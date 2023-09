Das rebellische Herz der Kykladen

Paros. Eine Insel zwischen Bürgerbewegung und der genussvollen Ruhe des Spätsommers.

Nur der Wind ist zu hören. Er bläst kräftig durch die Olivenbäume und die kleinen, noch hellgrünen Fruchtkugeln tanzen an den Zweigen im silbrig schimmernden Laub. Auch der große Eukalyptus wird gehörig durchgeschüttelt. Über der Ägäis erreicht der Meltemi über acht Beaufort und baut hohe Wellen auf. Heute bleiben die Fähren im Hafen. Da auch keine Inselflüge abheben, müssen die soeben in Griechenland gelandeten Freunde aus Hallein nun wohl in Athen nächtigen. Am Schalter der Aegean Airlines liegen bereits die auf den nächsten Tag umgebuchten Tickets nach Paros bereit. Auf den Weiterflug werden sie in Vavrona warten, direkt am Meer und keine 15 Minuten vom Airport entfernt. Vavrona, einst eine der zwölf antiken Städte von Attika, stand mit ihrem Artemis-Tempel ohnehin auf ihrer Sightseeing-Liste.

Der griechische Sommer ist mit herrlichen 27 Grad und Sonnenschein gerade in seine Spätphase eingebogen. Es ist ein klassischer September in Griechenland, auf den Inseln kehrt wieder Ruhe ein. Die Urlaubssaison begann dieses Jahr so früh wie nie: Im März sah man die ersten kurzbehosten Touristen, die weißen Waden in die Sonne gestreckt, und bereits im April kamen mehr Menschen mit Fähren nach Paros als je zuvor, informierte die Hellenic Coast Guard. Im Juni waren die Cafés in den malerischen weißen Gässchen im Hauptort Parikia schon sehr gut besucht und Kreuzfahrttouristen aus Texas und Ontario ließen sich mit bunt aufgetürmten Eiskugeln im Stanitzel unter der pinken Bougainvillea bei der Gelateria Vanilla fotografieren. Auch der Sonnenhutverkäufer gegenüber der "Hunderttorigen", der Panagia-Ekatontapiliani-Kirche, hatte alle Hände voll zu tun. Ab Juli kamen dann die großen Autofähren und Katamarane aus Piräus und Rafina, Santorin und Kreta im Halbstundentakt und wechselten sich bei der Einfahrt in die herzförmige Hafenbucht ab. Vor wenigen Tagen wurde mit über 200.000 Anreisenden im August ein neues Allzeithoch erzielt. Jetzt im September wird die Insel wieder beschaulicher und die - neben dem Frühling - schönste Zeit beginnt.

Im ausklingenden Spätsommer zeigt sich die 200 Quadratkilometer große Insel als Postkartenbild: Von oben, vom 771 Meter hohen Profitis Ilias in der Inselmitte, hat man einen grandiosen Weitblick: Aus der Ägäis erheben sich Naxos, Ios und Sifnos, Iraklia und Folegandros, lauter kleine Landberge rundum, die auf dem Meer zu schwimmen scheinen. Segler kreuzen auf dem Blau. Ein Bild, wie aus der Zeit gefallen. Die Hänge des Inselbergs ziehen sich mit duftendem Salbei und Thymian hinab und werden zu fruchtbarem Land und Feldern. Jetzt ist Weinlesezeit. Überall sieht man die Pflücker in den niedrigen Rieden. Ist der Wein im Fass, ist auch die Olivenernte nicht mehr weit.

Doch mit dem wachsenden Andrang verändert sich die 14.000-Einwohner-Insel: Restaurants für Sushi bis Wagyu-Rind wurden eröffnet, in Parikia und Naoussa schießen Edelboutiquen mit marmorweißen Hochglanz-Eingangsportalen wie Schwammerl aus dem Boden und Designerbars setzen ihre Nobelbestuhlung zwischen Federgraseinfassungen auf gebürstete Holzplanken - und nicht mehr in den Sand oder aufs traditionelle Mosaikpflaster. Paros wurde zur neuen griechischen Lieblingsdestination, liegt bei der Nachfrage bereits gleichauf mit Santorin und Mykonos.

Viele hier blicken sorgenvoll in die Zukunft. Einem Übertourismus hat Paros keine geeignete Infrastruktur entgegenzusetzen, dafür Verkehrsstaus, massive Bautätigkeit und übergehende Mülltonnen. Immer mehr Bürger engagieren sich für Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz, in Vereinen wie Save Paros und der neuen Bürgerbewegung für freie Strände. Diese Initiative wurde vor einigen Wochen zum Hauptthema - nicht nur der griechischen Abendnachrichten, sondern in aller Welt. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete sowie ORF und ARD, "Daily Mail" und "New York Times", renommierte Tageszeitungen von Frankreich und Spanien bis Australien. Was war passiert?

Griechische Strände werden mit Sonnenliegen gepflastert. Für eine Tagesmiete von zwei Liegen plus Sonnenschirm verlangen Betreiber bis zu 120 Euro. Dabei gehören hier die Strände allen und maximal 50 Prozent eines Strandes dürfen kommerziell genutzt werden. Weil es kaum Kontrollen gibt, stellen Betreiber mehr Liegen auf als genehmigt, andere scheren sich noch weniger und kassieren ein stattliches Sümmchen für illegal stehende Liegen. Dagegen sind die Bürger auf Paros in diesem Sommer auf die Strände marschiert - in Badehose, Bikini und mit selbst gemalten Schildern wie "Save our Beach". Sie hatten Erfolg: Auf vielen Stränden wurden illegale Liegen abgeräumt. So wurde wieder Platz frei für mitgebrachte Handtücher. Die parische "Handtuchbewegung" griff auf andere Inseln über, auf Kreta, Rhodos, Naxos, Samos, ging bis nach Chalkidike und die Strände Attikas und wurde zu einer friedlichen griechischen Strandrevolution.

Über Nacht hat sich der Wind gelegt, die Freunde aus Hallein sind auf der Insel gelandet. Und gleich hinauf in den Norden gefahren, nach Kolymbithres unterhalb der Halbinsel Ai Yiannis Detis. Vor dem Blau der Ägäis erheben sich helle Granitfelsen - bizarr von Wind, Salz und Meer geformt und fotogen wie die Granitblöcke auf den Seychellen. Strandtasche und Picknickkorb werden ausgepackt, Weintrauben und Blätterteig-Bougatsa geteilt. Wie der Sommer gewesen sei, wird gefragt. "Sigá sigá, er ist noch lange nicht vorbei."



INFORMATION

Anreise:

Aegean Air, zwei Mal täglich ab Wien und München (bis März 2024 auch ab Innsbruck) im Direktflug nach Athen,

de.aegeanair.com

Wohnen:

Beach-Resort in Punda, österreichische Leitung, mit Spa, Yoga, Kitesurfen mit Weltmeister, www.seesooparos.com

Auskünfte:

www.visitgreece.gr