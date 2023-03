Biathlon, Eisschnelllauf: Bei den Legenden vom Chiemgau

Volltreffer. Sportstar-Feeling für jedermann bieten die Kultstätten in Ruhpolding und Inzell.

Dann macht es bumm? Was Fußball-Legende Gerd Müller einst sang, trifft aufs Schießen beim Biathlon nicht zu. Es hört sich eher nach einem zischenden "Zzzziwuiii" an, wenn man beim Kleinkalibergewehr den Abzug betätigt. Im nächsten Moment ertönt dann hoffentlich das zustimmende "Klack-Klack" der getroffenen Scheibe. Ein unfreundlich kurzes "Klack" signalisiert hingegen: Das Projektil hat das 50 Meter entfernte Ziel in der Größe einer unverbrauchten Klopapierrolle verfehlt.

Es ist geheiligter Boden, auf dem wir uns in Treffsicherheit üben. Die Chiemgau-Arena Ruhpolding wird gern als das Mekka des Biathlonsports bezeichnet. Wenn die Stars wie Johannes Thingnes Bø oder Lisa Hauser hier abziehen, schreien und jubeln 8000 Menschen auf der Tribüne, der Puls klopft bei 180 Schlägen und in der liegenden Schießposition ist ihr Ziel so klein wie eine leere Klopapierrolle. Beim Gästeschießen sind wir unter uns und ersparen uns die Anstrengung der Loipe. Beruhigende Wirkung hat außerdem Fritz Fischer. Geduldig kniet der einstige Olympiasieger als guter Geist neben den Schießnovizen und erklärt, worauf es ankommt.

Das Biathlonstadion ist eine der außergewöhnlichen sportlichen Attraktionen im Chiemgau. Nur 15 Autominuten entfernt liegt mit der Max-Aicher-Arena, der Eisschnelllaufhalle von Inzell, eine weitere Kultstätte, wo Besucher auf den Spuren der Stars wandeln können. Was wir Österreicher sonst noch links liegen lassen, wenn wir übers Große Deutsche Eck an der Region vorbeifahren? Ein Schneeloch, in dem sich ausgezeichnet dem Skifahren, Tourengehen, Schneeschuhwandern, Winterwandern oder Rodeln nachgehen lässt.

Fritz Fischer - sogar eine Passage der Biathlonstrecke trägt den Namen "Fischer-S" - sagt: "Dieser Ort hat einfach eine besondere Anziehungskraft. Deshalb bin ich schon in meiner Jugend aus meiner ursprünglichen Heimat in Niederbayern hierhergezogen." Damals trugen die Biathleten noch jägerartige Kluft mit Wollstutzen bis zu den Knien und Pudelhauben. Nur eine Holzhütte im Wald stand anfangs dort, wo heute Tausende zu den Rennen in das hochmoderne Stadion strömen. Bei einer Arena-Tour wird erklärt, wie viel Hightech hinter Gewehren, Schießanlage und TV-Infrastruktur steckt.

Im benachbarten Inzell hat das Eisschnelllaufen eine ähnlich rasante Entwicklung nach bescheidenen Anfängen genommen. Die ersten Rennen fanden Ende der 1950er-Jahre noch auf dem Frillensee statt. Der Anmarsch zu dem 922 Meter hoch gelegenen Gewässer im Schatten des Hochstaufen war zugleich das Aufwärmprogramm für die Pioniere. Heute herrscht in dem malerischen Ambiente wieder Ruhe. Die Runden werden längst im Stadion unten am Ortsrand gezogen. Seit 2011 jubeln Fans unter geschlossenem Dach. Die österreichische Weltmeisterin Vanessa Herzog trainiert bevorzugt hier, Niederlands Superstar Jutta Leerdam hat es im Chiemgau auch etwas ruhiger als in ihrer eissportverrückten Heimat. Wer seine Zeiten mit jenen dieser Größen vergleichen will, kommt beim Publikumslauf auf seine Rechnung. Legendenkontakt ist auch hier garantiert: Von der Fotogalerie im Foyer lächelt die Inzellerin Anni Friesinger. Leibhaftig zieht Monika Holzner, Olympiasiegerin von 1972, im Stadion als Jugendtrainerin mit ihren Schützlingen die Runden.

Was den Inzellern ihre "Gold-Moni" ist, das war für Reit im Winkl die "Gold-Rosi". Rosi Mittermaier, kürzlich verstorbene Skiheldin der Spiele von Innsbruck 1976, ist auf der Winklmoos-Alm aufgewachsen, die deshalb zeitweise einem Alpin-Woodstock glich. Ganz untypisch für den beschaulichen "Winkl", der - umrahmt von den Bergen - nur nach Westen hin und damit in Richtung Kössen in Tirol offen ist. "Deshalb haben wir immer so viel Schnee", erklärt einer, der es wissen muss: Sepp Haslberger führt Besucher auf Wanderungen durch die Landschaft. Zu Fuß, auf Schneeschuhen, mit oder ohne Schnee und mit oder ohne Kaiserblick. Mit der Aussicht auf den Wilden Kaiser hat es eine besondere Bewandtnis. "Unser Wanderweg im Tal wurde als erster mit dem Prädikat Premium-Wanderweg ausgewiesen", so Haslberger. Eine strenge Jury vergibt Punkte, die über einen solchen Status entscheiden. Bei ihrem Besuch hat sicher schönes Wetter geherrscht, denn der Kaiser zieht sich gern auch hinter eine Nebelwand zurück.

Noch mehr Punkte hat der Weg hoch oben auf der Hemmersuppenalm bekommen, auch ohne Kaiserblick. Dort hinauf ist motorisierter Verkehr verboten, nur der Zubringerbus, vom Hüttenwirt persönlich gesteuert, kurvt über die steile Auffahrt. Sepp Haslberger führt die Gruppen mit seinen 87 Jahren durchs Gelände, diesmal mit Schneeschuhen. In Verschnaufpausen trägt der frühere Lehrer lange Gedichte vor. Nachtwanderungen mit ihm sind der ultimative Hit, er rezitiert dann Matthias Claudius: "Der Mond ist aufgegangen ..." Der Sepp hat das Zeug zu einer echten Legende à la Fischer-Fritz oder Gold-Rosi. Immerhin heißt die Skisprungschanze von Reit im Winkl "Haslberger-Schanze", benannt ist sie allerdings nach seinem Onkel Franz, einst ein hoffnungsvoller Skispringer.

Die Schanze ist heute nicht mehr in Betrieb, umso mehr Leben rührt sich direkt unterhalb im Gut Steinbach. Aus einem 600 Jahre alten Bauernhof wurde ein Hotel der noblen Relais-&-Châteaux-Kette, samt Spa, Spitzengastronomie und Chaletdorf. Hausherrin Susanne Gräfin von Moltke verrät mit einem Schmunzeln, wie innerhalb kurzer Zeit ein außergewöhnliches Haus mit Mut zu Unkonventionellem, viel Natur und Nachhaltigkeit entstanden ist: "Mein Mann ist Bob, der Baumeister ..." Auch Genießer aus dem gar nicht so fernen Salzburg sind willkommen. Dass der "Winkl" auf die bayerische Seite der Grenze fiel, soll übrigens mit Glück im Spiel zu tun haben. Ein Gemälde auf der Fassade des Unterwirts neben der Kirche zeigt die überlieferte Szene: Der Erzbischof von Salzburg und die Landesherren von Tirol und Bayern sollen 1806 mit Karten um das Stück Land gespielt haben. Der Bayernkönig gewann mit dem Schellunter, der seither das Ortswappen ziert. Mag die Geschichte auch schön erfunden sein, so hatte sie doch Signalwirkung: Im Chiemgau werden Konflikte spielend gelöst, und mit Waffen schießt man, wenn überhaupt, auf schwarze Metallscheiben. Zzzziwuiii!

INFORMATION:

Biathlonschießen und Führungen in der Chiemgau-Arena (ganzjährig):

www.chiemgau-arena.de

Führungen und sportliche Aktivitäten (nach Saison unterschiedlich) in Inzell:

www.max-aicher-arena.de

Geführte Wanderungen und weitere Aktivitäten in Reit im Winkl: www.reitimwinkl.de

Übernachten etwa im 4*-Hotel Unterwirt, www.unterwirt.de ; oder im Relais & Châteaux Gut Steinbach, gutsteinbach.de