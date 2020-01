Irlands Hidden Heartlands. In der Mitte der Grünen Insel entsteht ein sanfter Tourismus.

Thorgeist ist mein Name, manche nannten mich auch Thorgils oder Turgeis, komme aus Norwegen, bin also ein Wikinger und schon einmal in Irland gelandet. Gut, das ist schon etwas länger her, genauer gesagt ziemlich genau 1200 Jahre. Es war damals ...