Bullys für Selbstfahrer

Mit 510 PS über den Schnee. In vier Orten können Gäste selbst riesige Pistenraupen über die verschneiten Flächen steuern.

Mitfahren kann man inzwischen in zahlreichen Skigebieten. Das ist nicht neu. Aber selbst ans Steuer, für Motor- und Maschinenfans der große Traum, das dürfen Herr und Frau Urlauber nur selten. Passend zum Flockensegen, den Frau Holle in den letzten Tagen so üppig über die Alpen und ihre Skigebiete ausgeschüttelt hat, stellen wir hier jedoch vier Wintersportorte vor, wo jeder Gast - ab 18 Jahren - den bis zu 510 PS starken Motor zu grummelndem Leben erwecken und den rund acht Tonnen schweren Pistenplanierer in Bewegung setzen und über die weiße Pracht manövrieren kann.

Kaunertaler Gletscher, Tirol.

Die gewaltige Kraft von 510 PS brummt und schnaubt unter der Haube des PB-600-Polar-Pistenbullys, wenn Fahrschüler oder Fahrschülerin am Kaunertaler Gletscher in Tirol - nahe an der Grenze zu Südtirol - nach einer kurzen Theorieschulung, begleitet von einem erfahrenen Lehrer, den Joystick nach vorne schiebt und über die Pisten des Tiroler Gletscherskigebiets fährt - und das bei spektakulären Ausblicken auf die Bergwelt des Naturparks und die 3518 Meter hohe Weißseespitze. Los geht's jeden Tag um 16 Uhr beim Gletscherrestaurant Weißsee, sich anmelden und zahlen muss man eine Woche vorher. Die einstündige Tour kostet 300 Euro, die Pkw-Maut für die Auffahrt über die Kaunertaler Gletscherstraße ist da jedoch inklusive. Außerdem gibt es als Erinnerung einen Pistenbully-Führerschein und ein T-Shirt. Tipp: Der Skipass für den Kaunertaler Gletscher gilt auch für den Winterberg Fendels.



Winterwelt Rehefeld, Sachsen.

Ein paar PS weniger weist der Pistenbully der Winterwelt Rehefeld auf, beachtliche 430 Pferdestärken unter der lackglänzenden Haube geben ihm aber immer noch gewaltige Schubkraft. Das kleine sächsische Skigebiet gehört zur Stadt Altenberg im östlichen Teil des Erzgebirges, die durch ihre Rodel- und Bobbahnen bekannt ist. Keine schlechte Adresse für Familien, die auch mit geringerem Budget hier unterschiedliche Wintersportarten ausprobieren können. In der Winterwelt Rehefeld gibt es ebenfalls erst eine kurze Einführung, dann kann der Pistenbully-Novize den Zündschlüssel drehen und die Ketten des Kraftpakets über die Schneedecke rasseln lassen. Möglich ist das von Mitte Dezember bis Mitte März, je nach Schneelage. Da Rehefeld im kältesten und schneesichersten Tal des Osterzgebirges liegt, stehen die Chancen für einen Bully-Trip durchaus gut. Anmelden zu der rund 45 Minuten dauernden Fahrschule kann man sich auf der Webseite der Winterwelt oder per Mail. Vergleichsweise niedrig ist der Preis mit 145 Euro.

Feldis, Graubünden.

Ein riesiges Skigebiet hat Feldis im Schweizer Kanton Graubünden nicht vorzuweisen. Nur zehn Kilometer Pisten überziehen die Hänge am Fuß des Dreibündensteins. Riesig sind dafür aber die Pistenfahrzeuge. Mit 8,5 Tonnen Gewicht, viereinhalb Metern Spurbreite und 330 PS pflügen sie über den Schnee, um die Abfahrten für den nächsten Tag glattzubügeln. Selbst planieren kann man nach Absprache täglich ab 17 Uhr, wenn der Tagesskibetrieb beendet ist. Das Pistenbully-Programm dauert etwa 90 Minuten, davon sitzt man etwa eine halbe Stunde selbst am Steuer der Pistenraupe. Vorher gibt es eine Einführung, dann ein wenig "Beifahren" neben dem Instruktor, um alle Funktionen kennenzulernen. Und weil wir hier in der Schweiz sind und der Franken derzeit sehr stark ist, muss ein wenig tiefer ins Börserl gegriffen werden: 380 Schweizer Franken, rund 393 Euro, kostet der Spaß.

Alpenpark Neuss, Nordrhein-Westfalen.

Zugegeben, diese Variante ist ein Kuriosum. Wenn es auch draußen stürmt und schneit, den Pistenbully-Führerschein im Alpenpark Neuss kann man völlig unabhängig vom Wetter machen - und das sogar ganzjährig. Die 300 Meter lange und bis zu 100 Meter breite Piste befindet sich nämlich in einer Skihalle, die südwestlich von Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen steht. Auch dort gibt es erst eine Einweisung, bevor es ans Steuer des 220-PS-Pistenbullys geht. Dann geht es auf die Piste zum Präparieren. Eingesetzt wird dabei auch die gewaltige Schaufel zum Schneeschieben. Und nicht nur das, es geht auch steil bergauf: 28 Prozent Gefälle hat der Oberhang. Nach etwa einer halben Stunde wird wieder das "Tal" erreicht, wo der Pistenbully-Führerschein überreicht wird. Inklusive Begrüßungsgetränk kostet der Fahrspaß 139 Euro, buchen kann man direkt auf der Webseite.

INFORMATION ZUM PISTENRAUPEN-FAHREN

Kaunertal, Tirol:

Anmeldung bei Carmen Schuler, kaunertal@tirolgletscher.com, Tel. +43/5475/5566,

www.kaunertaler-gletscher.at/kaunertaler-gletscher/im-winter/pistenbully-fahren

Winterwelt Rehefeld, Sachsen:

mail@winterwelt-rehefeld.de, Tel. +49/35057/51274, www.winterwelt-rehefeld.de/pistenbully-fahren.htm

Feldis, Graubünden:

ssf@feldis.ch, Tel. +41/81/6551000, www.viamala.ch/de/buchen/angebote/pauschalen/pistenbully-selber-steuern

Alpenpark Neuss, Nordrhein-Westfalen:

info@alpenpark-neuss.de, Tel. +49/2131/12440, www.alpenpark-neuss.de/piste/pistenbullyfuehrerschein