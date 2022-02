Der weiße Vulkan

Auf das Dach Afrikas. Hemingway hatte Recht: Auf dem Gipfel des Kilimandscharo liegt Schnee. Bericht eines Aufstiegs.

Ein Uhr früh in 5000 Metern Höhe. Oben leuchten die Sterne und unten die Stirnlampen. In steil ansteigenden Serpentinen schlängelt sich der Weg in Richtung Stella Point, Etappenziel vor dem Gipfel mitten im Kilimandscharo-Massiv in Tansania, Ostafrika. Es ist ein Segen, dass man nur so weit sieht, wie der schmale Lichtkegel reicht. Gnädiges Dunkel umhüllt die Schinderei, die noch bevorsteht. Der Kies unter unseren schweren Schritten knirscht, unsere Zähne auch, weil es saukalt ist. Gefühlt minus 25 Grad - gemessen ...