Diebstahl im Hotel: Das große Stibitzen

Gäste als Langfinger. Die Verlustliste ist in der Hotelbranche lang: vom Shampooflascherl bis zum Piano.

Kleine, hübsch verpackte Badeschuhe, duftendes Shampoo oder ein herziges Kaffeehäferl - die Liste an Dingen, die in Hotels und Resorts verschwinden, ist lang. Und nein, dieses Phänomen beschränkt sich nicht auf preisgünstige Unterkünfte. Ganz im Gegenteil.

Rein rechtlich gesehen sind die kleinen Gegenstände im Zimmer, die den Aufenthalt für die Gäste angenehmer und das Reisegepäck leichter machen sollen, Eigentum des Hotels. All die Duschgelflacons und Handtücher, aber auch die Teebeutel samt Wasserkocher, die Bademäntel und Kleiderbügel. Laut der jüngsten Umfrage der Touristikplattform Expedia (www.expedia.at) lassen jedoch fast 80 Prozent aller Hotelgäste gelegentlich etwas mitgehen. Was, wenn man es mit dem Gesetz ganz genau nimmt, Diebstahl ist. Wobei es für die meisten Hotels durchaus in Ordnung ist, wenn das eh schon angebrauchte Shampooflascherl oder die bereits verwendeten Frotteeschlapfen im Koffer landen. Diese Amenities würden ohnehin nur entsorgt werden und damit Müll verursachen und fallen daher nicht ins Gewicht, eine Vase, ein ganzer Bademantel, ein Fön oder gar ein Bild jedoch sehr wohl.

Dass das Mitnehmen von Kosmetika, was genau genommen zu einer Anzeige führen könnte, als "lässliche Sünde" gesehen wird, ist wohl auch der Grund, dass diese mit 56 Prozent die Liste der geklauten Gegenstände deutlich anführen, wie Expedia herausgefunden hat. Die nächsten im Ranking sind Kugelschreiber und Notizblöcke, Snacks, Badeschlapfen sowie Tee und Kaffee. Erst dann folgt Hochwertigeres wie Bademäntel oder Handtücher. Doch auch vor Polstern oder Glühbirnen wird nicht haltgemacht, nicht einmal vor Fernsehern.

So ein Diebstahl ist im täglichen Hotelbetrieb und in der Hektik der Abreise eher schwer nachzuweisen. Wenn die Zimmertür beim Check-out offen bleibt, könnte sich jedermann Zutritt verschaffen. Wer war's also? Und beim Hin und Her zwischen Zimmer und Spa-Bereich verliert man auch leicht den Überblick, wer wo wie viele Badetücher oder Bademäntel abgelegt hat.

Bei manchen Coups bleibt jedoch sogar erfahrenen Hotelbetreibern der Mund offen. So wurden in einem Berliner Hotel sämtliche Armaturen im Bad - inklusive der Hydromassagedusche - samt Toilettensitz und Waschbecken abmontiert, in einem anderen Hotel verschwand die komplette Stereoanlage aus dem Wellnessbereich. In England montierte ein Gast die Nummer seines Zimmers ab, was erst bemerkt wurde, als der nächste Gast sein Zimmer nicht finden konnte. Auf einer sonnigen Malediven-Insel verschwand regelmäßig der aufwendige Blumenschmuck im Resort, was sich das Management nur durch die vielen Heiratsanträge erklären konnte. Und in Frankreich hätte ein Gast um ein Haar den ausgestopften Kopf eines Wildschweins von der Wand gestohlen. Diese Amour fou wurde von seinen Freunden dann dem Hotel abgekauft und dem verhinderten Dieb zur Hochzeit geschenkt.

Dass so etwas nur bei "Laufkundschaft" passieren kann, ist leider ein Irrglaube. Denn es war ein Stammgast, der in einem Hotel wiederholt Teller, Besteck und Gläser einsteckte, so lange, bis er ein komplettes Service zusammen hatte.

Und noch etwas: Nicht jede Nation stibitzt die gleichen Dinge. Die Bewertungsplattform Wellness Heaven (www.wellness-heaven.com), die Spa-Hotels bewertet und für Hoteliers in Europa eine Multiple-Choice-Umfrage erstellte, fand deutliche landesspezifische Unterschiede zwischen den Delinquenten und ihren Objekten der Begierde.

Recht genussorientiert, so das Umfrageergebnis, gehe es bei den Österreichern zu: Geschirr, Besteck und Kaffeemaschinen tauchen weit oben in der Diebstahlskala auf: Der Bedarf an korrektem Esswerkzeug und den Zubereitungsvarianten für das "Kaffeetscherl" scheint im Lande nicht abzunehmen. Weiters stellte sich heraus, dass der deutsche Hotelgast einem eher langweiligen Diebstahlverhalten folgt: Neben Handtüchern und Bademänteln lässt er in erster Linie Kosmetik mitgehen.

Italiener - das klingt schon fast nach Klischee - bevorzugen Weingläser als Hotel-Souvenir, bei Schweizern rangiert hingegen der Haarföhn weit oben im Ranking. Der Franzose hingegen klaut schon etwas spektakulärer: Er vertritt die Nation, die mit Abstand am häufigsten Fernsehgeräte und Fernbedienungen mitgehen lässt. Holländische Hotelgäste sehen in ihren widerrechtlichen Mitbringseln vor allem den praktischen Nutzen: Zu ihren Favoriten zählen Glühbirnen und Toilettenpapier.

Was jedoch alle Nationalitäten eint, ist die Maxime "je mehr Sterne desto teurer das Diebesgut". So sei etwa die Wahrscheinlichkeit, dass hochwertige TV-Geräte aus dem Zimmer geklaut werden, bei Gästen im Fünf-Sterne-Segment neunfach höher als bei Reisenden in Vier-Sterne-Hotels. Ebenso beliebt in der Luxushotellerie: Kunstwerke und Tablet-PCs, die meist als "Suite-Pad" in den hochpreisigen Zimmerkategorien anzutreffen sind. Und sogar Matratzen, oft Tempur-Varianten im vierstelligen Preisbereich, sind vor dem plötzlichen Verschwinden nicht gefeit. Wer sich jetzt wundert: Auf Nachfrage antworteten manche Hoteliers, dass dies ausschließlich mitten in der Nacht über Aufzüge geschehe, die direkt in die Tiefgarage führten.

Die Könige der Langfinger jedoch waren in Italien unterwegs. Als der Hoteldirektor merkte, dass in der Lobby etwas fehlte, war es zu spät. Drei Männer in Overalls hatten seelenruhig und unbehelligt das große Klavier abtransportiert.