine Fahrt ab Catania rund um den Vulkan mit der Circumetnea, der einzigen Schmalspurbahn Italiens, oder mit der Seilbahn Funivia dell'Etna auf die Spitze.



6. Matterhorn, Schweiz. Für manche ist er der perfekte Berg. Das ebenmäßige Dreieck ist in so manchen Schweizer Schoggi-Spezialitäten nachempfunden, und auch auf Instagram ist der berühmte Gipfel ein Star: Der 1178 Meter hohe Berg hat es mit 1.365.964 Hashtags auf den sechsten Platz geschafft.



7. Teide, Spanien. Wer genug vom Strandleben auf der Kanareninsel Teneriffa hat, schlüpft in die Wanderschuhe und steigt in sechs bis acht Stunden Wanderung auf den 3715 Meter hohen Pico del Teide. Bequemer geht's mit der Seilbahn, die Talstation ist per Auto zu erreichen. Mit 1.214.828 Hashtags liegt der Teide mit seinem Nationalpark auf Platz sieben.



8. Kilimandscharo, Tansania. 1.117.224 Hashtags: Dieser 5895 Meter hohe Berg mit seinen vielen Klimazonen inmitten der faszinierenden afrikanischen Landschaft mit ihrer ungezähmten Tierwelt steht auf der Bucketlist von vielen Globetrottern und Bergfreunden. Seine Einzigartigkeit als Dach Afrikas sichert ihm im Instagram-Ranking Platz acht.



9. Jungfrau, Schweiz. Neben ihren Nachbarn Eiger und Mönch, die auf dem Bild ebenfalls zu sehen sind, hat sich eine weitere Schweizer Bergikone mit 903.413 Hashtags auf dem neunten Platz etabliert. Für Schweiz-Reisende seit Jahrzehnten - vor allem aus asiatischen Ländern - ein absolutes Muss.

Manche Bergschönheiten haben es knapp nicht auf die ersten Plätze geschafft, dennoch sind auch sie atemberaubende Reiseziele, vom Denali in Alaska bis zum Dachstein, vom Fitz Roy in Patagonien bis zum Watzmann.