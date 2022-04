Der Drachentöter und die Pferde

Georgiritt in Traunstein. Die österliche Prozession zu Pferde ist ein eindrucksvolles Stück Kulturerbe im benachbarten Bayern.

"Hie gut allweg - alten Brauches pfleg, nach Ettendorf wir reiten - wie zu Väters Zeiten." Hoch zu Ross spricht der Herold mit fester Stimme diese Worte und hebt seinen Stab. Daraufhin macht sich, unter Glockenklang, eine der größten Pferdewallfahrten in Deutschland auf ihren beschwerlichen Weg.

Es ist zehn Uhr, Ostermontag, in Traunstein im Chiemgau. Auf dem Stadtplatz, an der Pfarrkirche, hat sich eine große Menschenmenge gebildet. Aus allen Richtungen treffen Reiter und Reiterinnen in historischen Kostümen ein. ...