Die Frauen und Schottlands Feuerwasser

Zum Internationalen Frauentag erheben wir unser Glas auf die Frauen, die die vermeintliche Männerdomäne Whisky entscheidend geprägt haben und immer noch prägen.

SN/the art department for the macallan

Passend zum Internationalen Frauentag am 8. März rückt Schottland in diesem Jahr Frauen aus der Welt des Whiskys ins Rampenlicht. Die Rolle der Frau in dieser hochprozentigen Industrie hat sich im Laufe der Jahre drastisch weiterentwickelt, von der Rebellin und der Wegbereiterin bis zur Karriere als Master Blender. Wir zeigen gemeinsam mit VisitScotland eine Auswahl von Frauen aus der Vergangenheit und der Gegenwart, die eine Branche geprägt haben, die traditionell - und vielleicht ein wenig fälschlich - den Männern zugeschrieben ...