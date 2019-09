Besuch im Nürnberger Land. Es geht hinab in Karsthöhlen und uralte Bierkeller, durch Fachwerkstädtchen und hinauf zu trutzigen Burgen.

Auf der Burg Hohenstein im gleichnamigen Ort liegt der höchste bewohnte Punkt im Nürnberger Land in Mittelfranken, immerhin 634 Meter über dem Meer. Sie ist ein Wahrzeichen der Frankenalb und diente als Vorposten in Richtung Osten, also Oberpfalz und Böhmen. ...