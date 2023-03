Dänemarks Küste: Dieses wunderbare Grau

Die dänische Insel Rømø im Winter. Sturmtouristen sind genau jetzt reif für die Insel im Wattenmeer.

Eine Nordseeinsel im stürmischen Februar bereisen - was einen dabei nur geritten hat, mag man sich fragen. Doch gerade jetzt im Winter hat die Nordsee ihren besonderen Charme, wenn Stürme die aufgepeitschte See, Wasser und Wellen bis an die Dünen treiben. Der letzte Teil der Reise führt über den 9,2 Kilometer langen Rømø-Damm, der die Insel mit dem Festland in Skærbæk in Südjütland verbindet. Salz und Gischt liegen in der Luft. Wer glaubt, nach der zwölfstündigen Fahrt das Eiland für sich alleine zu haben, wird sich wundern ob der unzähligen vorbereiteten Ferienhausschlüssel, die an der Rezeption auf Gleichgesinnte warten.

Trotz der Urlauber ist der Kommandeurhof des Nationalmuseums, ein Ableger des Nationalmuseums in Kopenhagen, in den Wintermonaten geschlossen. Kustodin Aviaaja nimmt sich dennoch Zeit, das Museum in einem alten Erbhof zu zeigen. Sie ist auf Grönland aufgewachsen, hat fünf Jahre in Wien gelebt und spricht fließend österreichisches Deutsch. Aviaaja erwartet uns an diesem Wintermorgen in dicker Jacke und Haube. Geheizt wird im Museum im Winter nicht.

Was drinnen als Erstes auffällt, sind die prächtigen Farben: Nach Tagen voller Regen und grauem Himmel ist die Sonne hervorgekommen und bringt die reich bemalten Wände und Holzmöbel und die Küchenfliesen aus Holland zum Leuchten. "Die Seefahrt hat auf Rømø eine maßgebende Rolle gespielt, die Baumaterialien kommen aus ganz vielen verschiedenen Teilen Europas", erklärt Aviaaja. "Allein für den Bau des Kommandørgård wurden 15.000 Ziegelsteine aus Holland per Schiff nach Rømø transportiert."

Sturmflut, Regen und dieses wunderbare Grau gibt es auf der südlichsten Wattenmeerinsel Dänemarks in den Wintermonaten zur Genüge. Grau in allen Schattierungen: grauer Himmel, grauer Sand, graue Wellen. Und das Meer. Meer, Strand, Dünen. So weit das Auge reicht. Wenn dann in einem magischen Moment Sonnenlicht durch ein Loch in den Wolken bricht und den Strand und die Dünen in Lakolk in goldene Felder aus Dünengras verwandelt, mischt sich in das Grau neben Gold, Rosa und Violett auch Blau.

Die meterhohen Dünen von Lakolk sind an diesem Nachmittag nach einem Orkan wasserumspült. Touristen klettern auf die Dünen, um die Kraft des Sturms zu spüren und den ungewöhnlichen Anblick des überfluteten Strands zu erleben. Ein Gefühl, das Weltenbummler sonst nur aus der Sahara kennen, Sandkörner schlagen spitz und unbarmherzig ins Gesicht.

Der Orkan bringt neuen Sand nach Rømø, Sand, der von Sylt an der Abbruchkante abgeschwemmt wird. Der Strand von Lakolk am exponierten Westufer ist dennoch wenige Tage später wieder mit dem Auto befahrbar. Und die hohen Wellen der vom Sturm aufgewühlten See locken begeisterte Surfer, deren neonfarbene Segel wie Leuchttürme aus dem Grau blitzen.

Heidelandschaft und Kiefernwälder laden im Inselinneren zum Wandern und Reiten ein. Schneeglöckchen blühen am Wegesrand, die Knospen der Narzissen springen auf. Die weite Heide verzaubert mit einer Vielzahl von Moosarten: Über weiche, saftig grüne Moosteppiche wachsen weiße, feingliedrige Moose. Und noch einmal: Inselliebhabern fällt das wunderbare Moosgrau auf.

Trotzig stemmen sich Shetlandponys am Horizont gegen den Sturm. Sie haben schon schlimmeres Wetter erlebt. Auch bei Regen und Wind reiten viele Feriengäste allmorgendlich ihre Pflegepferde aus. Dann und wann fliegt unvermittelt ein Schwarm silbergrauer Möwen von einer Pferdekoppel auf. Der Wanderer hört den Wind durch die Kiefern pfeifen, Regentropfen fallen auf die gefütterte Kapuze des warmen Parkas. Aus den Augenwinkeln sieht er links etwas vorbeihuschen, wendet den Kopf und erkennt ein Reh, das über die Heide springt. Nach der regennassen Heimkehr ins ziegelrote Reetdachhaus wärmt man sich abends am flackernden Feuer im Holzofen. Richtig "hyggelig" ist das, gemütlich und behaglich.

Auch die weiße Inselkirche trotzt dem Wind, wie eine Burg. Sie ist St. Clemens geweiht, einem der Schutzpatrone der Seeleute. Ein breiter Lichtstrahl fällt durch ein Kirchenfenster und beleuchtet den blauen Anker. Die Wetterfahne auf dem Kirchturm zeigt ein Segelschiff mit Dänemark-Flagge. Im stillen Inneren erinnern Schiffsmodelle an die Zeit der großen Kapitäne von Rømø, und auf dem Inselfriedhof erzählen Grabsteine längst verblichener Seebären von den Zeiten der Walfänger.

Am Hafen von Havneby legt die Fähre in Richtung List auf der nordfriesischen Insel Sylt in Deutschland ab. In der Nähe des Fährablegers wartet das Restaurant "Frankel 5" mit Köstlichkeiten aus der See auf: kalt geräuchertem Lachs, fein aufgeschnitten; vor allem Scholle als zartes Filet und Nordseekrabben schmecken frisch aus dem Meer besonders köstlich. Der Blick fällt auf die schiefergraue See am Horizont und den seidengrauen Himmel. In der Nähe befindet sich Sønderstrand, der im Süden an den Lakolk-Strand anschließt. Der breite Sandstreifen hat eine kompakte Oberfläche, ideal für ausgedehnte Spaziergänge direkt am Wasser, aber auch für Outdoor-Sportarten, die viel Platz beanspruchen wie Kitesyd-Blokarts, Strandsegeln, Reiten.

Wen nach der Rückkehr zu Hause die Sehnsucht nach diesem wunderbaren Grau packt, der freut sich über die dort gesammelten Muscheln und die feinen Sandkörner, die noch immer aus den Schuhen rieseln.