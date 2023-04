Der Süden Chiles: Vom einfachen Leben

Sommer in Patagonien. Weiß schimmern die Andengipfel über den Bauernhöfen im Valle Río Paloma.

Der Tag beginnt früh im Tal des Río Paloma. Es ist sieben Uhr morgens. Patricia Mansilla Quiroz rührt mit dem hölzernen Kochlöffel literweise Milch im hohen Blechtopf. Eine kurze Pause in der Ricotta-Produktion legt sie ein, um die zuvor ins Rohr geschobenen Weizenbrötchen aus der Hitze zu holen. Auch auf ihren Mann Alfredo Medina Fuentes und ihren Sohn German wartet ein arbeitsreicher Tag.

Der Weg führt die beiden zum nahen Pferch mit etwa 50 Kühen samt ihren Kälbern. Mit dem Lasso sondern sie insgesamt zehn Muttertiere ab, wickeln ein Seil lose um deren Hinterbeine, um sie vorm Weglaufen zu hindern. Erst darf das Kalb noch einmal bei der Mama trinken und nach dem Reinigen des Euters mit Wasser kann's losgehen. Mit viel Fingerspitzengefühl und Übung beginnen Vater und Sohn - hockend ohne Schemel oder technische Unterstützung - mit der Hand zu melken. Die Milch spritzt punktgenau in die weißen Plastikeimer. Eine Kuh nach der anderen ist an der Melkreihe - ein langwieriges Prozedere, aber ohne Stress und mit viel Respekt vor dem Tier. Das ist für die ganze Familie selbstverständlich. Sie lebt mit und von ihren Kühen, Pferden, Schafen, Ziegen, Hühnern, Schweinen. Ein Dutzend rassige, chilenische Pferde tummelt sich auf den weitläufigen, saftigen Weiden in den Anden. Alfredo ist ein richtiger "Horseman", er sitzt seit früher Kindheit im Sattel, beschlägt seine Pferde selbst und fertigt alle Stricke und Zaumzeuge aus eigenem Kuhleder.

Seinem Sohn hat er schon im Alter von drei Jahren das Reiten beigebracht. Auch er fühlt sich im Sattel wie zu Hause. Ihren Einsatz haben die Pferde, wenn Rinder, Ziegen oder Schafe von A nach B zu treiben sind, oder - was gelegentlich vorkommt - wenn Touristen Lust auf einen Ausritt durch die patagonischen Wälder und den nahen Fluss haben. Die Autorin dieser Zeilen hat es selbst ausprobiert und ist zu dem Schluss gekommen: Es gibt kaum etwas Schöneres für Pferdefans und Naturliebhaberinnen, als in chilenischen Westernsätteln die wunderbare wilde Gegend rund um den Río Paloma auf diesen gelassenen, ruhigen Pferden zu erkunden.

Der türkis schimmernde Fluss ist eine Augenweide. Und dazu mit seinem natürlichen Flusslauf, den Schotterbänken, Totholz und seinem Fischreichtum ein Segen für die Bevölkerung. Das letzte Hochwasser vor drei Jahren jedoch überflutete den familieneigenen Campingplatz direkt am Flussufer. So wird heute nicht in der Campinghütte gegessen, sondern bei Familie Quiroz-Fuentes im gemütlichen Wohnzimmer.

Der Ausblick aus dem großen Raum Richtung Fluss und zum Stall aus Blech gewährt freie Sicht auf Dutzende von gackernden Hühnern. Mittendrin: die Ziegenwaise "Chichi", die German vor zwei Jahren mit der Hand aufgezogen hat. "Sie ist schlau wie ein Hund, wir würden sie niemals schlachten", sagt der 15-jährige Schüler. Und als würde sie jedes Wort verstehen, weicht sie keinen Meter von den Fersen ihres jungen Herrchens. Ein Mal am Tag bekommen die Tiere rund um Haus und Gemüsegarten die übrig gebliebene Molke aus der Käseproduktion. "Alle lieben das", sagt German. Schnappt sich fürs Foto ein Sackerl weißen Langkornreis und ist binnen kürzester Zeit der Star seiner Tiere - umringt von Hühnern, Hunden, Ziege "Chichi" und "Donald", der gelben Entenwaise.

Mittelpunkt in der warmen Stube ist der mit Holz beheizte alte Küchenherd. Er muss für alles herhalten: Kochen, Heizen, Backen und Erhitzen des antiken Bügeleisens. Hausherrin Patricia ist stets am Werken in der Küche, schupft den Haushalt und hält das vor zwei Jahren neu errichtete Gebäude mit drei Gästezimmern in Schuss - eine große Leistung ohne Waschmaschine, Kühlschrank und Strom. Letzteren gibt's nur in seltenen Fällen aus dem Generator. Umso öfter und mit viel Liebe kredenzt sie Gästen und Familie eine Lammsuppe mit Nudeln, danach Gemüselaibchen und frischen Ricotta. Lust auf Süßes? Aber gerne! Sie kredenzt ofenwarme Brötchen mit Butter und selbst gemachter Marmelade aus Stängeln des chilenischen Riesenrhabarbers.

Genauso wie sie sich selbst mit allem Lebensnotwendigen wie Brot, Gemüse, Obst, Milch, Käse, Ricotta, Fleisch und Marmelade versorgen, beliefert Patricia Mansilla Quiroz ein Mal pro Woche den mit dem Auto knapp zwei Stunden entfernten Markt in Coyhaique mit ihren Produkten. Erst 1982 wurde eine Brücke ins Tal gebaut, davor war man auf dem Pferderücken in diese nächste größere Stadt zwei bis drei Tage lang unterwegs. Das erzählt Alfredo, der selbst im Paloma-Tal aufgewachsen ist.

Ein Bruder lebt noch heute im ehemaligen Elternhaus und ein Schwager baut sich dieser Tage eine neue Holzhütte auf dem Areal. Die gesamte Familie ist verwachsen mit diesem rohen Land, Sohn German ist heute schon Landwirt mit Leib und Seele, obwohl seine Mutter darauf drängt, dass er einmal studiert und dadurch "mehr berufliche Möglichkeiten" hat als sie. Ein Ende der Arbeit am Predio La Media Luna, dem "Bauernhof Halbmond", ist nicht absehbar. Aus diesem Grund nimmt die Familie gerne Personen auf, die in ihrem Betrieb für Kost und Logis mitarbeiten möchten. Doch egal, ob Arbeit oder Urlaub: Alle Besucher, die es in diese Ecke Patagoniens zu den freundlichen Gastgebern verschlägt, haben die Möglichkeit, in ein Leben voller Ursprünglichkeit einzutauchen, fern jeder Hektik und in der Natur.



Predio La Media Luna,

Bezirk Coyhaique, Chile,

Tel. +56 9 9360 9955