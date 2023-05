Kreuzfahrt: Die Reise wurde das Ziel

75 Jahre Costa. Die Geschichte des Kreuzfahrt-Pioniers ist auch ein Stück Kulturgeschichte. Etwa die einstigen Verhaltensregeln für Damen, die in dem Hinweis mündeten: "Heiratsanträge dürfen nur an Junggesellen ergehen."

Was man da erfunden hatte, das war wohl auch nicht jedem von Anfang an klar, als am 31. März 1948 das zum Passagierschiff umgebaute Motorschiff "Anna C" den Hafen von Genua verlassen hatte. Denn hatte die Transportgesellschaft "Giacomo Costa fu Andrea" bis dahin hauptsächlich Olivenöl aus Italien in alle Welt verschifft, begaben sich an diesem Tag 768 Gäste in Genua an Bord, um in Kabinen der ersten und zweiten Klasse in 16 Tagen nach Buenos Aires zu reisen. Dem waren große Migrationswellen von Italienern nach Südamerika vorausgegangen, und nun wollte man die alte Verwandtschaft in der neuen Heimat besuchen. Doch in diesem Fall stimmte der etwas abgedroschene Spruch: "Die Reise ist das Ziel" punktgenau, denn die Nachfrage nach Reisen dieser Art nahm in den 1950er-Jahren schlagartig zu und die sogenannten One-Way-Destinationen wurden zugleich einfacher mit dem Flugzeug bedient.

So bot man bald mit der "Andrea C" Kreuzfahrten im Mittelmeer und vor Südamerika an, ein Konzept, das eine ganz neue Tourismus-Sparte begründete. Ab den 1960er-Jahren wandelten sich dann sowohl Publikum als auch Ansprüche offenbar nachhaltig: Das erste bereits nur für Kreuzfahrt-Zwecke entworfene Schiff war 1964 die "Eugenio C" - damals als "Schiff der Zukunft" bejubelt. Die antiquierte Trennung in erste und zweite Klasse fiel weg, stattdessen verfügte jede Kabine über Dusche und WC und jede Menge Unterhaltungsmöglichkeiten von Bord-Restaurants über Casino bis zu Diskotheken.

Der nächste Schritt war die Kombination Flug und Kreuzfahrt: Nun bot man Flugreisen nach Florida an, um dort an Bord für eine Karibik-Kreuzfahrt zu gehen. Ein voller Erfolg, aber kein Schnäppchen: Anfang der 1970er-Jahre kostete eine zweiwöchige Karibik-Kreuzfahrt 1,5 Millionen Lire pro Person, ein Mittelklasse-Wagen 3 Millionen Lire - ein Verhältnis, das heute so nicht mehr denkbar ist. Für die gut betuchte Kundschaft gab es sogar Verhaltensregeln, wie man im gut sortierten Firmen-Archiv der "Fondazione Ansaldo" in Genua nachlesen kann. Für die Damen etwa gab es einen Verhaltenskodex, aus dem hervorgeht, dass "die Dame gerne Sekt oder auch billigere Getränke konsumiert", besonders teure Geschenke nicht annimmt - explizit waren Sportautos und Yachten angeführt - und man "Heiratsanträge ausschließlich an Junggesellen" zu stellen habe.

Wie das heute mit den Heiratsanträgen ist, wissen wir nicht, ansonsten haben sich die Kreuzfahrten seit damals radikal gewandelt. Sie sprechen auch durch die Preisgestaltung ein deutlich jüngeres Publikum an, das sich dank Getränke- und Trinkgeld-Pauschalen keine weiteren Gedanken über Bordausgaben machen muss. Zum 75. Geburtstag hat sich Costa ein neues Flaggschiff gegönnt, das diesen Ansprüchen Genüge tun und einen Fingerzeig in die Zukunft geben soll. Die eine Milliarde Euro teure "Costa Toscana" kann nicht nur 6700 Passagiere beherbergen, was für viele potenzielle Kunden immer noch eher beängstigend klingt, sondern lebt die "Italianità" in jedem Kilo ihrer 1.850.000 Tonnen: Möbel und Design-Accessoires kommen von 15 italienischen Designern wie Poltrona Frau oder Kartell, die Themen-Bars sind einschlägig, von Campari-Bar, Aperol-Spritz-Bar, Prosecco-Bar des renommierten Trientiner Produzenten Ferrari oder auch Nutella-Ecke. Italienische Produzenten sind allgegenwärtig, und dass beim abendlichen Show-Programm italienische Kulthits rauf und runter gesungen werden, versteht sich von selbst.

Doch der Kunde ist anspruchsvoll geworden. War früher die fast ständige Verfügbarkeit von warmen Mahlzeiten ein Asset, so hat man sich heute Richtung Qualität gewandelt. Ein Beispiel: An Bord der "Costa Toscana" wird pro Woche eine Tonne Mozzarella frisch produziert, für ein italienisches Schiff offenbar eine Grundvoraussetzung, wie der 34-jährige neapolitanische Küchenchef Gennaro Balzano verrät - ebenso wie das selbst gemachte Eis.

Mit 265 Köchen bespielt er die unzähligen Restaurants, hinter denen ausgefeilte Logistik und IT stecken. Auf Bildschirmen scheinen die Bestellungen in Echtzeit auf und werden mit der Zahl der vorbereiteten Gerichte abgeglichen - daraus errechnet sich der zu erwartende Ausstoß. So wird einerseits frisch und andererseits ressourcensparend gekocht. Das ist nicht nur ein Kostenfaktor, so einen schonenden Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen erwarten Kunden heute auch. Das betrifft auch das Wasser: Das wird aus gereinigtem Meerwasser gewonnen, 3,5 Tonnen kostbares Nass hat man permanent an Bord, rund 1,5 Millionen Tonnen verbrauchen die Gäste täglich.

Bleibt zum Abschluss nur eine Frage: Wie wird die Kreuzfahrt in 75 Jahren aussehen? Sogar für Costa-CEO Mario Zanetti eine nur schwierig zu beantwortende Frage. "Ich bin mir zumindest sicher, dass es auch in 75 Jahren noch Kreuzfahrten geben wird. Aber die technische Entwicklung ist so schnell, man kann maximal fünf Jahre vorausblicken." Ein Beispiel sei der Antrieb mit Flüssiggas. Mit dem habe man sich bei Costa 2004 erstmals beschäftigt, nun werden "Costa Toscana" und Schwesterschiff "Costa Smeralda" damit umweltschonender angetrieben.

Ein bisschen Geschichte wird auch in Zukunft mitfahren: Denn alle Costa-Schiffe fahren mit dem unverkennbaren gelben Schornstein, aus dem längst kein Kohleruß mehr quillt. Das Gelb erinnert an das Olivenöl, das man einst transportiert hat, das blaue C an die Weltmeere, auf denen man unterwegs ist.