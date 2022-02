Bunte Mischung

Malaysia. Tradition und Moderne auf den malaysischen Urlaubsinseln Langkawi und Penang.

In der Metropole Kuala Lumpur regiert das Hightech, mit hochmodernen Bürohäusern, schicken Einkaufszentren und komfortablen Hotels aus Glas, Stahl und Beton sowie den Petronas Towers - die markanten Zwillingstürme zählen mit 452 Metern zu den höchsten Bauwerken der Welt. Dort, wo es vor allem die badehungrigen, aber auch naturverbundene Touristen hinführt, auf die Inseln Langkawi und Penang am Rande des Indischen Ozeans, trifft der Besucher auf ein buntes Völkergemisch aus Malaien, Chinesen und Indern, das Bräuche und kulturelles Erbe in ...